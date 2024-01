Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de enero de 2024

Piscis

Aunque sientas que tu carrera va más lenta de lo que quisieras, hoy es el día para darte cuenta de que sigues avanzando, aunque sea a paso de tortuga. Reconoce tus logros, eres una guerrera y todo el esfuerzo que has puesto en tu trabajo merece reconocimiento. Mantén esa actitud positiva, porque pronto se acelerarán las cosas y la recompensa llegará. La vida te está abriendo puertas, así que no dudes en pasar por ellas antes de que se cierren. ¡A luchar y a no posponer decisiones!

Y hablando de decisiones, hoy es el momento de no dormirse en los laureles. Aunque sientas que estás en una encrucijada, las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Reflexiona, sí, pero no te demores en tomar decisiones importantes. La vida te pone opciones frente a ti, así que prepárate para avanzar cuando se presente la oportunidad. ¡No dejes que el estancamiento te detenga!

Por último, estate lista para la visita inesperada de alguien a quien respetas. Esta reunión no solo será agradable, sino que también tendrá un impacto positivo en tu economía. Prepárate para recibir a esta persona con los brazos abiertos, porque puede traer consigo beneficios económicos que repercutirán en tu día a día. ¡Hoy es el día para recibir buenas noticias! No temas a nuevos cambios pues te darán la pauta para mejorar en muchos más aspectos. Amores de una noche serán tu pan de cada día. Cuídate de celos, no es momento para eso pues podrías regarla bien gacho. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Tu sentido de humor a cambiado mucho, quien se quede contigo se sacará la lotería pues tienes el poder de hacer reír y consentir a quien tienes a tu lado, ten cuidado con hablar más de la cuenta con las personas equivocadas, en el amor vienen grandes cambios pues una persona del pasado retornara a ti y sus intenciones no serán nada buenas.

Acuario

¡Prepárate para un día lleno de emociones diversas! La clave hoy es la comprensión hacia los demás. No todos son iguales, cada uno tiene sus propios problemas y formas de ser. No te obsesiones con adaptarte, sé auténtico y practica la comprensión. Si lo haces, ganarás puntos con mucha gente a tu alrededor. ¡Sé tú mismo y verás cómo todo fluye mejor! Ahora, si te llega algún chismorreo que te duele, antes de entrar en modo defensivo, investiga si hay algo de verdad. No te dejes llevar por la primera impresión, podrías llevarte una sorpresa. Y si alguien intenta dejarte en ridículo, mantén la mente ágil y estate alerta. No subestimes tu experiencia, tienes las herramientas para contrarrestar cualquier intento de menosprecio. ¡Hoy es el día para demostrar tu inteligencia y seguridad! Recuerda, la clave está en ser auténtico, comprender a los demás y mantener la mente ágil. ¡A enfrentar el día con tu mejor actitud! No dejes nada para mañana, di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar. Te vienen días muy buenos de mucha satisfacción personal pues aprenderás a ir cumpliendo tus metas desde este mes. Cuídate de amores de una noche y no te metas en relaciones prohibidas en las cuales podrías estar dañando a terceras personas, recuerda que el karma no duerme y cuando menos acuerde podrías pagar lo que hiciste. Vienen amores del pasado con los cuales lidiarás y quizás tengas problemas, no esperes más de ellos pues ya en el pasado te fallaron. Si tienes pareja los celos se harán presentes y con justa razón, se escuchan pasos en la azotea y sabrás de quien cuidarte.

Capricornio

¡En el trabajo la clave hoy es fortalecer esos lazos entre tu equipo! No te quedes solo en la rutina laboral, propón alguna actividad divertida para que todos disfruten juntos. Un paseo o hacer deporte puede ser la excusa perfecta para estrechar vínculos. Recuerda, una buena relación entre colegas es la clave para que todo marche sobre ruedas.

Ahora, en el amor, es hora de dejar atrás las sombras del pasado. Si las mentiras y traiciones de relaciones anteriores rondan tu presente, no dejes que contaminen tu confianza actual. Desconfiar a diario no beneficia a nadie, y las personas que te rodean ahora merecen tu confianza. Aprende de esas experiencias, pero no dejes que te definan. Y hablando de confianza, ojo con esa ingenuidad. A veces, la traición no solo se presenta en el amor, también puede aparecer en la amistad. Mantén los ojos bien abiertos y toma nota de quienes te rodean. No subestimes tu intuición, porque hoy puede ser el día para dejar de ser tan ingenua y proteger tu corazón. ¡Confía, pero con precaución! Recibirás noticias de persona que había estado disgustada contigo. Vienen cambios en el amor pues comenzarás a darte cuenta quien debe de quedarse en tu vida y quien debe irse al carajo. Es momento de enfrentar lo que la vida está poniendo en tu camino, algunas veces te desesperas y achicopalas mucho al no poder lograr lo que quieres, dale tiempo al tiempo para que todo madure y las cosas lleguen a su tiempo, tienes que esforzarte más para lograr tus metas y tus objetivos. Amistad que pensabas que era tu amigo o amiga te traicionará cuando menos lo esperes, eso pa que aprendas en quien sí y quien no debes de confiar. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de Tauro o Piscis que te va enseñar grandes cosas.

Sagitario

¡Hoy es el día perfecto para cambiar ese mal talante que te ha acompañado últimamente! Sé que el “fin de semana” está en tu mente, pero recuerda que aún es jueves. Evita amargarte, porque, con ese genio, podrías meterte en algún conflicto innecesario. Mejor mantén la calma, no te beneficiará en nada. Si sientes que la carga te agobia, es hora de organizar a tu gente para que te echen una mano en todas las áreas. ¡Delega y libérate de esa pesada sensación! En el trabajo, trata de soltar esos sentimientos negativos que te agobian. Al salir, aprovecha para divertirte con tu pareja, que seguro te hace falta. Es el momento ideal para desconectar y disfrutar juntos. Cambia el chip y verás cómo la risa y el buen ambiente te ayudan a recargar pilas. ¡No dejes que la mala onda arruine tu día! Por último, reflexiona sobre la importancia de compartir responsabilidades en tu vida. No cargues todo sobre tus hombros, organiza a tu alrededor para aligerar la carga. Recuerda que la vida es más fácil cuando todos colaboramos. ¡Hoy es tu día para cambiar la perspectiva, así que a disfrutar y dejar atrás la negatividad! Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Se te acercará amistad que antes ni te mascaba, ten mucho cuidado pues solo busca sacar información. En los negocios debes ser más inteligente pues es probable que sufras algún tipo de fraude o perdidas en los dineros. Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso. Vienen días en los cuales tendrás que tomar grandes decisiones que podrían afectar tu futuro. No te permitas caer muchas veces.

Escorpión

¡Aunque el humor hoy no sea tu mejor aliado, la clave es no ser quisquillosa con quienes te rodean! Sobre todo con los que están en un plano inferior, ¡no sea que hieras sensibilidades! Si practicas la tolerancia diaria, no solo mejorarán tus relaciones sociales, sino que podrías ganarte seguidores leales. ¡Hoy en el trabajo puede ser el día de comprobarlo, así que a desplegar la paciencia y la buena onda! En el terreno de la amistad, puede que recibas la llamada de un amigo que está pasándola mal. Pero más que un consejo, lo que necesita es un buen abrazo y tu compañía comprensiva. A veces, la empatía vale más que mil palabras de sabiduría. ¡Así que abre el corazón y demuestra ese apoyo que tu amigo necesita! En el amor, prepárate para derrochar romanticismo. Sorprende a tu pareja con una cena en casa, velas y todo el paquete. No le arruines la sorpresa, deja que se lo encuentre de improvisto. Te aseguro que ver la cara de asombro de tu ser querido ¡te llenará de felicidad! ¡Hoy es día de encanto y comprensión! Es momento que agradezcas a la vida lo que tienes y de darle vuelta a la página, estás listo o lista para volver a ser feliz. Cambios en tu temperamento y en tu manera de ver la vida, cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Es probable que tengas sueños que te van a revelar gran cantidad de cuestiones que no imaginabas y que deberás de trabajar en ellas. Te viene la llegada de un dinero extra pero también de una noticia nada agradable que te va hacer dudar de muchas personas, no cometas equivocaciones y trata de poner en su lugar a esas personas que tratan de sobrepasarse contigo. Con el paso de los días entenderás el por qué muchas cosas no funcionaron. Muchas probabilidades de retornos de tu pasado que te podrían meter en problemas nuevamente.

Libra

¡El amor está en el aire y hoy es tu día de brillar en el romance! Si sientes que esa relación reciente va viento en popa, no te compliques con dudas innecesarias. Dale caña y sorprende a esa persona especial con un gesto inolvidable. Propón una cita concreta o regálale entradas para el cine o un espectáculo que le encante. ¡Tu pareja quedará entusiasmada con tu atención! En el trabajo, es hora de compartir tus conocimientos y experiencias con los colegas. No te guardes todo para ti, la colaboración y el intercambio de ideas te harán ganar simpatías y fortalecerán el ambiente laboral. Así que, a abrir el corazón y compartir la sabiduría, que todos saldrán ganando. En temas de dinero, no pongas todas las fichas en un ingreso que estás esperando. Hoy no llegará, así que mejor no cuentes con él para tu presupuesto de fin de semana. Sé precavida y planifica con lo que realmente tienes. ¡Hoy es día de amor y sabiduría financiera! Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. La llegada de nuevas propuestas y cambios te ayudarán mucho en estos días, en más fe en tu poder de atracción pues oportunidades en el amor siempre has tenido pero has enfocado tus energías en personas que no te dejan nada de provecho. Oportunidad de iniciar negocio con una amistad, te van a llegar chismes y dimes y diretes de personas que menos pensabas, que no te afecte nada de eso y se te resbalen esas cuestiones, es posible que en estos días sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y ya no es parte de tu vida, no te claves tanto en ese asunto y deja que las cosas tomen su curso, se aproximan cambios de temperamento y de humor, podrías dañar a personas muy importantes para ti.

Virgo

¡Amiguis, hoy es el día de combatir ese estrés que te tiene de cabeza en el trabajo! Estás en modo cansancio total, pero aquí va un truquito sencillo que nadie notará: cada cierto tiempo, ¡pégate un paseíto hasta el baño o el office! Tómate un vaso de agua y regresa fresca como una lechuga. Este truco no solo mejora la concentración, sino que también te vendrá de perlas porque se avecina una oportunidad de mejora. ¡Así que a cuidarse y a brillar, que el ascenso te espera! Y hablando de brillar, en el amor estás en una racha genial, Virgo. Pero aquí va el chisme: no todo puede ser cosa de tu chico. Tómate el asunto en tus manos y dale un toque de tu propio romanticismo y ternura. Sorpréndele con algo especial y vive esa experiencia fantástica juntos. No esperes a que todo venga de él, ¡tú también eres la reina del romance! Ah, y un consejito extra: descansa un poco más. La batalla contra el estrés se gana también con una buena dosis de sueño. Así que, a mimarse y a disfrutar de todas las cosas buenas que te esperan. ¡Hoy es tu día, Virgo! Muchas probabilidades de cambios de casa o autos o cuestiones materiales. Te enteras de reunión a la que no fuiste requerido o requerida. Cuídate de dolores en el estomago podrías enfermarte en próximas fechas. Oportunidad de reunión o salida con amistades, se la pasarán genial. Ten cuidado con volver a tropezar con la misma piedra no tiene caso comer lo que ya te merendaste en tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades. Ten cuidado con subidas de peso, necesitas controlar más tu alimentación y hacer más ejercicio. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca, recuerda no caer en la monotonía pues eso desgasta mucho la relación. Vienen días de muchos cambios en los cuales entenderás lo que está sucediente en tu vida. Hay días en los cuales piensas mucho antes de ir a dormir y por lo regular cosas negativas, aléjate de eso o podrías caer en depresiones absurdas.

Leo

¡Hoy toca mostrar al mundo tu entusiasmo desbordante! Aunque tú sabes que amas lo que haces, es hora de que los demás lo vean también. Presta atención, especialmente si hay jefes o superiores que podrían malinterpretar tu nivel de compromiso. No te preocupes, estás advertida y puedes solucionarlo antes de que surjan problemas. ¡Así que hoy, a brillar con toda esa energía leonina! Hablando de energía, a pesar de los pequeños obstáculos diarios, el universo te sonríe, Leo. Aprovecha este buen momento, pero no te olvides de cuidarte. Necesitas descansar un poco más y darle amor a tu cuerpo con una alimentación balanceada. Y lo más importante, no dejes de dedicar tiempo a la persona especial que comparte tu vida. Prepárale una cena romántica, celebren juntos la vida y avívense el uno al otro.

En el amor y las relaciones, hoy es tu día. Demuestra tu cariño y celebra la conexión que tienes con tu ser amado. No hay mejor momento que ahora para fortalecer esos lazos. Así que, ¡a preparar esa cena romántica y a disfrutar de la vida junto a tu ser amado! Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad. Cada día estarás mas consiente de quién eres y hacia dónde te diriges, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te dejas llevar por tu corazón y no por lo que te dicta tu cabeza, nuevos amores se visualizan en tu terreno entre ellos uno regresa del pasado y otro proviene de una amistad, no vuelvas a lo mismo y ve por cosas mejores. Ten cuidado con cambios de humor, la bipolaridad se hará presente en fechas muy próximas. Vienen cambios muy buenos en la familia, si existía algún problema de distanciamiento se arreglará de la mejor manera. Dinerito extra que te ayudará mucho en unas deudas.

Cancer

¡Deja de sudar la gota fría por cosas que no puedes cambiar! Hoy es el día de cambiar el chip y ponerte en modo autocuidado. Haz lo que te dé la gana, sin importar qué piensen los demás. Al final del día, eres la única que puede sacar las castañas del fuego. ¡Así que, a brillar que nadie más lo hará por ti!

Y hablando de brillar, en tus relaciones sociales, es hora de sacar a relucir tu positividad y encanto. Deja las preocupaciones en casa y lleva tu mejor sonrisa a esas reuniones o cenas con amigos. Pero no te conformes con lo típico, sorpréndeles con detalles fuera de lo común. Consulta las sugerencias online y deja boquiabiertos a todos. ¡Tus ideas geniales merecen brillar! En el amor y las relaciones, es hora de demostrar lo que vales. No te conformes con lo corriente, sé creativa. Lleva detalles que marquen la diferencia y demuestren tu ingenio. Hoy es el día de dejar a todos con la boca abierta, así que no te cortes. ¡Tú tienes el poder de sorprender! ¡A demostrarlo! Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Hay posibilidad de cambio de domicilio o de auto. Recibirás una sorpresa por parte de una amistad, te va sorprender mucho pues comenzará a sentir cierta atracción por ti. Te llegará una noticia de ex pareja, es probable que te vuelvas a confundir. No permitas que nadie interfiera en tu paz y tranquilidad. Vienen días en los cuales te darás cuenta de las intenciones de muchas personas, muchas de hechas no actuarán de buena fe, trata de no darles tanta confianza pues no la merecen.

Géminis

¡Prepárate para brillar en el trabajo hoy! Compartir tus conocimientos con los colegas te abrirá puertas y, créeme, el karma te devolverá ese gesto cuando más lo necesites. Así que, suelta la data, Géminis, que hoy es tu día para ser el maestro del conocimiento en la oficina. Y hablando de comunicación, si un amigo te llama urgente, no te hagas el distraído. Aunque la verdad pueda ser incómoda, es mejor enterarse de esas cosas que has estado ignorando. ¡Sí, alguien de confianza te está traicionando! Dura noticia, lo sé, pero es mejor enfrentar la realidad que vivir en el engaño. No dejes que te desconcierte, hoy es el día para afrontar la verdad. En el amor, recuerda que el mundo no se desmorona por un rechazo. No te tomes demasiado a pecho esas indiferencias. Mantén la cabeza en alto y sigue adelante. Hoy es un nuevo día, y las estrellas te animan a ser fuerte y resiliente. ¡Vamos, Géminis, que el universo tiene más sorpresas preparadas para ti! Nuevos cambios en tu vida pues estarás madurando de una forma muy rápida, ya no te dolerán las caídas y será complicado que te vuelvan a ver la cara o hacer daño, de la experiencia se aprende. Te llegarán nuevas oportunidades en el amor y en muchos más ámbitos de tu vida, ten mucho cuidado de las personas que se te acercarán a ti en próximas fechas muchas de ellas no serán de confiar y solo te buscarán para obtener algo de provecho. Si tienes pareja los celos podrían ocasionar una discusión, trata de crear mejores ambientes de confianza. Ya no dejes nada para mañana y actúa desde hoy. Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti.

Tauro

Hoy el teléfono podría sonar con urgencia. Un amigo o amiga necesita tu apoyo, y seamos sinceros, eres conocido por ser el hombro comprensivo en tiempos difíciles. No dudes en cancelar tus planes si es necesario, porque este tema es serio y tú puedes marcar la diferencia. Sé honesto, dale la verdad, incluso si no es fácil de digerir. Tu franqueza será apreciada y necesaria para que puedan tomar decisiones informadas. Cuando se trata de decir las cosas como son, eres el campeón. No te andes con rodeos. Hoy, en el trabajo, el ambiente puede estar algo tenso. Sé prudente con tus comentarios y evita encender más la mecha. Tu habilidad para ser honesto sin ser hiriente será crucial para mantener la paz. Y en el amor, relájate un poco. No saltes a conclusiones con tu pareja; evita las broncas diarias. La verdad es clave, pero la empatía también. En lo laboral, recuerda que las palabras tienen poder. Mantén la cabeza fría y el tono amigable. En el amor, resistir la tentación de las discusiones constantes es clave. No te lances a la primera provocación. Tu chico merece un poco de paz. Hoy, equilibrio y honestidad son tus armas secretas. Te vas enterar de noticias del extranjero y una persona que te interesa o importa mucho te escribirá en próximas fechas. Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida. Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho. Días en los cuales podrías sentir tristeza por quien ya se fue y no está a tu lado, no te sientas mal, recuerda que todo tiene un por qué en esta vida. Cuídate de amores de una noche. No temas a cambios en el área laboral pues una decisión que tomarás en poco tiempo será la clave para que se te abran muchas puertas en tu vida.

Aries

Olvídate de dejar para otro día lo que puedes hacer hoy. Pon a prueba tu valentía enfrentándote primero a esas tareas complicadas en el trabajo. ¡Créeme, te sorprenderá lo bien que te va! Enfócate en lo difícil antes de lo fácil, y verás cómo el éxito viene rodando hacia ti. Mantén esta estrategia en mente todos los días, ¡te garantizo que te funcionará! Después de salir del trabajo, date un respiro y suda un poco. ¿Correr en el parque? ¿Dar una vuelta en bici? Incluso caminar a buen ritmo puede hacer maravillas. No subestimes el poder de la actividad física para mejorar tu estado de ánimo y tu salud. Además, es gratis. Así que, ¡saca esas zapatillas y comienza a moverte, Aries! Si estás en el juego del amor y sientes que la otra persona no está tan interesada como tú, no insistas. No pierdas el tiempo ni la energía en quien no valora tu compañía. El consejo de las estrellas: espera a alguien que realmente merezca tu amor y te haga sonreír todos los días. Si ya estás en una relación y las cosas no cuadran del todo, recuerda que el amor tiene soluciones mágicas. Trabaja juntos para superar los obstáculos, ¡y verás cómo florece la felicidad! Peleas o confrontaciones con familiares podrían meterte en problemas. Se aproxima un viaje y la llegada de una nueva amistad, te va a cambiar mucho la manera de ver la vida. Ya no trates de aparentar alguien que no eres, muéstrate tal eres con tus defectos y virtudes nadie merece que cambies por complacer a alguien. No temas a cambios recuerda que esos te ayudarán a tener otra visión y otras oportunidades para mejorar. Cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas algunas de ella te harán tu día otras nomas te pondrán de malas, trata de no juzgar a las personas por lo que hacen, recuerda que al final del día cada quien hace lo que le da su gana.