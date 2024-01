Mamá de Yailin la más viral presume el resultado de su cirugía estética: “Quedé mamota”

Siempre fiel a su comunidad digital, la influencer dominicana Wanda Díaz decidió abrir su corazón y sincerarse sobre la experiencia más reciente que ha vivido, una que la llevó a parar al quirófano.

Y es que la mamá de Yailin la más viral compartió un video en su perfil oficial de Instagram en el que se le ve desde la cama de un centro médico acostada y bailando a ritmo de música urbana. ¿La razón? Su más reciente procedimiento estético.

“Todo salió bien, gracias a Dios. Vamos a esto”, escribió Díaz tras concluirse la operación junto al el breve clip con el que confirmó que no hubo contratiempo alguno durante la cirugía.

Horas más tarde, diario dominicano ‘De último minuto’ reveló más detalles sobre el proceso de recuperación de la progenitora de Yailin. Es así como un nuevo audiovisual de la influencer salió a la luz y evidenció que su buen humor se mantiene intacto.

“Tengo poco dolor, me siento bien. Quedé hermosa; yo quedé mamota, mamota”, bromeó ante la cámara que se coló dentro de su habitación de hospital.

Las reacciones ante este suceso no se hicieron esperar, y los mensajes de apoyo a su decisión de hacerse “un arreglito” no faltaron en redes sociales: “Me alegro que se ponga mamota , las madre lo merecen todo, no importa como se portara en el pasado , el simple hecho de tenerla en su vientre y darle vida lo es todo”, escribió un usuario.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que otros internautas no dudaron en expresar su descontento: “Dios mío una mujer con nieto que mejor debería estar en los caminos del señor”, se lee en la red.

