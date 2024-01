Yailin la más viral estrena Trola Remix con Mestizo y sale Tekashi 6ix9ine

La Chivirika, Yailin la más viral no estaba ni, sola ni llorando. Después de agarrar un avión hacia República Dominicana y decir que iba a salir adelante sola, resultó estar trabajando pero de la mano de su colaborador y tormento Tekashi 6ix9ine.

Hace pocos días, fue la Piry, la misma amiga de la amiga de Yailin, la que denunció a Tekashi69 por supuestamente haberla lanzado contra el piso durante el bautizo de la hija que tiene con Anuel AA, Cattleya.

Fue la misma amiga, la que ahora dijo que estuvo en la grabación del videoclip de Yailin la más viral en colaboración con un artista de República Dominicana llamado Mestizo. Mismo que aseguran tiene un talento increíble en el género urbano.

Tekashi 6ix9ine en el video de Yailin y juntos

Pero, la Piry también confesó que Tekashi 6ix9ine estaba en las trascámaras de incógnito. Ciertamente, la también modelo hizo un video y en el mismo sale el rapero con un pasamontañas, puesto mientras Yailin la más viral grababa ardientes imágenes para el videoclip.

La canción que se llama Trola y Yailin hizo ir a todo su tema Chivirika, para hacer unos bailes bastante subidos de tono. La Piry también señaló que fue Tekashi 6ix9ine el que patrocinó todo esto.

El mismo ha dicho que Yailin la más viral no tiene dinero y que es él que le da para todo, incluyendo las pelucas y el manicure. Así que, está trabajando pero no sola, como iba demostrarle al mundo, si no de la mano de su colaborador musical y enemigo de Anuel AA, por supuesto.

En el video, Yailin la más viral aparece con una peluca color verde una minifalda y abajo un bikini. Por supuesto, hace sus muy llamativos bailes, por lo que de por los cuales se dio a conocer La Chivirika.

Yailin la más viral sigue tirunfando en Youtube

Pero esta, no es el último trabajo que ha realizado Yailin la más viral. Después de que fuese llevada a la cárcel por justamente Tekashi llamar al 911 y denunciar la violencia doméstica. Al salir, grabó otro videoclip llamado “Bad Bxtch” y el productor fue también Daniel Hernández, como se llama realmente el rapero.

Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral, cantantes de género urbano. Foto: The Grosby Group. Crédito: Grosby Group

Hasta el momento de cierre de esta nota, este video musical acumula 7 millones de reproducciones en Youtube.

Ahí, Jorgina Lulú Guillermo, como se llama realmente la cantante de Trap, muestra un cuchillo. Recordemos que en uno de los videos que dio a conocer Tekashi 6ix9ine de sus denuncias, fue Yailin la más viral amenazándolo con uno.

Así que, muy aguerrida, quiso demostrar que ella es una mujer “tóxica.” Además de esto, también había lanzado en una de esas separaciones un jabón íntimo.

Pero Instagram le canceló la publicación, pues en la misma salía tal como Dios la trajo al mundo. Lo cierto es que, con escándalo, separaciones, cárcel, policía y todo, Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine siguen facturando y sobretodo, siendo una de las parejas más comentadas del entretenimiento hispano.

Sigue leyendo:

·Video de Tekashi 6ix9ine diciendo que odia República Dominicana arrasa en Instagram

·Tekashi 6ix9ine muestra pantallas rotas por Yailin la más viral en Instagram

·Yailin la más viral acusa a Tekashi 6ix9ine de serle infiel con su amiga en Instagram: “Cuernero”

·Tekashi 6ix9ine publica foto comprometedora de Yailin la más viral en Instagram