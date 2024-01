Tekashi 6ix9ine muestra pantallas rotas por Yailin la más viral en Instagram

La cosa está dividida entre Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine. Mientras una publica mensajes diciendo que está soltera y que tomó la decisión de terminar definitivamente con el rapero, él sigue exponiendo su supuesta violencia en redes sociales.

El día de ayer, después de dar una entrevista para el programa de Luinny Corporan, Tekashi 6ix9ine publicó también un video, en el que se le escucha decir que no es viejo, sino actual. También muestra varias pantallas de televisión y computadoras rotas.

Supuestamente, esto lo hizo Yailin la más viral en un ataque de violencia. Según lo que denunciaba Tekashi 69, La Chivirika habría roto toda la estación de trabajo del intérprete de Cuba.

“Yai no puede decir que esto es viejo. Esto es donde yo editaba todos los videos de ella, lo mío del trabajo que yo hacía. Tú sabes. No se puede juzgar a la gente pero… Ustedes me van a acabar como quieran, pero eh… Se tiene que subir pruebas, por lo menos me acaban con pruebas, pero esto es una realidad. Yo no voy a hacer estas cosas, que yo he trabajado, no voy a romperlo, ni eso. Eso fue Yai. Como en el video que ustedes vieron antes que yo le digo: -Yai, yo no hago esto en tu casa. No rompo cosas”, se le escucha decir al rapero.

Tekashi 6ix9ine también expuso a Yailin en ataque de celos

Tekashi 6ix9ine había publicado unos videos de Yailin la más viral, en la que ella le reclama haber tenido una relación con una amiga de ella llamada, Anabelle.

En el mismo video que subió el cantante de Hip Hop también se ve cuando Yailin llama a la supuesta “amiga” con la que le habría sido infiel Tekashi.

“Cuernero, cuernero y te me vas de aquí. Mírame a los ojos”, dice la dominicana. “No es para broma, pero esto era todos los días. Ella tiene un problema de salud mental. Hay que buscarle ayuda psicológica”, escibió Tekashi.

Tekashi 6ix9ine niega haber violentado a Yailin la más viral

También dijo minutos después, que él no había agredido a Yailin la más viral violentamente nunca. Que él está bajo un régimen de probatoria federal en los Estados Unidos por problemas legales pasados.

De agredir a Yailin la más viral según explicó, la policía lo tomaría bajo custodia y no tendría derecho a fianza.

Ya que tocamos el tema legal, Yailin se encuentra en República Dominicana. Ya no tendrá que presentarse las próximas semanas ante las autoridades de los Estados Unidos. Tekashi 69 hizo un afidávit que exime a Yailin la más viral de compadecer en la policía.

Él alegó que ella era su pareja y que no presentaría cargos en contra de ella. También dice que le dio $30,000 dólares a Yailin la más viral para que se fuese a pasar el 31 de diciembre con su hija Cattleya en República Dominicana.

Esto sucede días después de que ellos habían anunciado, pacíficamente, una reconciliación. También después de haber estrenado el videoclip de Yailin la más viral llamado “Bad Bxtch”.

Tekashi 6ix9ine además de haber negado agresiones de violencia en contra de Yailin la más viral, dijo que ella necesita de ayuda urgente. Ella, por su parte, dice que está soltera y también dice que él necesita a la misma ayuda psicológica.

Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Tekashi 6ix9ine en un evento en Milán 2017. Crédito: The Grosby Group. | AFP / Getty Images

“Pero si yo estoy tan loca porque seguías conmigo?… Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir tamo en el 2024 pasa la página porque no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque me fui tú también necesita ayuda papitooo que aquí tamo loso too y dame banda mujercita”, escribió la ex de Anuel en su cuenta de Instagram.

Yailin la más viral también dejó saber que estaban anunciando su jabón íntimo. Sin embargo, la publicación desapareció después del Instagram de la cantante nacida en República Dominicana.

