Yailin la más viral lanza jabón íntimo “al natural” con poderoso mensaje en Instagram

Yailin la más viral salió a dar la cara en Instagram con el lanzamiento de su nuevo con el relanzamiento de su jabón íntimo “Intivita” y con un poderoso mensaje en la red social.

Esto, después de que Tekashi 6ix9ine confirmara que terminaron la relación durante el programa de Luinny Corporan. Ahí también el cantante de Hip Hop dijo que, Yailin la más viral no tenía dinero y que él le había dado $30,000 para que se fuese a ver a su hija a República Dominicana.

Sí, Yailin publicó foto con su hija Cattleya, misma que nació fruto de su relación con Anuel AA. Esto confirmaría lo que Tekashi 69 también dijo en el programa de Luinny.

Yailin la más viral manda mensaje de empoderamiento en IG

El hecho es que, Yailin posó tal como Dios la trajo a la vida, sin ropa, y anuncian el lanzamiento de dos versiones de su jabón íntimo. Además están a un precio accesible, $10 dólares cada uno.

Pero lo más importante es el mensaje que Yailin compartió. “Siempre que me caigo me levanto porque he aprendido que hay que seguir adelante a pesar de TODO. Les mostraré al mundo que puedo superarlo por mi cuenta, iluminando mi camino con la luz que Dios me ha dado, con el apoyo de ustedes lo logramos. Chivirikas aquí está mi jabón disponible en mi link, gracias por su apoyo incondicional.

@intivitalaflor”

Esto fue lo que dijo Yailin la más viral en su cuenta de Instagram, después de que Tekashi 6ix9ine dijera que él le daba dinero y la mantenía. Minutos antes, Yailin la más viral a través de sus redes sociales, dejó saber que la relación había llegado a su final.

Yailin la más viral ya no está en Miami con Tekashi

Yailin la más viral, efectivamente, no tiene una presentación a realizarse el 16 de enero, ni el 18 de enero. El propio Tekashi 6ix9ine explicó que hizo un afidávit explicando autoridades que ella es su pareja sentimental y que no deseaba presentar cargos.

Ir a minuto 12:53

Sin embargo, al ella salir de la cárcel, en los documentos de la policía, sí decía que ella tenía una presentación para mediados de enero. Al rapero hacer el afidávit, invalida la presentación.

Pero esa presentación existió. No como dijo el rapero al aire, afirmando que muchos periodistas y prensa internacional habían mentido en cuanto a esto.

Claramente, la Chivirika estuvo detenida, se pagó una fianza y sí tenía una presentación que el afidavit anuló.

Tekashi 6ix9ine publicó sugerente de Yailin la más viral en Instagram

Al parecer, esto detonó la ira de Tekashi 6ix9ne, quien publicó una foto comprometedora de Yailin la más viral en su perfil de Instagram. Misma por la que también le preguntaron en Luinny Corporan Show y dijo que se trataba de un video musical.

Todo indica que, esta fotografía es una captura de un video íntimo de la pareja. Recordemos que, cuando Yailin la más viral fue detenida, le dijo al oficial de policía dentro de la patrulla, que Tekashi 69 la golpeaba, la grababa y que también la amenzaba con publicar videos íntimos si lo dejaba.

Tekashi 6ix9ine expone videos violentos de Yailin la más viral

El día de hoy, fue Tekashi 6ix9ine el que publicó unos videos de Yailin la más viral teniendo una especie de ataque de celos en contra de una amiga llamada Anabelle.

Él dice que graba y publica a la ex de Anuel porque: “Se vuelve incontrolable y porque es una manera de poderle demostrar a ella lo mal que está actuando”.

También afirma que, Yailin la más viral es una persona que tiene celos enfermizos y que necesita ayuda psicológica. Lo cierto es que, La Chivirika está dispuesta a salir adelante sin Tekashi, sin Anuel y dependiendo solo del cariño que le han brindado sus verdaderos fans.

Recordemos que, hace apenas unos días, Yailin la más viral estrenó el videoclip “Bad Bxtch”. Mismo que estuvo dirigido y producido por Tekashi 6ix9ine y que en solo minutos alcanzó varios millones de reproducciones en YouTube.

Por esta razón, el entorno de Yailin desconfía un poco del manejo del dinero de la cantante en manos del rapero. Ciertamente, sus publicaciones en cualquier tipo de plataforma digital, tienen unos números que representarían una monetización bastante respetable para un artista.

Tekashi 6ix9ine desmintió esto y dijo que él se encargó de mantener a Yailin la más viral, a su mamá y a su hija. ¿De qué manera? Alegó que, en un principio, le pagó la renta de una casa que tenía en República Dominicana. En otro momento, otra renta de un pent-house que tiene, así como una camioneta.

Tekashi 6ix9ine en Inglewood y Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Crédito: Grosby Group

El público nuevamente vuelve a estar dividido. Tekashi 6ix9ine se encuentra en Florida y Yailin la más viral junto a su familia, en República Dominicana. Hasta el momento de esta nota, la pareja parece haber puesto un punto final, nuevamente, a su relación.

Sigue leyendo:

·Tekashi 6ix9ine sube fotos íntimas con Yailin La Más Viral en avión privado y luego las borra

·Tekashi 6ix9ine dice que es un sueño estar con Yailin la más viral

·Tekashi 6ix9ine no se presentó por golpiza a productores en República Dominicana

·Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine, como si nada, anuncian nuevo videoclip juntos