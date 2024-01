Amelia Alcántara barrió el piso con Tekashi 6ix9ine por Yailin la más viral: “Psicópata”

Ayer se prendió una batalla campal cuando Tekashi 6ix9ine dio ofreció una entrevista al programa de Luinny Corporan Show. Ahí habló de toda la polémica y de su terminada con Yailin la más viral.

Pero una de sus conductoras, la también modelo e influencer Amelia Alcántara, literalmente, barrió el piso con el exponente de hip-hop.

La locutora increpó a Tekashi 6ix9ine sobre el episodio de violencia que sucedió en el bautizo de la hija que tiene Yailin la más viral con Anuel AA, Cattleya. Supuestamente, el rapero aventó al suelo a la dominicana delante de los invitados, su hija y su madre.

Tekashi 69 respondió: “Amelia, pero tú coges golpes en el gallero, pero nadie te dice nada a ti. Ella necesita el amor de un hombre. Por eso es que tú coges galleta en tu casa…”

¡Amelia Alcántara le dijo a Tekashi 69 de todo!

Pero Amelia Alcántara no se quedó callada y le respondió sin piedad a Daniel Hernández, como se llama realmente el cantante:

“¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú eres un maniático, delincuente… Tú estás obsesionado con esa muchacha que la matas a golpes y encima de eso, abusador… Que le da hasta delante su hija. Tú eres el tipo de hombre que las mujeres tienen que salirle corriendo. Te obsesionas con las mujeres y, cuando ves que las mujeres se te van a salir a ti de las manos, las amenazas con videos íntimos“, dijo Alcántara.

Tekashi 6ix9ine y Yailin La Mas Viral Crédito: Cortesía. | Getty Images

Luinny trató de calmar la situación y continuar con la entrevista a Tekashi 6ix9ine, pero claramente la discusión entre él y Alcántara subió su tono. El ex de Yailin decía que la locutora también ha sido víctima de violencia por parte de su pareja. Ella se defendió.

“No compares delincuente, rastrero, asqueroso, buen sucio… Mi amor no hay un video mío ya golpeada. No hay una foto mía golpeada. Yo fui la que dijo aquí lo que estaba pasando con Yailin. Cuando Amelia Alcántara abre la boca es porque sabe. Yo no soy habladora como tú”, dijo la dominicana.

Pero además dijo que, así como él dice que Yailin la más viral tiene problemas mentales, ella considera que él también los tiene: “Maniático, psicópata. Tú tienes que estar con camisa de fuerza”.

Tekashi &ix9ine dijo que aceptó dar la entrevista para desmentir todo lo que se ha dicho en su contra, pero los conductores del Luinny Corporan Show no se intimidaron.

Locutores dominicanos enfrentan a Tekashi 6ix9ine por Yailin

“¿Y tú crees que estás desmintiéndonos a nosotros con tu película y tus habladurías y diciendo que no, que esto no es así? Donde realmente sabemos y donde La Piry estuvo presente, que tú eres tan cínico y descarado de decir que no. Maniático, psicópata. Violador de menores…”, agregó sin ningún tipo de pudor Amelia Alcántara.

Por otro lado, Yailin la más viral publicó una fotografía tal como la Dios la trajo al mundo, donde estaba promocionando su jabón íntimo.

Tekashi 6ix9ine, por su parte, dice que él la ha mantenido económicamente a la cantante todo este tiempo. Pagándole la renta y demás gastos personales tanto a ella, como a algunos familiares.

Sin embargo, Yailin la más viral fue contundente en un mensaje que escribió en Instagram. Dejó muy claro que piensas salir adelante y que está completamente soltera. Pero la publicación ya no está disponible.

“Siempre que me caigo me levanto porque he aprendido que hay que seguir adelante a pesar de TODO. Les mostraré al mundo que puedo superarlo por mi cuenta, iluminando mi camino con la luz que Dios me ha dado, con el apoyo de ustedes lo logramos. Chivirikas aquí está mi jabón disponible en mi link, gracias por su apoyo incondicional.

@intivitalaflor”.

Sigue leyendo:

·Yailin la más viral acusa a Tekashi 6ix9ine de serle infiel con su amiga en Instagram: “Cuernero”

·Tekashi 6ix9ine sube fotos íntimas con Yailin La Más Viral en avión privado y luego las borra

·Yailin la más viral estrena look en “Bad Bxtch” y posible demanda por culpa de Tekashi 6ix9ine