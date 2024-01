Instagram le cancela a Yailin la más viral publicación de jabón íntimo

Yailin la más viral ayer no solo decidió anunciar que estaba soltera y que había dejado a Tekashi 6ix9ine, sino que también lanzó un emprendimiento. Su jabón íntimo “Intivita”. Mismo que publicó con una potente foto de ella sin ropa y un increíble mensaje.

“Siempre que me caigo me levanto porque he aprendido que hay que seguir adelante a pesar de TODO. Les mostraré al mundo que puedo superarlo por mi cuenta, iluminando mi camino con la luz que Dios me ha dado, con el apoyo de ustedes lo logramos. Chivirikas aquí está mi jabón disponible en mi link, gracias por su apoyo incondicional @intivitalaflor”, dijo Yailin en su cuenta de Instagram.

Esto después de haber aceptado y dicho que había terminado su relación con Tekashi 69. Al parecer, a Instagram no le gustó para nada la publicación subida de tono de Yailin la más viral y decidió cancelarla y eliminarla.

Yailin explicó qué pasó con su cuenta de Instagram

Lo mismo que pasó con la cuenta de Instagram del jabón íntimo “Invitita”. Así que, la propia Yailin la más viral aclaró de su cuenta lo sucedido.

“Mis Chivirikas por las nuevas políticas de Instagram me suspendieron la cuenta del jabón íntimo. Seguiremos tomando órdenes y subiéndolas aquí”, dijo Jorgina Lulú Guillermo.

Recordemos que Tekashi 6ix9ine dijo en los videos que publicó, donde se veía a Yailin la más viral con un cuchillo en la mano, que La Chivirika no tiene ni un dólar.

Además, durante la entrevista que ofreció en el programa de Luinny Corporan, en el que también Amelia Alcántara literalmente barrió el piso con él y lo llamó: “Psicópata, maniático y violador de menores”, que él dijo que mantenía a Yailin la más viral.

Tekashi 6ix9ine dice que Yailin la más viral no tiene dinero

En otro “Live” que hizo en Instagram recientemente, él hablaba de por qué había despedido al estilista de Yailin la más viral, Carlos Martínez. También volvió a mencionar que, él se encargaba de toda la imagen de Yailin, de pagarle los estilistas, maquilladores etc.

Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, también dijo mientras debatía con Amelia Alcántara, que cuando él tiene una pareja, todo lo con lo que viene la misma, él toma responsabilidad.

Y que, por eso, él se había ocupado económicamente de la renta donde vivía Yailin con la hija que tuvo con Anuel AA ysu mamá, Wanda Díaz. Misma que supuestamente le habría puesto una querella antes la Procuraduría de República o en República Dominicana.

Episodios de violencia entre Yailin y Tekashi

Esto ante una situación de violencia que presenció no solo ella, sino otros varios testigos que estaban ahí en el bautizo de Cattleya. Incluyendo una de las locutoras con la que Tekashi también tuvo un encontronazo durante la entrevista.

Él asegura que la Piriy no es amiga de Yailin la más viral, sino de Camila, la amiga que estuvo con La Chirika al momento de su detención en West Palm Beach.

La Piry dice que vio cuando Tekashi 69 en el bautizo la aventó contra el piso. Inclusive dijo que la policía llegó, cosa que Tekashi 6ix9ine también afirmó. Pero él niega rotundamente haber maltratado esta vez, ni ninguna otra a Yailin la más viral.

El hecho es que él se encuentra en los Estados Unidos y no se presentó ante las autoridades en República Dominicana. Esto, por un procedimiento que tiene abierto tanto una supuesta golpiza que le dio a los productores de Diamond La Mafia.

No solo dijo que mantiene Yailin la más viral, sino también asegura que la cantante: “Tiene problemas mentales”. Curiosamente, es lo que también ella dice de él.

Lo cierto es que, Yailin la más viral parece estar dispuesta a seguir adelante sin el exponente de Hip Hop. Dejó claro que, a pesar de no tener la cuenta de Instagram del nuevo producto que está vendiendo, pueden ingresar al link de su cuenta, donde podrán adquirirlo.

Hasta el momento de cerrar esta nota, la pareja habría puesto un punto final a su relación después del estreno del videoclip “Bad Bxtch” de la Chivirika.

