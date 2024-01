Video de Tekashi 6ix9ine diciendo que odia República Dominicana arrasa en Instagram

Ahora sí es verdad que Tekashi 6ix9ine no quedó mal, sino lo siguiente en República Dominicana. Se ha viralizado un video en Instagram, donde presuntamente se escucha al ex de Yailin la más viral hablando pestes del país.

“Yailin me dijo que no puedo volver a República Dominicana y yo le dije: ¿Quién cara*** quiere ir a esa basura? Exacto, eso mismo dije”, se escucha presuntamente decir a Tekashi 69. “Nadie quiere ir para allá”, se escucha decir a alguien más que lo acompañaba.

Esa persona afirma también que, nadie quiere “ir para allá· refiriéndose al país. Por supuesto, esto desató la ira de varios dominicanos, sobre todos los que habían apoyado a Tekashi 6ix9ine, cuando estuvo en prisión, por supuestamente darle una golpiza a unos productores de Diamond La Mafia.

Tekashi 6ix9ine tiene cuentas pendientes con la ley en República Dominicana

Esto se suma también, al hecho de qué Tekashi 6ix9ine tenía una presentación en diciembre en República Dominicana para solventar este inconveniente legal. Recordemos que las víctimas que denuncian a Tekashi 69 presentaron pruebas de golpes ante las autoridades.

Tekashi 6ix9ine en el Trillerfest en Miami. Foto: Grosby Group. Crédito: Grosby Group

También hay unos videos donde se ve Tekashi y a su equipo de trabajo entrar y salir del estudio, donde efectivamente estaban estos productores.

La mamá de Yailin también denunció a Tekashi en República Domimicana

El hecho es que, además de esta presentación que tiene pendiente Tekashi 6ix9ine, la mamá de Yailin la más viral, Wanda Díaz también presentó una querella ante la Procuraduría de República Dominicana.

Esto ante un supuesto hecho de violencia cometido por Daniel Hernández, como se llama el rapero, a Yailin la más viral durante el bautizo de la hija que tiene la cantante de género urbano con Anuel AA.

También, mientras Yailin era llevada a prisión en Florida, luego de que Tekashi 6ix9ine llamara al 911 por ella estar supuestamente en un estado agresivo y fuera de control.

Pero fue el mismo Tekashi 6ix9ine el que sacó de la cárcel a Yailin la más viral pagando una fianza y buscándola luego. A los pocos días, se supo que la pareja se había reconciliado y esto sorprendió a todos.

Yailin la más viral dispuesta a salir adelante sin Tekashi 6ix9ine

Sin embargo, poco duro la paz en el paraíso. Yailin la más viral tomó un avión hacia República Dominicana y ahí se encuentra con su familia y su hija Cattleya.

Rapero Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’. Foto: Getty Images. Crédito: Cortesía | Getty Images

Además, La Chivirika ya comenzó a trabajar en un nuevo producto que está mercadeando, el cual es un jabón íntimo llamado “Invitita”. Tekashi 6ix9ine, además, está en una probatoria federal, tal como explicó en el programa de Luinny Corporan.

En el mismo, Tekashi 6ix9ine también admitió no haber emitido actos de violencia en contra de Yailin la más viral. Esto, amén de haber dicho que ella no tenía dinero y que él se encargaba económicamente no solo de ella, sino de la madre de la misma y la hija.

Hasta el momento de cierre de esta nota, Tekashi 6ix9ine no se ha pronunciado sobre lo del supuesto video, donde aparece hablando mal de República Dominicana.

