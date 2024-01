Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de enero de 2024

Piscis

Hoy la conjunción astral tiene a todos con los ánimos revueltos, pero tú, siendo el pacificador nato, debes mantener la calma. Aunque tu energía esté en alza, evita cualquier discusión y controla esa pizca de soberbia que intenta asomar. Hoy más que nunca, tu carácter afable y positivo será un bálsamo para los demás. ¡Resiste, que pronto pasará! Cuidado con las relaciones personales. Evita provocar conflictos, especialmente con tu familia y pareja. Tu chico podría no entender este cambio de humor repentino, así que mantén la armonía a diario. Hoy, más que nunca, tu capacidad para ser atento con quienes te rodean será clave. ¡Sé el oasis de tranquilidad en este día revuelto! A pesar de la energía en alza, mantén los pies en la tierra, Piscis. Evita que la soberbia tome el control y enfréntate al día con humildad. Eludir conflictos y mantener la paz a tu alrededor será tu mayor logro hoy. Con tu positividad y buen corazón, superarás este período alterado. ¡Adelante con calma y serenidad! Vienen oportunidades de trabajo y de ir a una fiesta en próximas fechas, disfruta y échale todas las ganas a lo que hagas. Déjate de ya de fregaderas tienes todo para ser feliz pero te amenazas mucho y al final no logras consolidar nada. Deja de esperar a quien ya no va regresar y de andar pidiendo y suplicando amor a quien ni te pela y solo te busca para obtener algo de ti. Deja de vivir deprimido o deprimida, cambia la actitud en tu trabajo, no te flageles y suelta lo que te hace daño.

Acuario

Aunque estás en perfecto estado, hoy puede que te sientas un poco rara, más nerviosa de lo normal y sin motivo aparente. La culpa es de esa conjunción astral que anda alterando los ánimos. No te preocupes, pasará rápido, pero de momento, los nervios están a flor de piel y hasta tu mal genio, ese que sueles guardar bajo llave, podría asomar la cabeza y desconcertar a quienes te rodean. ¡Respira hondo y mantén la calma! Presta atención especialmente en el ámbito profesional o si tratas con el público. Evita que ese mal genio salga a flote y desconcierte a quienes se crucen contigo. Busca actividades que alivien la tensión y permitan recuperar la concentración. Recuerda, mañana será un día mucho mejor. ¡Resiste y mantén la sonrisa!

Después de un día así, te vendría bien salir y divertirte. Si surge algún plan, ¡aprovéchalo! Libérate de esa tensión que te invade y recupera tu equilibrio emocional. No dejes que este día alterado te detenga. Mañana, con nuevas energías, verás todo desde una perspectiva diferente. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos. Quien te quiera que le ching**ue para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños.

Capricornio

Hoy te cruzarás con alguien que comparte tú mismo estilo de carácter. Aunque al principio puedas pensar que tus objetivos son superiores, abre bien los oídos. Esta persona puede arrojar luz sobre áreas que aún ves con sombras. Oído abierto, boca cerrada, y deja que las palabras de esta persona te guíen en tu día a día. A veces, la mejor opción es aprender de aquellos que son similares a nosotros. Mantén la estrategia. Escucha y aprovecha las indicaciones que esta persona tiene para ofrecer, pero evita exponer tus propios proyectos. La decepción podría acechar si compartes demasiado. Hoy, la clave está en aprender de los demás sin revelar todas tus cartas. Mantén tu visión clara y actúa con cautela. En el terreno amoroso, si tus propuestas no han tenido éxito con tu chico, ¿por qué no consideras seguir el plan que te ilusiona, ya sea en solitario o con amigos? A veces, tomar la iniciativa y seguir lo que te hace feliz puede cambiar el juego. No esperes a que las cosas sucedan, ¡hoy es tu día para tomar las riendas del amor! No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de un ching**os de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes ni madr**.

Sagitario

Hoy es el día de hacerte un propósito que te será de gran utilidad en el futuro. Aunque eres encantador, ten cuidado con dejarte llevar por la sensiblería. Podrías volverte un poco insoportable para los más realistas a tu alrededor. Es hora de encontrar el equilibrio entre tu encanto y la realidad, así que marca ese propósito y prepárate para una nueva perspectiva. Sagitario, sabemos que eres capaz de organizar dramas en tu mente, pero hoy es el día de frenar ese exceso de emotividad. No te dejes llevar al borde de las lágrimas por cualquier comentario o situación que surja. Muchas veces, esos dramas ni siquiera responden a una realidad concreta. Adopta una actitud más realista, sin dramatismos, y verás cómo la calma toma el control. Es hora de ponerte la coraza, Sagitario. No permitas que nada te afecte hoy. A pesar de tu capacidad para ver las cosas como son, sin dramatismos, a veces te dejas llevar por emociones intensas. Adopta esa actitud realista que te caracteriza y sé fuerte. Hoy, tu bienestar y tus relaciones te lo agradecerán. ¡Adelante, Sagitario! Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más bitch en ese aspecto. La pende***jes que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo.

Escorpión

Hoy, te sientes en la cima del mundo y estás valorándote más. ¡Bien por ti! Pero cuidado, esa euforia te lleva a tentaciones de saltarte las normas. Aunque la idea de “echar una canita al aire” suene tentadora, no es el momento adecuado. Hay números que podrían jugarte en contra, y hasta tú misma podrías no sentirte bien al final del día.

Saltarse las normas de vez en cuando está bien, pero hoy es el día de ser prudente. Evita acciones que podrían perjudicar a terceras personas, especialmente si estás en una relación. Serénate y busca un plan que te haga sentir bien sin dejar un rastro de arrepentimiento. No querrás enfrentar quebraderos de cabeza, y mucho menos contigo misma. Antes de actuar, reflexiona sobre las consecuencias. Saltarse las normas ahora podría traer problemas no solo con los demás, sino también contigo misma. Elige un camino que te haga avanzar sin generar malestar interno. Piensa en el futuro y toma decisiones que te permitan seguir sintiéndote plena y en paz. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia yd después ni adiós te dicen. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier bato o vieja que nos abe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya y jod**a a la gestora de sus días.

Libra

El amor es tu obsesión diaria, sueñas con encontrar a tu media naranja, esa persona con la que construir una vida llena de amor, familia y sueños compartidos. Sin embargo, la realidad actual puede no alinearse con tus aspiraciones, generando tensiones y falta de entendimiento en la pareja. Aunque la frustración te invada, no descargues tu mal humor sobre tu pareja. La impulsividad y las discusiones no son la solución. En lugar de eso, busca formas de liberar la ira de manera positiva, ya sea saliendo con amigos, yendo de compras o haciendo ejercicio. Hoy, la clave está en mantener la calma para evitar complicar aún más las cosas. En lugar de discutir en caliente, busca soluciones cuando estés más tranquila. Dedica tiempo diariamente a relajarte y visualiza el fin de semana que te espera. La paz interior te guiará a encontrar soluciones más serenas en el ámbito amoroso. Respira hondo, Libra, el equilibrio llegará. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va dificultar un ching**os el lograr perder peso. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con que de verdad vale la pena.

Virgo

Eres la persona admirada por todos, pero hoy puedes notar cierto distanciamiento. No es que tengas un problema personal, ¡todo lo contrario! Todos quieren tu atención, amistad y hasta tu amor. Sin quererlo, tu carácter abierto enciende celos en quienes te rodean. Hoy, respira hondo y observa con claridad.

No dejes que los celos se queden en la sombra. Es hora de hablar con aquellos que parecen incómodos. Aclara la situación y evita problemas a largo plazo. Este acto de valentía no solo beneficiará a los demás, sino que te traerá paz y armonía a diario. La comunicación es clave. En el terreno sentimental, hoy es el día para cambiar el chip. No dejes pasar la oportunidad de conservar un amor que podría llegar muy lejos. Presta atención a las señales, sé honesta y no dejes que los malentendidos nublen el camino. La claridad en tus emociones te guiará hacia relaciones más saludables y duraderas. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va encargar. Tu ching**ado orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer.

Leo

Hoy tu mente está más clara que nunca. Te expresas de maravilla, y todos captan tus ideas al vuelo. Aprovecha ese superpoder para ser la mediadora que todos necesitan en este día un poco revuelto para muchos. Con tu habilidad para apaciguar conflictos, podrás cortar discusiones y evitar peleas innecesarias. Los ánimos están exaltados, pero los tuyos se mantienen en calma, y aunque no estás tan relajada como de costumbre, lo llevas con facilidad. Eres la pieza clave, para resolver los enredos de otros. No dudes en ofrecer tu ayuda, incluso si eso significa sacrificar un poco de tu tiempo libre. Al hacerlo, no solo ayudas a los demás, sino que también te sientes genial contigo misma. El Universo te tiene preparado un premio por tu actitud, y tu buena fama se disparará como la espuma. Hoy es tu día para brillar resolviendo conflictos y dejando tu huella positiva en el mundo. ¡Adelante, Leo!

La vida te pondrá muchas oportunidades pero si te apendej**as buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Deja de pensar que el mundo va cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue.

Cancer

El trabajo te tiene una sorpresa guardada. Puede que llegue una oferta que te haga levantar una ceja, no cumple todos tus requisitos, pero ¡calma! No la descartes de inmediato. Eres un negociador nato, así que piensa en cómo mejorarla. Tienes el poder de hacer valer tu talento y habilidades, así que prepárate para mostrar lo que vales.

Es hora de brillar, antes de enfrentar la negociación, recuerda que tu talante es una herramienta valiosa. Con elegancia y buenos argumentos, puedes cambiar el juego. Aunque te den una respuesta negativa al principio, mantén la calma. Tu astucia e inteligencia te llevarán a la victoria. Actúa con mano izquierda y verás cómo las condiciones se inclinan a tu favor. No te desanimes si las cosas no salen como esperabas al principio. La clave está en seguir insistiendo. Con tu ingenio y habilidades, puedes darle la vuelta a la situación. Hoy puede que no consigas todo, pero con tu enfoque diario, el éxito está a la vuelta de la esquina. ¡Aprovéchalo! Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de el o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena.

Géminis

Aunque las cosas generalmente te van de maravilla, hoy es uno de esos días complicados que mejor pasarían rápido. Estás como en modo ultra susceptible, y cualquier cosita te puede afectar. No te preocupes, todos tenemos días así, pero recuerda que mañana será diferente. Cuidado con las palabras. Existe la posibilidad de una discusión, especialmente con alguien que aprecias mucho. Trata de evitarla a toda costa, porque las palabras dichas en ese momento podrían causar estragos. Intenta entender el punto de vista de la otra persona, incluso si no lo compartes. Hoy, el silencio puede ser tu mejor aliado. Aunque hoy parezca un día gris, recuerda que es solo eso, un día. Deja que pasen esos nubarrones sin enfrentarte a nadie. Mañana será otra oportunidad para brillar. No dejes que este mal día empañe tu perspectiva. ¡Arriba ese ánimo! Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinto y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo.

Tauro

¡Estás imparable estos días! Tu energía está por las nubes y te sientes listo para comerte el mundo. Esos días increíbles que tanto esperabas podrían estar a la vuelta de la esquina. Aprovecha esta racha positiva y prepárate para vivir momentos que antes solo podías soñar. ¡Sorpresa! En el momento menos esperado, aparece alguien que podría cambiar el juego. Aunque no tengan mucho en común, esta persona tiene el potencial de ser tu cómplice en la realización de uno de tus proyectos más queridos. No te guardes nada, comparte tus ideas, ¡quién sabe lo que podría surgir! A nivel amoroso, el buen ánimo que te envuelve es perfecto para preparar planes especiales con tu pareja. Rompe con la rutina, escapa de las obligaciones diarias y disfruten juntos de momentos únicos. Este fin de semana promete ser inolvidable, ¡no lo dejes pasar! No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de febrero. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. Vienen posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va beneficiar mucho, dale pa delante. Viene un embarazo o nacimiento de amistad o ser querido.

Aries

Parece que finalmente estás avanzando sin frenos y dejando atrás esa impaciencia que solía atacarte a diario. Las estrellas están de tu lado, impulsándote hacia adelante. Es como si todo empezara a encajar, ¿verdad? Disfruta de este ritmo positivo y sigue adelante con confianza. Pero, ¡alto ahí! No bajes la guardia. Las estrellas pueden ser caprichosas, y hoy te avisan de un posible freno en tu avance. No te preocupes demasiado, no es algo grave, solo un pequeño contratiempo cósmico. Mantente alerta y no dejes que nada ni nadie te haga retroceder. Tú eres el dueño de tu destino.

¡Ojo, que alguien anda sembrando nubarrones en tu cielo despejado! Alguien ha decidido menospreciar tus esfuerzos y logros, pero no dejes que eso te afecte. Las palabras negativas pueden doler, pero recuerda quién eres. No permitas que nadie apague tu luz. Mantén tu carácter fuerte, sigue adelante y verás que sales ganando. Recuerda que tu signo es una esponja y absorbe lo que les rodean, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor. Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve ni pa ir a chin**gar a su santa madre. Este es tu año pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero.