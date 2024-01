Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de enero de 2024

Piscis

La misión número uno es rodearte de la gente que más quieres. Tómate un descanso de las preocupaciones diarias y disfruta de momentos especiales con tu pareja, familia y amigos más cercanos. La energía positiva de esos vínculos te dará un respiro y te hará olvidar todo lo que te ha tenido inquieta durante la semana. Así que, ¿qué esperas? ¡Haz planes y sumérgete en esa buena onda! Hoy, tu intuición está en modo superpoder, así que úsala sabiamente. Es el momento perfecto para abordar esas conversaciones pendientes que llevan tiempo esperando. Habla abiertamente, resuelve cualquier malentendido y fortalece tus relaciones. Recuerda, la clave está en la comunicación. Aprovecha ese sexto sentido tuyo y verás cómo todo se aclara. Tu refugio es tu fortaleza hoy. Estar en casita te hará sentir como pez en el agua, pero no te encierres completamente. Sal, toma un poco de aire fresco y aprovecha para hacer una limpieza a fondo. Deshazte de esas cosas viejas que ya no necesitas y deja que entre la energía positiva. Liberar espacio físico también libera espacio mental. ¡Hoy es el día perfecto para renovarte y darle un nuevo aire a tu hogar! Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Amistad subirá mucho de peso pues le ha entrado duro y tupido a las garnachas, se la pasará quejándose de su peso pero no hará nada para cuidarse. Deja de meterte en pláticas donde no te llaman o no eres requerido pues podrías soltar la lengua y hacer garras amistad que en poco tiempo te va reclamar pues le irán con el chisme. Muchas posibilidades de cambios laborales que te van a caer de perlas y te van a traer grandes beneficios. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado.

Acuario

¡Vaya semanita te echaste con todo y sus complicaciones! Pero mira, a pesar de esos momentos pesados y algunos personajes que te quisieron amargar la existencia, mantuviste la calma y ahora estás súper relajado y optimista. ¡Bien hecho! Hoy, el mundo es tu parque de diversiones, así que échale una sonrisa y disfruta ese buen rollo que te mereces. ¡Te lo has ganado con creces! ¿Qué tal premiarte un poco? Te lo has ganado. Este fin de semana es la oportunidad perfecta para darte un capricho. Ya sea un café especial, un día de spa o esa pequeña locurita extravagante que tienes en mente, date el gusto. Celebrar tus éxitos es parte de mantenerte en la buena onda, así que ¿por qué no consentirte un poco? En el terreno del corazón, las cosas lucen prometedoras, Acuario. Si hubo roces con tu pareja, hoy es el día perfecto para reiniciar y recuperar el buen rollo. ¡Aprovecha esa energía positiva! Y si estás soltero, el universo conspira a tu favor. Puede que alguien esté a punto de declararte su amor o dar un paso importante. Mantén los ojos abiertos, ¡el amor está en el aire! Recuerda quien eres y hacia donde te diriges, no pierdas el rumbo de tu camino por atender cuestiones o problemas que no son tuyos. Pelas o enfrentamientos con familiares. Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus celos absurdos al punto que te bufe o te recuerden a tu santa madre. Muchas personas que te rodean te tienen muchas envidias sobre todo en tu trabajo o con tus vecinos eso trae contigo cuestiones negativas y por lo tanto algunas ocasiones sientes que las cosas no te salen como tu esperas. Hay días en los cuales te cuesta trabajo salir adelante o de pie y eso se debe a que cargas con cuestiones de tu pasado. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad.

Capricornio

Parece que las estrellas están jugando a las cartas contigo hoy, hay una mezcla de positivos y negativos en el aire, y es lógico que te fijes más en las cosas que te preocupan. Pero, tranquilo, que, con el paso de las horas, verás cómo la marea cambia. A veces, solo necesitas un respiro para sentirte con mejor ánimo. Así que, ¡relájate y déjate llevar por la magia del descanso! Aprovecha ese merecido tiempo libre. ¿Qué te parece una sesión de terapia de compras? Las rebajas están llamando tu nombre. Comprarte algo bonito puede ser justo lo que necesitas para levantar la autoestima. ¿O por qué no invertir en algo para hacer tu hogar más acogedor? Una pequeña mejora en tu espacio puede marcar la diferencia en tu estado de ánimo diario. Recuerda, a veces son las pequeñas cosas las que nos hacen sonreír. En el amor, date una pausa, intenta entender cómo se siente tu pareja cuando las cosas se ponen complicadas. La empatía puede abrir puertas y fortalecer la conexión entre ustedes. No temas disculparte si es necesario y, ¿quién sabe?, tal vez este día termine siendo un punto de inflexión positivo para ambos. ¡Anímate a mejorar ese vínculo que tanto valoras! Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Te vas enterar de ciertas actitudes que ha tomado una persona quien considerabas alguien muy importante en tu vida, deja que haga o deshaga de su vida, muy su problema que no te importe eso, recuerda que tienes cosas más importantes que hacer en tu vida. Ten cuidado con accidentes, caídas y golpes porque estarán a la orden del día e inclusive podría haber fracturas.

Sagitario

Prepárate para sentir esa ola de energía que te hará recuperar la alegría de vivir. El fin de semana está a la vuelta de la esquina, y solo la idea de esos días libres hará que desaparezca el cansancio como por arte de magia. Pero, ¡cuidado!, si tienes pendientes, es hora de enfrentarlos de una vez. No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy. Organiza tu tiempo y verás cómo logras conquistar tus tareas pendientes. ¿Quién dijo que las cosas pequeñas no importan? Hoy es el día para demostrar lo contrario. Resuelve esos asuntos cotidianos que, aunque parezcan insignificantes, suman mucho en el día a día. Una llamada a la familia, una cita con un amigo o simplemente disfrutar de un momento tranquilo pueden hacer maravillas en tu vida. No menosprecies el poder de las pequeñas cosas, ¡hacen la diferencia! ¡Hora de mover ese cuerpo! No dejes que el sofá te atrape. Dedica unas horas al ejercicio y sentirás la diferencia en tu ánimo. Y ya que te sientes en tu mejor momento en la relación, comparte este tiempo libre con tu pareja. Haz algo juntos que les llene de alegría. Cuida de tu bienestar físico y emocional, ¡y verás cómo todo en tu vida se equilibra! No te preocupes tanto sino has logrado consolidar una relación, pues no son los tiempos correctos para ti, espera un poco más y prepárate para las sorpresas que te dará la vida, en la medida que avancen los días conocerás una persona que llegará a tu vida por una red social o por una amistad, muchas posibilidades de que se dé una relación duradera. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar será lo más importante, date tiempo para ti, resuelve tus cosas y tu vida, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya.

Escorpión

¿Has notado esos cambios en el trabajo últimamente? Parece que has estado haciendo movimientos poderosos en tu carrera. Amigos nuevos y más reconocimiento, ¿quién lo diría? Ahora te sientes como pez en el agua, ¿verdad? Pues, es el momento de aprovechar ese impulso y seguir avanzando. Quizás esa oportunidad que estas esperando se cruce en tu camino, ¡así que mantente alerta! ¡Hora de ponerle un poco de sazón sentimental a tu vida! Entre tanto ajetreo diario, quizás hayas dejado de lado las emociones. Es momento de echar un ojo a tu relación. Si llevas un tiempo con tu pareja, toma esas críticas diarias como consejos de alguien que realmente se preocupa por ti. Pero, si apenas están empezando, tal vez sea hora de cuestionar si están en la misma sintonía. No dejes que las pequeñas molestias de ahora se conviertan en grandes problemas después. Tómatelo en serio y reflexiona sobre si estás dispuesto a lidiar con eso a largo plazo. El amor debería ser como un buen vino, mejora con el tiempo, no empezar con mal sabor. Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale mejor muchas ganas para lograr tu meta y objetivo. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no eres ni la sombra de la blanca palomita que eras, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo.

Libra

Hoy te encuentras con la cabeza llena de tareas y compromisos. Para evitar la sensación de que el día se te escapa de las manos, es importante organizar bien tus actividades. Haz una lista de prioridades y síguela al pie de la letra. Si te enfocas, al final del día, estarás satisfecho por haber cumplido con lo planeado. No dejes que la rutina diaria te domine, ¡pon un poco de orden y alcanza tus metas! Si tienes en mente deshacerte de ese coche, moto o electrodoméstico que ya no necesitas, considera venderlo por internet. Evitarás complicaciones al hacer negocios con amigos o familiares, ya que estas transacciones pueden traer dolores de cabeza e incluso afectar relaciones cercanas. Mantén las cosas simples y busca compradores externos para obtener un trato más tranquilo y beneficioso. Hoy un amigo te propondrá un plan que inicialmente podrías pensar en rechazar, sin embargo, la diversión y la sorpresa te aguardan si decides aceptar. No te dejes llevar por la tentación de quedarte en tu zona de comodidad. Rompe la rutina, acepta la invitación y descubre la alegría que te espera. Las mejores experiencias a menudo llegan cuando menos las esperas, ¡así que lánzate y disfruta del momento! Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención. Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va hacer sentir mal y te decepcionarás por completo. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan tonto o tonta que solo te quieren pa robarte la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar a freír esparragos.

Virgo

El día viene con la misión de recargar pilas. Cuídate a diario con lo que comes, sin pasarte, y hoy, que puedes, date el gusto de descansar lo suficiente. ¿Qué tal una siestecita a mediodía para activar ese modo recuperación? Además, por la tarde, dale a tu cuerpo y cara un regalo con cuidados intensivos en casa. ¡Productos naturales y verás cómo tu piel y tu humor mejoran como por arte de magia! Si los amigos te llaman, ¡diles que hasta la noche no estás disponible! Aprovecha esos momentos para sentirte genial en casa. Sigue tu intuición, haz lo que te haga bien hoy. Mañana habrá tiempo para salidas y socializar. Disfruta de la intimidad en pareja hoy. No hace falta salir de casa para pasarlo bien juntos. Las relaciones sociales pueden esperar, así que dedica tiempo a estar cómodo y feliz en tu espacio más cercano. ¡Aprovecha cada momento! No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa, hay posibilidades de revivir ciertos sentimientos que pensabas muertos, no confíes tan rápido, mantén siempre la guardia para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo a las caricias ni a la aventuras pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas y un dinero extra aparecerá en los próximos días.

Leo

Parece que la vida ha decidido seguir tu ritmo, ¿eh? El día trae un ambiente que pega mucho con tu personalidad y, además, la plata parece estar de tu lado. Incluso puede que hoy te paguen un dinero que te debían. ¡Aprovecha ese extra para revisar tus cuentas y facturas! Puede que encuentres algún desajuste que merezca reclamo, así que no dudes en hacerlo, ¡pero siempre por escrito y por los canales adecuados! ¿Y en el amor, Leo? Parece que la tranquilidad te está dando una nueva perspectiva. Esos momentos de ansiedad que te traía la relación podrían haber sido más fruto de tu imaginación. Hoy, con la cabeza despejada, puedes arreglar ese tema de una vez por todas. Habla con claridad y, si es necesario, marca límites. Recuerda que tu felicidad diaria es clave, ¡así que asegúrate de tenerla siempre en cuenta! La venganza siempre será tu mejor platillo pero algunas veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma, solo espera que la vida haga justicia y trata de no ser tú el karma de las personas. Te vas enterar que una amistad te está tomando el pelo. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y tonterías que te atontan o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas y te dolerá en el alma pues significaba mucho para ti.

Cancer

Parece que el bolsillo te tiene con el ánimo bajo, ¿no? No te preocupes, hay opciones para levantar el ánimo sin gastar un peso. Una salida con amigos, ya sea patinando, en bici o simplemente dando un paseo, puede ser la clave. Además, ¿qué tal si entre esas charlas, alguien te tira la idea de un pequeño negocio compartido? Échale un ojo, puede tener más ventajas de las que piensas. Ya luego puedes desconectarte un poco linda. Ponte tu música favorita, déjate llevar y deja que tu intuición haga su magia. Es probable que encuentres la solución a esos problemas económicos que te traen de cabeza, si no la hallaste con la salida. A veces, un poco de tranquilidad y buena música hacen maravillas. Dale un espacio a tu mente para divagar y verás cómo surgen ideas frescas.

¡Momento de chequeo sentimental! En medio del ajetreo, no olvides valorar cómo van las cosas en el terreno del corazón. Dedica un tiempo a reflexionar sobre tus relaciones personales. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Tal vez necesitas una charla honesta o simplemente recordar lo bueno que tienes a tu alrededor. No subestimes el poder de un momento sentimental en medio del alboroto diario. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Viene evento social o reunión muy perra te la pasarás de lo mejor.

Geminis

Este fin de semana viene con toda la onda. Si te sientes algo cansada hoy, no te preocupes, un paseo y aire fresco son el plan perfecto para recargar pilas. Además, la ciudad está esperando por ti, así que ¿qué tal unas rebajas y un desayuno en tu sitio favorito? O, si prefieres, improvisa y ve a donde te lleve el viento. ¡La idea es pasarla bien! La tarde se pone interesante en casa con tu pareja. Es el momento ideal para hablar de esos temas que han quedado en pausa por el trajín diario. Si hay algo que te ha estado molestando, este es el instante para soltarlo. Charlar puede ser la clave para resolver malentendidos y fortalecer su conexión. Así que, ¿por qué no sacar esos asuntos a la mesa y encontrar soluciones juntos? Mantén la mente abierta y prepárate para un cambio positivo en el amor. ¡Vamos, Géminis, que el buen rollo está a la vuelta de la esquina! Eres de buen corazón, noble y justo, te preocupas por tu familia pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase y que solo te buscan para obtener algo a cambio después te botarán. Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te afectó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías y consolidar tu felicidad, al final la vida misma hará su trabajo tanto con ellos como contigo.

Tauro

¿La semana te tuvo al borde de la locura? ¡Relájate! Hoy es un día distinto, y parece que levantaste el ánimo. ¿Te has planteado tomarte un descanso? Despeja la cabeza, apártate un poco de la chamba y verás cómo hasta tu pareja lo nota. Un sábado de reconciliación está en las cartas, así que aprovecha para endulzar la relación. A veces, un buen respiro es todo lo que necesitas. ¡El amor te sonríe este día! Si ya tienes pareja, prepárate para un encuentro de reconciliación que los hará sonreír a ambos. Si andas solterita, hoy es el día para salir y conectar. La vibra social te acompaña, así que reúnete con amigos o aventúrate a conocer caras nuevas. Quién sabe, podrías descubrir un mundo completamente diferente y encontrar algo que realmente te interese. Pero, ojo, no te lances a decisiones a la ligera. Tómate tu tiempo y disfruta del proceso. Hoy te animo a salir y mezclarte. La vida te da la oportunidad de descubrir algo nuevo, ya sea en tus relaciones o en las cosas que más te gustan. Pero cuidado, no te apresures en tomar decisiones importantes. Mantén la calma y espera un poco antes de cambiar el rumbo. ¡Aventúrate con cuidado! Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta la máuser a tu pareja por cuestiones sin importancia. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Problemas con familiares a causa de malos entendidos y envidias. Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda bien lejos todo eso que te hace daño o afecta.

Aries

Parece que esta semana te ha tirado algunos problemitas en el trabajo, ¿verdad? Pero tranquila, porque esos jaleos y tu resolviendo cada cosa, han llamado la atención de tus jefes. La buena nueva es que se comenta por ahí que hay un ascenso rondando en el aire, y parece que tienes todas las de ganar. ¡Dale con todo! Descansa este finde, recupera energías, y lánzate a por el lunes con ese ánimo que te caracteriza. La vida te tiene preparadas buenas sorpresas laborales, ¡así que prepárate para el brinco!

Este fin de semana, lo que toca es recargar las baterías. Después de toda la movida en el trabajo, necesitas un break. Descansa todo lo que puedas para encarar la próxima semana con la mejor actitud. ¡Olvídate del estrés por un rato y aprovecha para hacer lo que más te gusta! Un buen descanso te dejará listo para enfrentar cualquier desafío que se cruce en tu camino. Parece que necesitas inyectarle un poco de chispa a tu relación. Este fin de semana, atrévete a probar algo nuevo, algo que siempre has querido hacer. Invita a tu pareja a sumarse, si sientes que la llama está perdiendo fuerza, no dudes en avivarla haciendo algo que les guste a los dos. A veces, solo se necesita un pequeño esfuerzo para que todo vuelva a encenderse. ¡Anímate a darle ese toque de aventura a tu vida amorosa! Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. Hay muchas posibilidades de que llegue a tu vida una persona que va cambiar tu manera de pensar, recuerda que si la persona con la que estás o conocerás ha mejorado algunos de tus defectos estas con la persona correcta no la sueltes ni la dejes ir. Es posible que en el transcurso de estos días te llegues a sentir algo triste, decepcionado y mal humorado por cuestiones del pasado, planes y proyectos que no te funcionaron o simplemente no salieron como tú querías, no pierdas el piso y no regreses a lo que ya pasó o fue. Mucho de lo que le platicas a tus amistades saldrá a la luz pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en problemas que tienen que ver con el área familiar.