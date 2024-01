Tras acusaciones de abuso sexual, Sean “Diddy” Combs no asistirá a los Grammy

El rapero Sean “Diddy” Combs no asistirá a los Grammy 2024. Tras una serie de denuncias por abuso y agresión sexual a finales de 2023, el representante del rapero confirmó a The Hollywood Reporter que el intérprete de “Bad Boy For Life” no asistirá a la ceremonia del próximo 4 de febrero.

Combs está nominado en la categoría de Mejor Álbum de R&B Progresivo por su último trabajo, The Love Album: Off the Grid, que lanzó el pasado 15 de septiembre.

En entrevistas recientes el rapero había dejado ver su intención de asistir a los premios a pesar de no estar nominado en las categorías principales; sin embargo, ahora su candidatura está lejos de ser una celebración tras las acusaciones de abuso y agresión sexual en su contra.

El último trabajo del rapero, The Love Album: Off the Grid, contó con la participación de estrellas como Busta Rhymes, Mary J. Blige, Babyface, entre otros.

“Pasé por muchas cosas en la vida y luego, un día, recibí ese llamado de Dios. Él dijo: ‘Es hora’”, recordó en una entrevista reciente.

La última vez que el rapero asistió a una ceremonia de los Grammy fue en 2004, año en el que se llevó el gramófono a la Mejor Interpretación Rap – Dúo o Grupo.

Acusaciones de abuso y agresión sexual

Días antes de que se anunciaran las nominaciones a los Grammy, surgieron varias denuncias de abuso sexual contra el rapero, entre las estaba la de una ex pareja de Combs.

En noviembre, la cantante Cassie, quien fue su pareja y artista de su discográfica, presentó el una inesperada demanda acusándolo de someterla a una década de violencia sexual y física.

“Durante los años en que el Sr. Combs abusó física y sexualmente de la Sra. Ventura, ella intentó una y otra vez escapar del férreo control que ejercía sobre su vida”, afirmaba la demanda.

Los documentos judiciales señalaban que el rapero era a la ira y que con frecuencia golpeaba salvajemente a la cantante; sin embargo, Combs negó las acusaciones a través de su abogado. A los pocos días, la ex pareja llegó a un acuerdo.

Luego de las acusaciones de la ex pareja del rapero, se enfrentó a tres demandas adicionales de mujeres que afirmaban haber sido agredidas sexualmente por él, entre las que destaca la de una mujer que asegura haber sido víctima de una violación grupal en 2003, cuando tenía tan solo 17 años.

La situación escaló a tal punto que el rapero tuvo que abandonar la presencia de REVOLT, la empresa de medios que fundó en 2013.

