“Daredevil: Born Again” regresa con los personajes emblemáticos de Netflix

Los fans de Marvel fueron sorprendidos con la noticia de que la serie “Daredevil: Born Again” sería reiniciada con un nuevo equipo creativo, debido a que los productores y ejecutivos no estuvieron convencidos del éxito, a pesar de tener la mitad de los episodios grabados.

Sin embargo, hay buenas noticias y es que este reinicio traerá de vuelta a dos personajes muy queridos en los inicios de la serie de Daredevil, que inicialmente no iban a formar parte de la serie: Karen Page y Foggy Nelson.

Con el regreso de Deborah Ann Woll (Karen Page) y Elden Henson (Foggy Nelson), se espera que “Daredevil: Born Again” conserve esa esencia mientras explora nuevas direcciones creativas. Este anuncio ha provocado especulaciones sobre la trama y cómo se entrelazarán las vidas de Karen Page y Foggy Nelson con las de Matt Murdock y Wilson Fisk en esta nueva temporada

En la serie de Daredevil de Netflix, Deborah Ann Woll destacó como Karen Page, una periodista intrépida con un pasado oscuro, mientras que Elden Henson dio vida al amigo y socio laboral de Matt Murdock, Foggy Nelson.

La noticia de la incorporación de los dos personajes cayó muy bien a los fans de Daredevil. De acuerdo a información de “The InSneider”, Marvel Studios ha asegurado la participación de Elden Henson y Deborah Ann Woll en “Daredevil: Born Again”.

En la nueva serie veremos rostros conocidos en la nueva versión de la serie en el Universo Cinematográfico de Marvel, la reunión entre el Matt Murdock de Charlie Cox, Karen de Deborah Ann Woll y Foggy de Elden Henson, además de la participación de Kingpin de Vincent D’Onofrio.

“Daredevil: Born Again” proyecto esperado del Universo Cinematográfico de Marvel

“Daredevil: Born Again” es una de las series más esperadas por todos los fanáticos de Marvel, una producción que se ha enfrentado a un gran número de problemas a lo largo del tiempo, pero que poco a poco y tras su reinicio van llegando noticias que llenan de esperanza a sus seguidores.

No cabe duda que Daredevil: Born Again es uno de los proyectos que más emocionan de Marvel, y cabe recordar que recientemente se despidió a los guionistas debido a diferencias creativas, y actualmente la serie es dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, ambos bajo la supervisión de Dario Scardapane que ya ha trabajado en serie como The Punisher de Netflix y Jack Ryan de Prime Video.

A pesar de que la producción de “Daredevil: Born Again” experimentó un importante reinicio creativo debido a las huelgas de WGA y SAG-AFTRA, un reciente informe de The Insider confirma que Deborah Ann Woll y Elden Henson están listos para volver a dar vida a sus personajes.

Este anuncio es aún más relevante, considerando que inicialmente no se esperaba que Karen Page y Foggy Nelson fueran parte de la serie reiniciada. Los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar de Daredevil Born Again y del regreso épico del cast original de la serie de Netflix haciendo su regreso ahora en el UCM.

