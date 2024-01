Christian Pulisic le pega un palo a la MLS y asegura que todavía no está “viejo” para irse a la liga

Christian Pulisic es en la actualidad el futbolista referente de la Selección de Estados Unidos y una de las figuras con las que cuenta el AC Milan en el campeonato italiano. Es por ello que el capitán del combinado norteamericano confesó recientemente que no le pasa por la cabeza la posibilidad en la Major League Soccer en un futuro cercano.

Con el torneo estadounidense recibiendo constantemente figuras de la talla de Lionel Messi la temporada pasada y Luis Suárez en este 2024, ambos como flamantes refuerzos del Inter Miami, Christian Pulisic considera que todavía le queda bastante carrera en el fútbol europeo para empezar a considerar la idea de estrenarse en la MLS.

Y es que el mediocampista de 25 años se formó en las categorías inferiores del Borussia Dortmund, equipo con el que se puso en el mapa entre 2017 y 2019 antes de dar el salto al Chelsea de la Premier League, en donde vivió cuatro temporadas de altas y bajas para terminar llegando al comienzo de esta temporada al AC Milan en donde está demostrando todo su potencial.

Desde su llegada al AC Milan al comienzo de esta temporada Christian Pulisic se ha ganado la confianza del director técnico del cuadro rossonero, Stefano Pioli. (Marco Luzzani/Getty Images)

“Obviamente no soy un jugador viejo. Con suerte tendré grandes temporadas aquí en Europa por delante de mi. Estoy amando mi tiempo aquí, así que claro, la MLS no está en mi mente en este momento, pero sí, ¿al final de mi carrera? Claro que me gustaría”, comentó Christian Pulisic en una entrevista con el portal The Athletic.

Desde su arribo al Calcio, el jugador ofensivo norteamericano ha disputado 18 de los 20 partidos jugados por el cuadro rossonero en esta Serie A en donde marchan en el tercer puesto de la tabla. Adicionalmente ha dicho presente en los seis encuentros de su equipo en la presente edición de la Champions League, así como en dos encuentros de la Copa Italia.

Christian Pulisic ha marcado un total de seis goles en el campeonato italiano, la segunda mejor cifra goleadora en su carrera y se perfila para igualar y superar su mejor cosecha (nueve con el Chelsea). También convirtió un tanto en la Champions en donde los italianos terminaron terceros en el Grupo F lo que le valió su boleto para disputar la Europa League.

Christian Pulisic durante la victoria del AC Milan ante el AS Roma (3-1) este fin de semana, un resultado que decantó la salida de José Mourinho del banquillo del cuadro romano. (Marco Luzzani/Getty Images)

Enfocado en la Copa América

Uno de los grandes retos que tendrá Christian Pulisic este año con la Selección de Estados Unidos será la Copa América de la que serán sede y el capitán del combinado norteamericano no duda ni un segundo en apuntar a conquistar el trofeo por primera vez en su historia.

“Vamos a entrar con la mentalidad de ir partido a partido. El objetivo es ganar el torneo como en cada competencia que disputamos, así vemos las cosas. Tenemos un buen equipo, joven”, reconoció el mediocampista estadounidense quien considera que están ante una posibilidad de demostrar su nivel.

“Esta es una gran oportunidad para nosotros de jugar en contra de los mejores del mundo y con suerte, mostrarle a todos lo que podemos hacer”, finalizó Pulisic.

Sigue leyendo:

– ¿Vientos de cambio? El nuevo entrenador de la Selección de Brasil considera que la Canarinha debe aprender a jugar sin Neymar, su máxima figura

– Ecuador, uno de los rivales de la Selección de México en la Copa América 2024, comienza prepararse con el objetivo de afrontar el Grupo B

– Santiago Giménez ilusionado por jugar la Copa América 2024: “Estoy con ansias de que empiece”