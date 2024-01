Dean Phillips, aspirante presidencial demócrata, promete integrar un gabinete sin precedentes

En caso de llegar a la Casa Blanca, Dean Benson Phillips, el demócrata que aspira a desplazar a Joe Biden de la candidatura de su partido, se comprometió a integrar un gabinete sin precedentes.

Elon Musk, multimillonario visionario de la tecnología, y Bill Ackman, magnate de los fondos de inversión, se ubican en el radar del millonario de Miennesota como posibles asesores durante una hipotética administración de gobierno.

A través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el demócrata de 54 años adelantó que, en caso de tener el respaldo de los ciudadanos en las urnas, integraría un grupo de trabajo con hombres reconocidos por su experiencia política, pero también por empresarios destacados en distintas áreas.

A la ejecución de dicho proyecto, Phillips le dedicaría sus primeros 100 días de trabajo hasta formar lo que define como “el gabinete bipartidista más extraordinario en la historia de Estados Unidos”.

Una vez trascurrido dicho periodo, la siguiente fase del proyecto consistiría en enfocarse a dar solución a temas de defensa y seguridad nacional, así como a la atención médica y educación. Los precios de los alimentos y del combustible también estarían entre sus prioridades.

Dean Phillips ni siquiera ha podido alcanzar a Marianne Williamson, en el segundo de preferencia entre los demócratas. (Crédito: Gaelen Morse / Getty Images)

Por ello, trataría de asesorarse de empresarios como Ackman quien además se ha convertido en uno de los megadonantes de su campaña.

Sin embargo, antes de pensar en su plan de gobierno, Phillips primero deberá enfocarse en ganar la confianza de los ciudadanos demócratas, pues desde que anunció el arranque de su campaña a finales de octubre los resultados de las encuestas no lo respaldan como tenía proyectado.

De acuerdo con el promedio de RealClear Polling, el exsenador de Minnesota es quien tiene el menor respaldo entre los aspirantes demócratas, con sólo 3.2%.

Por su parte, Marianne Williamson, cuenta con el 7.9% de apoyo; en tanto que Joe Biden los supera ampliamente, con 69.8%.

A pesar de ello, continúa definiéndose como el “Caballo negro” que puede vencer a Joe Biden.

“Soy una apuesta arriesgada, un ‘Caballo Negro’, y eso es divertido porque siento lo que está sucediendo en el país. ¿Tengo que ganar? No. Absolutamente no. ¿Creo que voy a hacerlo? No, no lo hago”, señaló en diciembre pasado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

