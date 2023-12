Dean Phillips, aspirante demócrata, se define como el “Caballo negro” que puede vencer a Joe Biden

Dean Phillips, aspirante demócrata, enfrenta el desafío más importante de su carrera política al pretender arrebatarle la candidatura presidencial a Joe Biden y por ello se describe como el “Caballo Negro” de la contienda.

Al ser cuestionado durante una entrevista concedida a Fox News Digital si requiere ganar las primarias de New Hampshire para consolidar su arriesgada apuesta de vencer al mandatario de 81 años, el congresista por Minnesota descartó dicha hipótesis.

“Soy una apuesta arriesgada, un ‘Caballo Negro’, y eso es divertido porque siento lo que está sucediendo en el país.

¿Tengo que ganar? No. Absolutamente no. ¿Creo que voy a hacerlo? No, no lo hago“, señaló.

Sin embargo, el demócrata que ha representado a Minnesota durante tres mandatos en la Cámara de Representantes advierte que una sorpresa en las primarias podría cambiar la percepción de su campaña, esto a partir de las dudas generadas por la avanzada edad del actual mandatario de la nación.

“Creo que daremos la sorpresa y a partir de ahí todo será juego. El país está siendo muy claro en este momento. No quiere que Joe Biden sea el presidente. Cualquier partido que rompa ese estancamiento ganará la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes”, señaló.

Phillips se refirió a su objetivo inmediato para posicionarse entre los estadounidenses sin importar al partido que pertenezcan.

“Demostrar que los estadounidenses están hartos y cansados de tonterías. Tenemos una crisis que no puede ser abordada ni por Donald Trump ni, francamente, por el presidente Biden y es hora de cambiar”, expresó.

En este momento, Dean Phillips no representa un aspirante que inquiete a Joe Biden. (Gaelen Morse / Getty Images)

Dean Benson Phillips es uno de los miembros más ricos del Congreso que optó por postularse para la Casa Blanca a finales de octubre y cuya estrategia para continuar adelante se enfoca en obtener un buen resultado en New Hampshire, donde Joe Biden no participará.

De acuerdo con varias encuestas, la imagen del presidente está mermando en gran medida debido a un amplio sector de estadounidenses considera que ha quedado a deber con sus políticas, pero también preocupa su avanzada edad y capacidad para tomar decisiones durante cuatro años más.

Lo más lamentable es que algunos sondeos muestran cómo, en este momento, cualquiera de los tres aspirantes a la candidatura republicana podría derrotar a Joe Biden.

