Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de enero de 2024

Piscis

El universo te tiene preparado un reencuentro que no esperas con un viejo compañero de clases. Esa llamada o mensaje podría remover recuerdos de tus días de juventud y hacer que te cuestiones tu trayectoria profesional actual. Si no estás sintiendo también como lo soñabas, toma este contacto como una señal. Pregúntate si el camino que has tomado te hace sentir feliz y realizado. Si la respuesta es un no resonante, quizás sea hora de considerar un cambio que te acerque a tus antiguos sueños. No temas cuestionar tu camino actual la vida nos da pistas a diario, y este encuentro del pasado podría ser una llamada de atención. Si añoras el futuro que soñabas en tus días de estudio, considera seriamente dar un golpe de timón. Aprovecha la oportunidad para agradecer al antiguo compañero de estudios por el contacto y piensa sobre el cambio que podría llevarte a la felicidad y realización. En el terreno sentimental, las estrellas te animan a dejar de ser tímida. Esa persona que te gusta también podría estar sintiendo la misma timidez. No dejes que el tiempo pase sin actuar. Hoy mismo, toma la iniciativa y comienza a hablar con esa persona especial. No esperes a que se os pase el arroz. La comunicación abierta puede ser la clave para construir una conexión más profunda y evitar que las oportunidades se escapen. Trata de no tomar en cuenta comentarios tontos de quienes te rodean pues dichos comentarios son con el afán de lastimarte o hacerte sentir más miserable de lo que te sientes. Si no tienes nada que decir es mejor cerrar el gaznate y no decir nada porque la seguirás cajeteando una y otra vez. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales no sabrás ni pa donde hacerte. Palabra necias oídos sordos, deja de pensar que tienes el control de las demás personas pues por querer cambiarlos lo único que ganas son enemigos. Cambios muy buenos se aproximan, en la cuestión de los dineros te van a llegar unos centavos que te van a caer de perlas.

Acuario

Ánimo, parece que el día te ha pillado en una nube gris. No te preocupes, que eso le pasa a cualquiera. La clave hoy es cambiar ese chip y lanzarte a las muchas cosas por hacer. Dirige esa energía en proyectos pendientes y verás cómo te sientes mucho mejor. A veces, el simple acto de ponerte manos a la obra puede ahuyentar las nubes del desánimo.

En el frente laboral, se viene una batalla. Una discusión con ese superior que no soportas podría desencadenar un pequeño huracán en la oficina. Mantén la dignidad en alto, ni se te ocurra ceder. Pase lo que pase, la verdad es como el sol, siempre sale. Y al menos, te quedarás tranquilo contigo mismo. Prepárate para soltar lo que llevas dentro, porque a veces, dejar salir la tormenta es la única manera de ver el arcoíris. En el terreno amoroso, las cartas indican que podrías enfrentar un adiós. Mantén la dignidad, no pierdas la fe en el amor diario. Recuerda que después de la tormenta viene la calma, y quién sabe, tal vez haya alguien nuevo a la vuelta de la esquina. No cierres las puertas al corazón, que el universo siempre tiene sorpresas guardadas para los valientes.

La vida te va sorprender con muchos cambios los cuales te dejarán grandes cosas entre ellos un viaje que sucederá entre el mes de marzo y abril. Días de cambios, pues una traición en una amistad te pondrá muy de malas. No cometas los mismos errores que ya cometiste o te van a bufars bien feo. No temas a decir lo que sientes y suelta la sopa, algunas veces temes a que tu palabra afecte o dañe a quienes te rodean pero si no dices lo que sientes se convertirá en una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará. Andas lubricando de oquis, ni te emociones tanto con esa persona que está llegando a tu vida que te saldrá igual o piors que los o las anteriores, aprende a ser más desconfiado de las personas pues por esa razón te juegan el dedo en el hocico.

Capricornio

¡Hoy podría ser el día que esperabas para cambiar de aires en el trabajo! Esos roces con el jefe te han llevado al límite, y parece que la puerta de salida está abriéndose. Pero, amiga, no te lances de cabeza. La nueva propuesta puede ser un terreno incierto, así que tómate tu tiempo. Analiza si vale la pena el riesgo, teniendo en cuenta tu experiencia pasada. A veces, hay que arriesgarse para alcanzar nuevas alturas, pero asegúrate de que valga la pena. Antes de dar el paso hacia el cambio laboral, echa un vistazo a tu billetera. La estabilidad económica que ahora disfrutas es un tesoro, y la nueva oportunidad podría no garantizarla. No te dejes llevar solo por la emoción del cambio. Pide tiempo, analiza los pros y los contras, y asegúrate de que el riesgo no ponga en peligro tu bienestar financiero. A veces, lo conocido y estable puede ser más valioso de lo que pensamos.

En el ámbito amoroso, las estrellas te piden soltar esos celos diarios. La confianza es la clave para una relación saludable. Deja de dudar de tu chico y permite que la relación florezca. Si bien los celos pueden rondar, recuerda que la confianza es como un pegamento mágico que une los corazones. Deja atrás las sombras de la desconfianza y permítete disfrutar de un amor más sólido y tranquilo. La vida te hará sonreírs pero para eso tendrá que ponerte una prueba en la cual serás el triangulo amoroso, al final entenderás que fue lo mejor lo sucedido pues gracias a eso encontrarás una persona que te rellene digo que te llene en todos los sentidos. Ya no tienes la misma paciencia que tenías antes y ahora rápido te sulfuras y te enciendes, eso es bueno en una parte pero en otra no porque algunas ocasiones terminas mandando al chorizo a personas que ni la deben ni le temen. Cambios importantes, madurarás demasiado y mandarás a la ñonga a todas esas personas que se han pasado de lanza contigo. Ten cuidado con quien te enredas pues estarás con tus defensas bajas y podrías contraers alguna enfermedad infecciosa.

Sagitario

Parece que el universo está de tu lado porque tu trabajo y tu bolsillo están en pleno rollo positivo. Hoy, las rebajas te llaman, y sí, ¡puedes lanzarte! Pero, ojo, no te emociones. Sal con el dinero justo, haz una lista estratégica y renueva ese fondo de armario como el profesional de las compras que eres. ¡Un caprichito está permitido, que bien te lo mereces! Prepárate porque alguien soltará una crítica personal que podría picarte un poco. Pero hey, no te lo tomes a pecho. Deja que resbale como gota de lluvia en el paraguas. Al final del día, demuestra más sobre esa persona que sobre ti. ¿Argumentarle? Nah, cierra la puerta a esa amistad, que hay energía más positiva a la vuelta de la esquina. ¡El amor está llamando a tu puerta! Después de un tiempo complicado, sientes que la chispa del romance vuelve a encenderse. ¿Por qué no aprovecharlo? Es el momento perfecto para iniciar una relación, aunque sea de forma casual. Deja que el corazón te guíe y, quien sabe, podrías encontrarte con una historia de amor que haga que todas las estrellas brillen más fuerte. No te dejes caer por quien no lo merece, sueles tomar algunas veces decisiones a la ligera y sin pensar y por eso sueles meterte en problemas. Si tienes pareja trata de no ser tan aprensivo o aprensiva con ella o de lo contrario solo lograrás cansarla y hartarla al punto que te mande bien lejos. Deja de andar de caricia floja pues si sigues con esa actitud el día de mañana solo te verán como objeto sexual y no te tomarán en cuenta como tú quisieras. No te permitas caer al suelo por nadie, aprende a soltar y dejar ir, días buenos vienen en camino y otros con algunos problemas pues recordarás lo que se te fue de las manos y te lamentarás por eso.

Escorpión

Prepárate para brillar en el trabajo porque se avecina un momento magnífico. Esos esfuerzos diarios están dando frutos, y hoy un jefe podría soltarte la bomba: ¡buenas noticias que se traducen en ingresos extra en el futuro! Pero, ojo al dato, aunque ahora nades en la abundancia y tal vez hasta hayas conseguido ahorrar, el consejo del cosmos es claro: no te lances a compras grandiosas como un coche o un piso. La economía está que arde, pero mejor sé prudente y guarda esos billetitos para después. Aunque el dinero fluya como río en temporada de lluvias, los astros te aconsejan moderación. Evita endeudarte con créditos o hipotecas en este momento, porque podrías complicarte la vida más adelante. ¡Pero espera, hay más! Existe la posibilidad de que caiga dinero del cielo por pura suerte. Guárdalo, no lo gastes como si fueras el Rey Midas. Más adelante, podrías invertirlo en algo que haga crecer aún más tu tesoro. Hoy toca cumplir con la familia. Te han estado esperando a diario, así que no faltes a la cita. Serás el alma de la reunión, y no se aceptan excusas. Aunque el éxito profesional está en su mejor momento, recuerda que el verdadero tesoro está en los lazos familiares. Así que, después de recibir las buenas nuevas en el trabajo y gestionar con sabiduría tus finanzas, dedica tiempo a tus seres queridos. El equilibrio es la clave del éxito total. Eres chantajisa pero lo haces como estrategia para conseguir lo que quieres y hasta el momento te ha funcionado. Cuidado con lo que piensas pues podrías hacerse realidad. Tu carácter nomas no te ayuda en nada, eres bien canijo o canija y te vale máuser todo mientras tú estés viviendo bien y plenamente. Cambios perros en tu sentido de humor pues andarás en modo bipolar activado al punto de hasta hacerte daño a ti mismo se te da mucho eso pues no logras controlarlo. Tendrán noticias de familiar de tierras lejanas. Nunca dudes de tu capacidad de obtener lo que quieres, la vida es bella pero tú te amachas en tu macho y cuando te enojas mandas todo al carajo y no buscar resolver las cosas o ir por eso que quieres, déjate de chiflazones y atiende bien tu vida antes que sea demasiado tarde y cometas graves errores.

Libra

Las estrellas te gritan que es tu momento para brillar en el trabajo. Las cosas están tomando impulso, así que haz cosas que te ayuden a destacar. Es posible que te llegue un aumento de sueldo, pero ojo, no te emociones demasiado planeando como lo gastaras, no cuentes los pollos antes de nacer. Mantén la calma, agradece al universo por las oportunidades y, si ves a alguien necesitado, échale una mano. En el trabajo, la clave es concentrarte y darlo todo, así que guarda las fantasías financieras para después.

Pon toda la carne en el asador en el ámbito profesional. Ahora no es momento de volar en tu mente con ideas de negocios diarias. Deja esas reflexiones para más tarde. Concéntrate en pulir tus habilidades y cuida los detalles. No te precipites hacia el futuro; más bien, agradece por lo que tienes hoy. Si tienes un proyecto en mente, plántalo con cuidado y observa cómo florece en el momento adecuado. En el amor, déjalo fluir, no fuerces nada, simplemente deja que las cosas sigan su curso natural. Hoy, tu energía está mejor invertida en tu carrera, así que relájate en el frente sentimental. Las estrellas sugieren que hay tiempo para el romance más adelante. Mientras te enfocas en tu trabajo, no te olvides de mostrar gratitud a quienes te rodean y, cuando puedas, extiende una mano amiga. En el juego del amor, a veces, dejar que las cosas fluyan por inercia es la mejor estrategia. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver la vida de la mejor forma, lo que no llegó a tu presente es porque no merecía estarlo, te cuesta trabajo aceptar la realidad y darte cuenta que nadie es indispensable en tu vida y todos somos reemplazables. Es probable que en estas fechas se presente una buena oportunidad laboral que tendrás que analizar bien pues podrías quedarte como el perro de las dos tortas al soltar el trabajo que tienes, también se visualizan cambios laborales ya sea por cuestiones de horarios o de puestos. Se vienen muchos días buenos de reflexión en los cuales aprenderás grandes lecciones, una amistad te va buscar o pa chisme o pa pedirte lo que viene siendo el consejo porque hasta eso tienes, se te da mucho dar consejos pero tu vida está de la tiznada y no sabes cómo resolverla.

Virgo

Hoy te sientes “de lunes”, con la moral por los suelos y el trabajo pareciendo un aburrimiento diario. Pero ¿y si le das un giro? Recupera el gusto por esas tareas que antes te resultaban interesantes. Piensa en lo que te llenaba, y ¡vuelve a encontrar la chispa! Además, no olvides a tus compañeros. Restablece esas buenas relaciones, los comentarios y ocurrencias que hacían las horas más cortas. Pronto, las buenas noticias laborales te recordarán por qué amas lo que haces.

A pesar del bajón actual, no caigas en el desánimo. En el trabajo, hay buenas perspectivas en el horizonte y pronto recibirás noticias que cambiarán el juego. Mantén la esperanza y sigue esforzándote. Aquellas tareas que ahora te parecen monótonas pronto te recompensarán. ¡Confía en el Universo, que tiene algo bueno preparado para ti! Si estás soltero, la soledad va tocando a su fin. Una persona especial se acerca, alguien que empezará como un amigo. No subestimes el poder de una conexión que comienza con risas compartidas y confidencias. Abre bien los ojos, porque esta oportunidad de ser feliz te la ofrece el Universo. La amistad puede ser el inicio de algo hermoso. ¡No dejes escapar esta oportunidad! Muchas sorpresas se harán presentes, la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres, por fin encontrarás la estabilidad en tu relación en caso de tener y le callarás la boca a muchas personas que dudaban del amor de ti y tu pareja. Grandes bendiciones están llegando a tu vida, te darás cuenta que la vida comenzará a regresarte todo eso que en el pasado te negó. Vienen muchos viajes en los próximos meses y la llegada de oportunidad laboral. Pon mucha atención en tu trabajo o escuela pues podrías dejar pendientes sin resolver al punto que en pocos días se te junte el trabajo y no sepas por cuál puerta salir corriendo.

Leo

El martes trae una vibra diferente, no por pereza, sino por esa inseguridad que te ha estado rondando. No te exijas demasiado, en lugar de eso, relájate y céntrate en lo positivo. ¿Qué tal tomar un respiro al sol a mediodía? Un momento para ti, una pausa que puede cambiar el tono de tu día. Despeja esos pensamientos negativos y recuerda lo fuerte que eres. Piensa en cosas buenas, visualiza tus éxitos. No subestimes el poder de la relajación y el positivismo. ¡Eres un León, y mereces brillar incluso en los días más extraños! La tarde trae la oportunidad perfecta para avivar la llama en tus relaciones. Ya sea con tu pareja en un paseo romántico o con amigos disfrutando de la vida, este encuentro cambiará la rutina. Tu relación necesita un toque de emoción, así que planea algo especial. Una salida diferente, un gesto inesperado, ¡da vida a esa conexión! Vienen días de cambios que serán buenos pero también de depresiones tontas y sin sentido, quieres cambiar la manera de pensar de medio mundo y por esa razón vienen los problemas y las frustraciones. Ya no la cajetes tanto en lo laboral, el que no habla Dios no lo escucha así que si quieres algo pídelo y exígelo siempre y cuando estés seguro que lo mereces. Es importante que le bajes a tu calenturas y más si tienes pareja, deja de dar andando atole con el dedo a otras personas y centra tu atención en tu pareja que si te descubre va arder Troya y perderás demasiado por nada. Dos personas de piel clara se acercarán a tu vida y provocarán grandes cambios muy importantes que deberás de tomar en cuenta pues te enseñarán a crecer más como ser humano.

Cancer

Hoy es el día perfecto para darle un giro a tu carrera. Si te sentías desmotivada, ¡prepárate para una subida de ánimo! Empieza a trazar esos planes profesionales que te emocionan. Visualiza tus metas y descubre el potencial que llevas dentro. Planificar todo muy bien es un gran poder, este paso puede marcar la diferencia en tu vida diaria. ¡Hoy es tu día para avanzar! En el terreno del amor, las estrellas te brindan un día especial, especialmente si llevas poco tiempo en pareja. Prepárate para un momento de sinceridad total. Tu pareja abrirá su corazón, compartiendo pensamientos y proyectos para el futuro. Es una oportunidad única para conocerte a fondo y entender qué esperan ambos de la relación. Imagina descubrir que quieren formar una familia pronto, ¡o tal vez prefieres esperar un poco! La clave aquí es la comunicación abierta y honesta. Si las expectativas de tu pareja no coinciden con tus deseos diarios, sé tan sincera como él. Es un acto de respeto y valentía. Imagina descubrir que él anhela una vida familiar tradicional mientras tú prefieres posponer la idea de tener hijos. No te preocupes, la sinceridad no rompe, construye. Este paso puede ser crucial para alinear sus expectativas y tomar decisiones basadas en la transparencia. ¡Habla desde el corazón! No te dejes caer ni vencer por nada y nadie y date la oportunidad de hacer un recuento de daños para no volver a cometer los mismos errores. Días muy perros se aproximan, semana de cambios y de tomar decisiones que repercutirán en tu futuro de una manera bastante positiva, ten mucho cuidado hacia dónde vas y te diriges, la vida no se hizo para tirarla o desperdiciarla en pequeñeces, aprende a ser feliz e ir siempre por el camino que te haga una mejor persona y mejor ser humano, recuerda que el karma no duerme y tarde o temprano pagarás tus equivocaciones y errores. Te rodean muchas personas interesadas que solo buscarán sacarte algo de provecho para después desecharte y no volver a darte la cara.

Géminis

¡Hoy es tu día para destacar en el trabajo! Prepárate para recibir reconocimiento por esos esfuerzos que has venido haciendo. Pero, ojo, no dejes que se te suba a la cabeza, mantén esa humildad que te caracteriza. Disfruta en silencio de tus logros, y si quieres compartirlo, hazlo con tus amigos más cercanos. El éxito no tiene por qué alardear, ¡sé la estrella modesta que eres!

Alguien en tu círculo tiene algo que contarte, presta atención, podría ser algo importante o una sorpresa que te hará sonreír. La comunicación está en el aire, así que mantén los oídos bien abiertos. Este mensaje podría cambiar tu día, ¡no te pierdas lo que tus seres queridos tienen para decirte! En el juego del amor, ten cuidado con los sentimientos ajenos. Hay alguien que ha puesto sus ojos en ti, pero si no sientes lo mismo, sé claro desde el principio. Evita que se ilusione en vano. La honestidad es clave en asuntos del corazón. Si no hay chispa, no tengas miedo de decirlo. ¡Protege tu corazón y el de los demás!

No te permitas caer nuevamente y menos por amor, aprende a disfrutar a quienes lleguen pero no apuestes el corazón a la primera sino hasta tener la certeza que el amor que te profesan es leal y sincero. Es importante que cuides tu alimentación pero sobre todo hagas algo de deporte pues podrías desarrollar problemas por falta de movimientos. Ten cuidado con tus amistades falsas, pues estarás rodeada de ellas pero con el paso de estos días comenzarán a desaparecer de tu vida. Déjate ya de tonterías y aplícate en tus metas y sueños, eres una persona super inestable un día es blanco y otro negro y no logras encontrarle sentido ni sabor a las cosas, estas cambiando de opinión demasiado pronto y eso podría traerte grandes complicaciones y problemas.

Tauro

Aunque arrancas el día con ánimos bajos, prepárate para una jornada laboral que te levantará el espíritu. Tus esfuerzos no pasarán por debajo de la mesa y habrá muchas razones para sonreír en el trabajo. Deja que esos logros te impulsen y aprovecha las oportunidades que se presenten. ¡Hoy es tu día para brillar en el mundo laboral Después de la chamba, apunta a lo que realmente importa: tu gente, tu familia. No menosprecies el poder de dedicarles tiempo. Han estado esperando esos momentos contigo, así que ¡hazlos sentir especiales! Una cena juntos, una charla relajada, o simplemente estar presente puede hacer maravillas. La gratitud y el amor compartido harán que tu día, y el de ellos, sea memorable. Si estás pensando en salir del nido familiar, hoy es el día para tantear el terreno. Pero hazlo con tacto. No querrás que parezca un abandono repentino. Habla sobre la idea suavemente, resaltando tus deseos de independencia. Piensa en las ventajas, pero también en las desventajas. Este paso puede cambiar tu vida diaria, así que no dejes que el día termine sin explorar esa posibilidad. ¡Tómate tu tiempo para decidir! No te confundas y no dejes pasar oportunidades esperando a alguien que no sabe ni con cuantas tortillas llena. A veces tu carácter no ayuda en nada y sueles flagelarte y hacerte daño sin sentido alguno. La vida se hizo para vivirla y disfrutarla y no para estarse mortificando por tonterías que no te dejan nada de provecho. Amores importantes están por venir entre ellos uno de piel clara que podría enseñarte el verdadero significado del amor. Oportunidades de crecimiento en el área laboral y un viaje a playa se comenzará a pensar y planear. Debes soltar y dejar ir pues de los recuerdos y esperanza de retorno no se vive. Ármate de valor y date la oportunidad de despojarte de todo eso que te causa conflicto.

Aries

Estás ahogada en quejas sobre el exceso de trabajo y responsabilidades. Pero ¿adivina qué? Te lo buscaste tú mismo queriendo ser la heroína que hace todo. La clave aquí es aprender a delegar, ¡no tienes que hacerlo todo solo! Deja que tu equipo entre en acción, confía en ellos. Al soltar un poco la cuerda, no solo aliviarás tu carga, sino que también te destacarás como una líder que sabe trabajar en equipo. No subestimes el poder de delegar.

Esa mente organizadora tuya, es tu as bajo la manga. No te limites a ser una más del montón, ¡destácate como la líder que llevas dentro! Apóyate en tu capacidad para organizar y dirigir. No te preocupes por llevar cada tarea hasta el último paso, tu fuerza está en guiar a otros para hacer cada cosa. Hoy es un día para reconocer tu potencial como líder. ¡Conviértete en esa persona inspiradora que todos quieren seguir!

En el horizonte podría aparecer alguien del pasado con intenciones de explicar o disculparse. Pero aquí va un consejo: mantén las puertas bien cerradas. No estás obligada a escuchar a alguien que no te aportaría nada nuevo. Enfócate en lo que tienes ahora y evita problemas innecesarios. No hay necesidad de revivir viejas historias, sigue adelante con determinación y deja el pasado en el pasado. ¡Tú mereces algo mucho mejor! Deja de descuidar tu cuerpazo criminal, es momento de ponerte las pilas y dale con todo a tu propósito de este año. Ya no finjas sentimientos que no son y aprende a decir lo que sientes sin miedo de dañar a quienes te rodean. Eres muy noble pero cuando te revienta el buche explotas sin medir las consecuencias. Sueños que te indicarán lo que pasará. Que nadie te humille o baje de nivel, sabes bien cuánto vales y lo que eres capaz de lograr, ten cuidado con contar tus planes pues podrías cometer grandes indiscreciones que te harán que se te caigan tus planes, la gente no duerme y es muy envidiosa. Tu intuición te dirá en quien sí y en quien no debes de confiar. Muchas nuevas oportunidades y cambios el amor se encuentra en su máxima expresión, te sentirás más completo y pleno que nunca. Debes aprender a controlar tus nervios y ansiedad pues podrías caer en depresiones tontas.