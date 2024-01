Margot Robbie tomará un receso indefinido después del éxito de “Barbie”

La reconocida actriz Margot Robbie, tras el arrollador éxito de la película “Barbie” en 2023, ha decidido tomar un descanso indefinido de su carrera. A pesar de la gratitud y felicidad que le ha brindado su papel protagónico, Robbie siente que la exposición masiva podría generar fatiga en el público respecto a su presencia en pantalla.

En una reciente entrevista para “Deadline”, Margot expresó su convicción de que es momento de dar un paso atrás y permitir que el público respire. “Probablemente todo el mundo esté harto de verme. Quizá debería desaparecer de las pantallas por un tiempo”, afirmó Robbie. Esta pausa no se traducirá en unas simples vacaciones, sino en un enfoque renovado hacia otras facetas de su vida, especialmente la producción.

Margot, cofundadora de la compañía LuckyChap Entertainment desde hace una década, planea dedicarse a proyectos de producción y, eventualmente, explorar el mundo de la dirección. A pesar de haber trabajado con figuras renombradas como Martin Scorsese y Greta Gerwig, la actriz siente que aún no ha llegado el momento de dar el salto a la dirección.

“Quiero dirigir. He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho. He estado trabajando lentamente hacia el sentimiento de que me he ganado el derecho a dirigir, y siento que me estoy acercando a ese sentimiento ahora”, reveló Robbie.

Aunque Margot Robbie ha tenido la oportunidad de aprender de los grandes maestros del cine, como Scorsese y Gerwig, la actriz destaca que no tiene prisa y que la decisión de dirigir no será apresurada. Reconoce que su deseo es fuerte, pero también valora el proceso de aprendizaje necesario antes de dar ese paso.

Ante la incertidumbre sobre la secuela de “Ocean’s Eleven”, donde se especulaba que compartiría pantalla nuevamente con Ryan Gosling, Robbie aclara que todo está en desarrollo y que los rumores son prematuros. “Todavía está en desarrollo. Se corrió la voz, pero para ser honesto, no publicamos nada porque es demasiado pronto”, afirmó la actriz. “Es un proyecto bastante grande y hay ciertas cosas logísticas que tenemos que programar”, concluyó.

Margot Robbie deslumbra en los Critics Choice Awards con un homenaje a Barbie

El mundo de las alfombras rojas se activó con los Globos de Oro el 8 de enero, marcando el inicio de una serie de eventos internacionales donde las celebridades buscan destacar con sus elecciones de moda. Entre ellas, Olivia Rodrigo brilló con un diseño vintage de Yves Saint Laurent en los Annual Governors Awards. Sin embargo, en esta ocasión, el centro de atención recae en el impecable estilo de Margot Robbie durante los Critics Choice Awards, celebrados recientemente en Santa Mónica, California.

Robbie, quien ha adoptado un enfoque particular en su vestimenta rindiendo homenaje a su papel en la película “Barbie”, sorprendió en la alfombra roja con un deslumbrante diseño de Balmain. El vestido a medida, creado por Olivier Rousteing, presenta una silueta única con un elegante escote Bardot, corte sirena, efecto mojado y drapeados en el pecho y el abdomen. La característica más distintiva es la sucesión de flores rojas en 3D que recorren el escote, recordando a la estética de la Radiant Rose Barbie de 1996.

Completando el look, Robbie optó por unos llamativos pendientes colgantes de brillantes, un anillo de Lorraine Schwartz y zapatos de Manolo Blahnik, coordinados con la vibrante tonalidad de su vestido. Aunque suele lucir su melena rubia suelta en eventos anteriores, en esta ocasión optó por un recogido desenfadado que resaltaba su rostro, manteniendo dos mechones sueltos estratégicamente colocados detrás de las orejas.

