Yailin la más viral enfurece con locutoras dominicanas en Instagram: “Prostitutas baratas”

Yailin la más viral no se quedó callada después de que, en varias alocuciones de algunos programas de radio República Dominicana, locutoras la criticaran por su maternidad con la hija que tuvo con Anuel AA, Cattleya.

A diferencia de todas las veces donde Yailin la más viral guarda silencio, esta vez decidió hacer frente a sus retractoras. Muchos han asegurado que algunas de ellas son Candy Flow y Sandra Berrocal, quienes dieron unas declaraciones en Sin Filtro Radio Show.

Sandra Berrocal barre el piso con Yailin por descuidar a su hija por Tekashi. ¿Tiene razón?

“Anuel venga a buscar su cara**** Póngase en atención. Ponte en atención de lo que tú tienes que hacer”, dijo Candy Flow.

Pero la otra, también podría ser Amelia Alcántara, quien también arremetió en contra la maternidad de Yailin la más viral. El hecho es que, Georgina Lulu Guillermo dijo de todo de las locutoras dominicanas en Instagram.

“Para coger un maldito sonidito tienen que estar mencionado a la hija mía. Paran por ese to*** de ustedes. Yo creo que si bien tú te tira**** saco de tigres para mantener a sus hijos barrioteras”, comenzó a decir Yailin la más viral.

Yailin la más viral criticó que locutoras mencionaran a Anuel AA

También reclamó que apoyaran a Anuel AA y que este, además, les diera like en Instagram. “Tanto que hablan mie****. Vengan a buscarla. Dile al pai que venga a buscarla. Que Cattleya se puede poner a llorar sin saber quién es. Pedazo de basura… Hijo de pe****”, agregó La Chivirika.

Ya ella y Tekashi habían dicho antes que Anuel AA no se encargaba económicamente de Cattleya y que, abandonó a la dominicana varias veces estando embarazada.

Pero la cosa no quedó ahí porque La Chivirika también publicó una historia escrita, en la que llamó a las locutoras dominicanas de todas las formas posibles.

“-Comunicadoras- prostitutas baratas cabareteras de mala muerte que no saben que hablar ni que decir ya de mí, Mi HIJA ES MIAAA YO LA PARIIIIII… yo la tuve 9 MESES en mi vientre sin nadie saber lo que yo pase, ahora quieren estar de entrometidas las que más aconsejan. SUCIAS ningunas Tienen calidad moral para hablar de mí, atiendan los suyos que de la mía me encargo yo, que bien cuidada sí está !!”, agregó Yailin.

Bien dicen por ahí que, cuando se meten con un hijo, la madre se convierten en una “fiera leona”. Así parece haber sucedido con la intérprete de “Narcisista” y “Mía”.

A Yailin la más viral le duele que hablen de Cattleya

En el pasado, cuando Tekashi y Yailin aún no habían confirmado su relación de manera pública, asistieron al programa de El Gordo y La Flaca.

Ahí, delante de Raúl de Molina y Lili Estefan, Yailin la más viral confesó qué lo que más le dolía que dijeran de ella, es cuando hablaban de su maternidad.

El hecho de que hoy, Jorgina Lulú Guillermo haya decidido romper el silencio y salir a defender de Cattleya, habla justamente del dolor y de la molestia que siente.

Varias locutoras han dicho que la dominicana no se encarga de su hija, sino que lo hace su mamá, Wanda Díaz, mientras ella está con Tekashi en alguna de las polémicas con su pareja.

Lo cierto es que, Yailin la más viral y cantante de género urbano levantó la voz y dejó muy claro que, con su hija, no se pueden meter.

No sólo Yailin, Tekashi 6ix9ine también atacó a Alofoke en Instagram

Por otro lado, Tekasahi 6ix9ine también arremetió en redes sociales, pero en este caso en contra del conductor Alofoke Radio Show, Santiago Matías.

Este último había dicho una semana antes que, Tekashi maltrataba físicamente y verbalmente Yailin la más viral. Esto aparte de haber dicho en el pasado que el rapero la tenía secuestrada.

El hecho es que, Tekashi 6ix9ine tomó también el Instagram y le dejó un mensaje Alofoke: “Tú eres un raspa tu madre… Me ca* en los hijos que tú tienes. Me ca en la madre tuya… Estoy aquí mira, en la calle. Tú eres un cobarde. Yo me meto en la calle. Yo solito. Sin seguridad, sin nadie….Tú eres un payaso”.

