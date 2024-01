Tekashi 6ix9ine se metió hasta con el hijo de Alofoke en Instagram

Después de la detención de Yailin la más viral en Florida, el propio Santiago Matías, conductor de Alofoke Radio Show y amigo personal de La Chivirika, se retiró de la polémica con ellos.

Para ese momento e incluso antes, Alofoke había dicho que Tekashi 6ix9ine tenía secuestrada a Yailin la más viral. Después de que intentara pagar la fianza de la dominicana en Florida, el propio locutor habló de Daniel Hernández, como se llama el rapero, y dijo que era violento y que no le convenía para nada a la cantante. También que se iba a retirar de todo la discusión de pareja.

Sin embargo, Tekashi69 está en República Dominicana con Yailin la más viral y no perdió oportunidad de cantarle lo que para él son “sus verdades” al conductor de Alofoke, Santiago Matías.

Tekashi 6ix9ine menciona a los hijos de Alofoke

A través de una historia que publicó en Instagram, Tekasi 6ix9ine se metió hasta con los hijos del comunicador. Esto, por cierto, en medio de unos niños que le pedían tomarse una foto con él.

Alofoke metió en Problemas a Yailin con Anuel:



Al parecer provocó que AA quiera la custodia Catleya usando abogado de fokito



Tekashi le manda un mensaje a Foke, algo que sabemos que el único medio de defensa que tiene Santiago Matías es la campañas negativa



# Esmeralda Richiez pic.twitter.com/QcW7BJ5ioA — Lic. Luis Cab C.P.A (@kapulet) January 16, 2024

Ni eso lo detuvo para derramar malas palabras y amenazas en contra de Santiago Matías. Hasta el momento al cierre de esta nota, Alofoke no ha respondido ante las amenazas de Tekashi69.

“Té eres un raspa tu madre… Me ca*** en los hijos que tú tienes. Me ca** en la madre tuya… Estoy aquí mira, en la calle. Tú eres un cobarde. Yo me meto en la calle. Yo solito. Sin seguridad, sin nadie. Me ca** en tu hijo, me ca** en tu madre, me ca** en la esposa tuya. Tú eres un payaso”, dijo Tekashi.

El rapero, también asegura que no tiene nada que temer y que se encuentra en República Dominicana. Recordemos que, hace unas semanas en Instagram, se viralizó un video de él en el que se escuchaba supuestamente hablando mal del país y diciendo que era “una basura”.

No solo Tekashi, Yailin también puso arder el Instagram

Por su parte, Yailin la más viral también puso a arder las redes sociales. Esto, después de que unas conductoras de Sin Siltro Show la criticaran por su maternidad.

Jorgina Lulu Guillermo no perdió oportunidad de agarrar su teléfono celular y lanzar en contra de las locutoras. Aseguró que, su hija Cattleya está bien cuidada y que nadie tiene derecho a meterse en su crianza.

Las mandó a encargarse de sus propios hijos y aseguró que los mismos no tienen los cuidados necesarios. También aprovechó de decir que el padre de su hija, el cantante de género urbano Anuel AA tampoco se ha encargado de ella.

Incluso confirmó que tuvo un conato de aborto en el que nadie, ni estas locutoras, ni el ex de Karol G estuvieron. Lo cierto es que, la polémica se vuelve a instaurar del lado de Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral.

