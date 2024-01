Tekashi 6ix9ine destruyó muebles en casa de Yailin la más viral en República Dominicana

Después de que Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral explotaran ambos en Instagram, arremetiendo contra el conductor de Alofoke, Santiago Matías, y en contra de algunas conductoras de radio en República Dominicana, también se pudo conocer que el abogado de La Chivirika renunció.

Yailin y Tekashi. Foto: Getty Images. Crédito: Coresía Instagram @yailinlamasviralreal | Getty Images

Y medio de esa información que estaba dando justo uno de los conductores de los Dueños del Circo, Alí David, ventiló parte de la conversación que tuvo de manera exclusiva con Andrés Toribio, abogado de Yailin la más viral.

Además de las conductas extremas que siempre vemos entre Yailin y Tekashi, Ali David contó que el abogado de la dominicana le aseguró que, Tekashi69 destruyó los muebles en la casa de Yailin la más viral en República Dominicana.

¿Qué sucedió con Tekashi 6ix9ine en casa de Yailin la más viral?

Tal como vimos a través de las redes sociales y unos videos bastante subidos de tonos que mostraban el cuerpazo de Yailin la más viral, pasaron el fin de semana en un resort en República Dominicana.

Al parecer, cuando Daniel Hernández llegó a la casa de La Chivirika y hubo un encontronazo. No se sabe si justamente con la mamá de Yailin la más viral, Wanda Díaz.

Recordemos que la misma, le colocó a Tekashi una querella por violencia doméstica en contra de Yailin la más viral. Lo cierto es que, en los Dueños del Circo TV aseguraron que, el abogado de Yailin la más viral dijo que Tekashi acabó con el mobiliario en la casa de Yailin en República Dominicana.

“¿Tiene derecho Tekashi de romperle las cosas que él mismo compró para el apartamento por coger un pique, que porque Doña Wanda no le quite la demanda de agresión?”, preguntó a la audiencia el locutor venezolano.

“Entonces él una vez más demuestra que es una persona sin control” y “Ellos dos son violentos. Ellos van a terminar los dos o uno sacándose un ojo o (u) otro arrancándole un dedo o (u) otro arrancándole un pie”, dijeron también otras dos conductoras.

Además, también aseguraron que Tekashi 6ix9ine tratar de robarle el protagonismo a Yailin la más viral. Ejemplo de eso fue el video de “Mia” en el que aparecen imágenes del supuesto bautizo. Para los comunicadores, el hecho de que Tekashi apareciera en las imágenes, habla de su ego.

Yailin y Tekashi explotaron en Instagram

Por otro lado, Yailin la más viral explotó en redes sociales en contra de otras locutoras. Mismas que dijeron que, Yailin la más viral no se encargaba de su hija con Anuel AA, Cattleya.

Incluso, la influencer Candy Flow, le envió un mensaje al ex de Karol G pidiéndole que viniera a buscar a su hija. Georgina Lulú Guillermo agarró su cuenta de Instagram e hizo una transmisión en la que les dijo de todo.

También arremetió contra su ex Anuel AA, pues él mismo le dio like a la publicación de Sin Filtro Radio Show sobre las declaraciones de las locutoras.

Santiago Matías, conductor de Alofoke Radio Show también se llevó su buena tanda por parte del exponente de hip-hop.

“Tú eres un raspa tu madre… Estoy aquí mira, en la calle. Tú eres un cobarde. Yo me meto en la calle. Yo solito. Sin seguridad, sin nadie. Me ca** en tu hijo, me ca** en tu madre, me ca** en la esposa tuya...”, dijo Tekashi sobre el comunicador.

Lo cierto es que, con muebles rotos amenazas o no, Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral aún están disfrutando las mieles de la reconciliación.

