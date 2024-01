Penélope Cruz reveló por qué no le gusta conducir: “Es un trauma muy grande”

A diferencia de su personaje en la película Ferrari, en la que interpreta a la esposa de Enzo Ferrari, Penélope Cruz odia conducir. Recientemente, la actriz de 49 años de edad explicó la razón por la que no le gusta ponerse detrás del volante.

En una entrevista con la revista Elle, la actriz española contó que su negativa a conducir automóviles no es un capricho, sino que es producto de una experiencia violenta que se convirtió en trauma.

Cruz contó que cuando aún era niña vio cómo a su hermana Mónica fue atropellada por un auto. “Tenía nueve u ocho años”, contó. “Es un trauma muy grande, porque la vi perder el conocimiento. Y yo estaba paralizada en el hospital, diciéndole a la gente: ‘Oh, mi hermana acaba de ser atropellada por un auto’”, agregó.

La actriz asegura que si el incidente hubiera ocurrido en la actualidad se habría puesto histérica.

Cruz explicó que es una persona con una gran hipersensibilidad a todo, algo que le ha servido en su carrera como actriz pero que en su vida personal le ha afectado porque siente con más intensidad las emociones, positivas y negativas.

“Esa ha sido una de las principales cosas de las que me ocupo en terapia: cómo lograr un equilibrio para poder seguir sintiendo esas cosas sin hacer míos esos sentimientos”, explicó.

Con respecto a su último papel, el de Laura Ferrari, explicó que debía reflejar el “dolor” de aquella afligida madre en todos los detalles, incluso en la ropa. “Ella tiene esta tragedia de la que nunca se recuperará, la muerte de su único hijo Dino, y también es lo que hizo que su matrimonio se rompiera, porque ambos sienten que no lograron salvarlo”.

No le tiene miedo a envejecer

La actriz, que está por cumplir 50 años de edad, aseguró que envejecer no es algo que le preocupe en lo más mínimo. “¿Sabes por qué no me preocupo por eso? Porque la gente me ha estado preguntando sobre la edad desde que tenía veintitantos”, dijo.

Cruz aseguró que se preocupaba más por envejecer cuando era más joven. “Me preocupaba más entonces que ahora”, dijo.

Penélope Cruz cumplirá 50 años en abril y confesó que está ansiosa y entusiasmada. “Ahora tiene más sentido hablar de cumplir 50 años. Es algo enorme y hermoso, y realmente quiero celebrarlo con todos mis amigos. Significa que estoy aquí y saludable y es un motivo para hacer una fiesta”, explicó.

La actriz también se sinceró sobre cómo mantiene su privacidad en Hollywood. “Cuando tenía 25 años, me hacían preguntas psicóticas, cosas que no creerías, y la única arma que tenía era no responder. Incluso ahora, en la alfombra roja, cuando gritan ‘Date la vuelta’, siempre hago como que no escuché lo que dijeron”, dijo.

