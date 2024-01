Justin Timberlake anuncia su regreso a la música con el álbum “Everything I thought it was”

Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores el pasado viernes 19 de enero al presentar un adelanto de su próximo disco, titulado “Everything I thought it was”, el reconocido artista que no lanzaba nuevo material desde su álbum “Man of the Woods” en 2018

El primer sencillo de esta nueva etapa lleva por nombre “Selfish” y difiere considerablemente de la canción homónima de *NSYNC lanzada en 2001, siendo completamente inédita. Timberlake dejó pistas previas en su perfil de Instagram, compartiendo una foto con las siglas del álbum y apareciendo en un cartel con la leyenda “Perdido. ¿Ha visto usted a este hombre? Se necesita información”.

La presentación de la canción tuvo lugar en un concierto único en su ciudad natal, Memphis. “So if I get jealous, I can’t help it, I want every bit of you, I guess I’m selfish. It’s bad for my mental, but I can’t fight it”, se escucha en el estribillo del tema, que presenta matices de R&B.

Aunque la fecha exacta de lanzamiento del sencillo sigue siendo desconocida, Timberlake ha compartido un fragmento de la versión de estudio y un tráiler con Benicio del Toro como narrador, ofreciendo anticipos de lo que podemos esperar.

El tráiler nos transporta a una gasolinera en medio del desierto, donde un descapotable, empujado por la mano de Timberlake. Curiosamente, el cantante nunca muestra su rostro, permaneciendo de espaldas a la cámara durante toda la escena.

Aunque muchos fanáticos celebran la noticia del regreso de Timberlake, algunos se preguntan sobre el estado de la reunión de *NSYNC, que aparentemente iba más allá del estreno de “Best Place”, canción presente en la tercera entrega de Trolls, donde Timberlake tiene un papel protagónico como actor de doblaje.

Justin Timberlake y Jessica Biel con fuertes rumores de separación

La sólida relación entre Justin Timberlake y Jessica Biel, conocida por su estabilidad y duración a lo largo de los años, podría estar enfrentando un momento crítico, según fuentes cercanas. A pesar de ser una pareja popular y consolidada en la farándula, los rumores de una posible separación han ganado fuerza recientemente.

La pareja, que se casó en 2012 y tiene dos hijos, Silas y Phinneas, se enfrenta a desafíos que incluso la terapia de pareja parece no resolver, según informes de Life & Style. La situación se ve reflejada en movimientos financieros, ya que están poniendo propiedades en Tennessee, California y Nueva York en el mercado, indicando una posible reorganización de sus activos.

Esta no sería la primera vez que Timberlake y Biel se encuentren en una encrucijada; sin embargo, esta vez los rumores sugieren que la ruptura podría ser definitiva. En 2019, la pareja superó una controversia pública cuando se filtraron fotos comprometedoras de Timberlake con Alisha Wainwright. Aunque superaron ese revés, la actual situación parece más desafiante.

Los rumores también se intensificaron después de que Britney Spears, en su controvertida biografía “The Woman in Me”, revelara detalles de su relación con Timberlake, incluyendo un episodio en el que quedó embarazada y él la habría presionado para un aborto.

A pesar de la creciente especulación sobre una posible separación, la pareja ha buscado ayuda en asesoramiento matrimonial, pero hasta el momento, ni ellos ni sus representantes han confirmado oficialmente la situación. Los fans y la prensa permanecen a la espera de un anuncio oficial que clarifique el estado actual de la relación entre Justin Timberlake y Jessica Biel.

Sigue leyendo:

Justin Timberlake borra contenido de su cuenta de Instagram y TikTok

Justin Timberlake podría estar preparando su regreso a la escena musical con un nuevo álbum

Britney Spears lanza una indirecta a Justin Timberlake por la frase que éste dijo en un concierto

Lance Bass no descarta que el grupo NSYNC grabe más canciones y haga una gira