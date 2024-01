Kanye West y Bianca Censori enfrentaron a un acosador en plena calle en Los Ángeles

El rapero Kanye West y su esposa Bianca Censori vivieron un momento bastante desagradable y aterrador mientras salían de un lugar en Melrose Place, Los Ángeles.

Kanye West y su esposa, Bianca Censori, en Los Ángeles. Foto: Getty Images. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Un acosador estaba esperándolo en el estacionamiento y al salir comenzó a gritar improperios por un tiempo de dos minutos en contra de YE hablándole del “diablo” y mencionando el 666.

Kanye West, quien estaba acompañado por su exótica esposa Bianca Censori, al escuchar los gritos del acosador, solo empezó a señalarlo, indicándole que caminar al lado contrario en el que estaban ellos.

Acosador de Kanye West y Bianca Censori estaba fuera de control

El hombre no paraba de hablar, ni de insultarlo y de contarle parte de su vida. Mientras, la propia Bianca Censori tomó a Kanye West y lo acompañó hasta la puerta del conductor. Posteriormente, ella también subió al vehículo Land Rover de YE.

A pesar de que el acosador estaba fuera de control, Kanye West detuvo su camioneta e incluso bajó un poco el vidrio para escuchar qué le estaba diciendo el hombre.

Alrededor estaban varios paparazzi y fotógrafos de algunos medios de comunicación, que intervinieron cuando el hombre trató de colocarse al frente del auto de Kanye West.

El hombre siguió diciendo improperios y, al cabo de casi dos minutos, el ex de Kim Kardashian decidió retirarse junto con su esposa.

No es la primera vez que Kanye West tiene que enfrentar este tipo de inconvenientes por las calles Los Angeles. Sin embargo, es de las pocas veces que él no se defiende y ataca a la persona de manera verbal, tal como lo hemos visto en otras oportunidades.

De hecho, en las redes sociales, varios le han aplaudido que, Kanye no haya caído en la provocación. “Muy bien, lo ignoraste y te fuiste”, “Se ve que está bastante más controlado”, “No cabe duda, que la esposa lo ha ayudado a no caer en tentaciones”, “Que sean artistas no le da derecho a acosarlos de esta manera”, dijeron varios de sus grandes fans.

Kanye West se hizo un cambio importante antes del invidente con acosador

Hace pocos días, Kanye West estuvo también en el tope de la polémica pues, al parecer, se cambió la dentadura por una placa de titanio. Misma que costó $850,000 y que le ha dado la vuelta al mundo como una de sus adquisiciones más estrambóticas.

Kanye West se ha quitado los dientes y los ha reemplazado con una dentadura de TITANIO, según DailyMail. El precio es de 850k euros. pic.twitter.com/DWUZqydw30 — The Life Of Pol (¥$) (@polcolome) January 17, 2024

Kanye, durante una entrevista, dijo que había reemplazado algunas piezas de sus dientes por diamantes y oro. Por supuesto, esto llamó la atención de muchos.

Al parecer esto, así como varios de los modelos que le vimos que también que ha diseñado para su marca de moda en la que Bianca Censori tiene todo que ver, están relacionados con el lanzamiento de su álbum Voltures 1 que sale el próximo mes de febrero.

Recordemos que, Donda fue todo un suceso y uno de los álbumes más importantes del Hip Hop.

Por otro lado, como mencionamos, Kanye West sacó unas nuevas piezas de ropa en las que los zapatos son calcetines y en algunos, botines de látex. Además, mezcla camisetas al estilo de fútbol de varias maneras.

Kanye West está muy enamorado de su musa, Bianca Censori

Otro de los grandes modelos que estrena, es la nueva moda no pantalones, de la cual Bianca Censori, es la propia modelo, tal como señaló Kanye West en el cumpleaños de la misma.

El cantante le dedicó varias publicaciones desde su cuenta de Instagram a su esposa y también presumió el cuerpazo que tiene la misma. Por supuesto, las críticas estuvieron a la orden del día y muchos criticaron la manera en que la expone.

Kanye West y Bianca Censori de paseo por Europa. Foto: Groosby Group. Crédito: Backgrid UK. | Grosby Group

También le recordaron a Kanye West, que él mismo le había reclamado a su ex y madre de sus hijos, que vestía demasiado sexy. Además, un gran grupo asegura que Bianca Censori está luciendo exactamente igual que Kim Kardashian.

Sigue leyendo:

·Aseguran que Kanye West, ex de Kim Kardashian, construye su propia ciudad en medio de la nada

·El ex de Kim Kardashian, Kanye West, mostró la retaguardia durante paseo por Italia

·Esposa de Kanye West lo mostró todo. Bianca Censori vistió solo pantimedia de pies a cabeza

· antes y el después de la esposa de Kanye West, Bianca Censori, es sorprendente