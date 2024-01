Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 22 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 851,830 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,886,224 seguidores. El cantante y compositor es conocido por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 851,830 de me gusta. “Volvió el Dirty Boy MAYBACH REMIX out now Ya me hacía falta partir en un trap ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 308,574 Likes

Seguido de Maluma tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 37,810,133 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 308,574 likes de su comunidad. “You know the vibes *hint hint* Send Songs baby estamos en modo ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- J Balvin: 299,525 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 51,238,331 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha recibido un total de 299,525 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Un día en Los Angeles ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- J Lo: 180,606 Likes

J Lo sigue a las tres celebridades superiores con un total de 253,512,523 seguidores. En su cuenta (@jlo), la artista es popular por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente tuvo 180,606 likes. “Couture @schiaparelli”, escribió en ella.

5- Christian Nodal : 181,715 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Christian Nodal, el cantante y compositor con una comunidad de 10,104,011 followers en Instagram. Sus posteos en (@nodal) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 181,715 likes. “LA INTENCIÓN ”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: