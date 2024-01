Cristiano Ronaldo no respalda los premios de Lionel Messi 

En las últimas ediciones de los dos premios más grandes del mundo del fútbol, el Balón de Oro y el The Best, la polémica estuvo presente. En ambos casos, Lionel Messi fue el ganador de los trofeos. Cristiano Ronaldo reconoció que ya no cree en estos galardones porque no evalúan toda la temporada.

En este año calendario hubo mucha polémica por el otorgamiento de estos dos premios a Lionel Messi, futbolista del Inter Miami. El gran favorito a llevarse los galardones era Erling Haaland, goleador del Manchester City que lo ganó absolutamente todo con el conjunto inglés.

Sin embargo, France Football le otorgó el Balón de Oro a Lionel Messi y la FIFA hizo lo propio con su premio The Best, después de un empate. En ambos casos, el argentino es el máximo ganador, pero CR7 no cree en estas designaciones.

“Creo que, en cierto modo, estos premios (The Best y Balón de Oro) están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera, o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios… son hechos, son números. Y los números no engañan“, dijo el futbolista del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo says the Ballon d'Or and The Best FIFA Awards are losing credibility 👀 pic.twitter.com/fb5TuVuv6G — ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2024

Cristiano Ronaldo si fue a los Globe Soccer Awards

En una muestra de rechazo a los premios de France Football y la FIFA, Cristiano Ronaldo si asistió a los Globe Soccer Awards. En estos premios, Erling Haaland sí pudo hacerse con un galardón y CR7 se consagró en tres distinciones: mejor futbolista de Medio Oriente, jugador favorito de la afición y el premio Diego Armando Maradona al máximo goleador de la temporada.

Cristiano Ronaldo marcó 54 goles con la camiseta del Al Nassr y pudo hacerse con esta distinción. A pesar de que el portugués es cuestionado por conseguir esta cuota goleadora en una liga de menor nivel como la de Arabia Saudita, el propio CR7 explicó que en cualquier parte del mundo es difícil convertir goles.

“Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudita, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane (en cantidad de goles durante el 2023)”, explicó.

Del mismo modo, Erling Haaland se consagró como el ganador de los Globe Soccer Awards como el jugador de la temporada. En un espaldarazo a esta ceremonia, el goleador noruego si asistió y agradeció a la organización.

“¡Una noche mágica en Dubái! Qué honor ganar este premio y también ver reconocidos a otros compañeros del club! Muchas gracias (…) Espero volver pronto recuperado de la lesión”, dijo el atacante del Manchester City.

Sigue leyendo:

· Lionel Messi y Cristiano Ronaldo figuran en la lista de nominados del once ideal de FIFPRO

· La llegada de Lionel Messi a El Salvador causó furor entre los aficionados (Video)

· Lionel Messi, Ángel Di María y Scaloni, los “refuerzos” que espera tener Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos

· Lionel Messi y Cristiano Ronaldo figuran en la lista de nominados del once ideal de FIFPRO