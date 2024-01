Jamie Dornan recuerda cuando fue hospitalizado de emergencia por síntomas de ataque cardiaco

El nombre del actor Jamie Dornan estuvo en boca de todos recientemente luego de darse a conocer que hace algunos meses fue hospitalizado de emergencia tras presentar síntomas de un posible ataque cardiaco. ¿Cuál es el estado de salud del famoso? Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con Gordon Smart, amigo del protagonista de “50 Sombras de Grey”, todo ocurrió en 2023, cuando ambos se encontraban de viaje en Portugal. Lo que comenzó como un viaje de ensueño terminó en pesadilla por lo que parecía ser un infarto.

Durante su participación en el podcast “The Good, the Bad and the Unexpected ” de la BBC, Smart indicó que él fue el primero en presentar síntomas de entumecimiento en el lado izquierdo de su cuerpo, lo que lo orilló a acudir al hospital: “Soy una persona bastante sana, pero una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, te convences de que estás sufriendo uno”.

Tras ser dado de alta, se enteró que su amigo Jamie Dornan también había sido víctima de una serie de síntomas que apuntaban a un ataque cardiaco: “Jamie dijo: ‘Unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia’”, detalló.

Afortunadamente, dicho episodio no terminó en tragedia y pronto surgieron las respuestas sobre la causa detrás de su estado de salud.

Según lo dicho por Gordon Smart, los doctores les explicaron que todo fue causado por unas orugas de la región llamadas “procesonarias”: “Hay orugas en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros y provocando infartos a hombres de 40 años. Hemos tenido mucha suerte de salir vivos de esa”, finalizó.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que ha causado dicha anécdota, Jaime Dornan ha decidido mantener bajo perfil y no hacer comentarios al respecto, por lo que se desconoce su estado de salud.

