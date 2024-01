Rodrigo Prieto, fotógrafo mexicano, nominado a los Oscar 2024

El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al Premio Oscar 2024, en la categoría Mejor Fotografía, por la película “Killers of the Flower Moon” del director Martin Scorsese. Esta es la cuarta candidatura al Oscar que acumula en su trayectoria Rodrigo Prieto, quien anteriormente había sido nominado por Secreto en la montaña, Silence y The Irishman, estas dos últimas también dirigidas por Scorsese.

La Academia de Hollywood reveló la lista de nominados a los premios Oscar, ceremonia que en su edición 96 de los Oscar se realizará el 10 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles y será conducida por Jimmy Kimmel. Y en entre éstos postuló al cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, de 58 años por su dirección fotográfica en Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

Rodrigo Prieto además fue parte de la producción de El lobo de Wall Street, también de Scorsese, y su carrera la conforman filmes como Babel y Biutiful, de Alejandro González Inárritu, y Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar.

Rodrigo Prieto compite por la estatuilla con Hoyte van Hoytema por Oppenheimer, Matthew Libatique por Maestro, Robbie Ryan por Pobres criaturas, y Edward Lachman por El conde. Los asesinos de la Luna, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, también fue nominada en las categorías Mejor Película y Mejor Director.

En lo que va de la temporada de premios 2024, Rodrigo Prieto logró ser nominado dos veces en la categoría de Mejor Fotografía de los Critics Choice Awards, pues también fue el cinefotógrafo de la cinta Barbie, sin embargo, Van Hoytema fue quien salió vencedor en dicha gala.

Para la película “Killers of the Flower Moon”, Rodrigo Prieto tuvo como reto retratar a una comunidad del pueblo originario osage en Oklahoma, Estados Unidos, en la década de 1920, mientras que en la cinta protagonizada por Margot Robbie trabajó para plasmar el mundo rosa de la muñeca de plástico.

Trayectoria de Rodrigo Prieto en el cine

En 2013, Rodrigo Prieto incursionó como director con el cortometraje Likeness, que debutó en el festival de cine de Tribeca, y seis años más tarde presentó otro más titulado R&R. Ahora, se prepara para presentar Pedro Páramo, su primer largometraje, en el que contará una de las obras literarias más célebres de México, escrita por Juan Rulfo. El proyecto se encuentra en fase de postproducción y se espera que se estrene este año.

Su primera película industrial fue “Dama de noche” (1993) y tres años después, cuando realizó “Sobrenatural”, ya tenía en mente emigrar a EU. En 1999 fue llamado por Alejandro González Iñárritu para ser el fotógrafo de “Amores perros”. “Ahí me amarré al cofre de un coche para filmar. Es algo que jamás volvería a hacer o pensar”, acepta.

Después ha venido mucho trabajo: colaboró con Ang Lee en “Secreto en la montaña”, que le dio su primera nominación al Oscar; con Oliver Stone en “Alexander” y Pedro Almódovar en “Los abrazos rotos”. Con Martin Scorsese hizo “El lobo de Wall Street”, “Silencio” y “El irlandés”, las dos últimas merecedores de sus dos siguientes nominaciones al premio de la Academia.

