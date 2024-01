Jomari Goyso se sincera sobre el abuso que sufrió cuando era un adolescente

Si hay alguien que no tiene miedo de compartir lo que piensa con el público, ese es el presentador Jomari Goyso, quien recientemente abrió su corazón y se sinceró sobre una de las etapas más difíciles de su vida.

En presencia de la coach de vida Regina Carrot en su podcast Indomables, el presentador de “Despierta América” habló del abuso que vivió a los 13 años y como este marcó una pauta en su vida.

“En mi libro cuento un episodio en mi vida en que fui abusado. ahí nació alguien que yo no conocía en mí. El ver esa negatividad de la vida, ver ese lado oscuro, despertó alguien en mí más guerrero”, el famoso de 41 años. “Ese día murieron muchas cosas, porque te matan muchas cosas, pero nacen muchas cosas que son necesarias para la vida a la que me iba a enfrentar”.

Y es que de acuerdo a su experiencia, por mucho tiempo esto le impidió formar lazos afectivos sanos: “Cuando alguien me dijo ‘te amo’, eso fue lo más doloroso por muchas cosas, porque he estado acostumbrado al bullying (…) Me es muy difícil aceptar el amor”, indicó.

Esta vivencia marcó tanto su vida que en algún momento llegó a considerar otras alternativas: “Intenté quitarme la vida. Al final decidí no quitármela porque mi abuela apareció”, dijo para después hablar sobre el día en que consideró saltar de una ventana en los altos de su casa.

Sin embargo, Jomari Goyso se encarga de hacer que cada momento difícil en su vida tenga un propósito: “Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido necesario para ser la persona que soy hoy, pero yo podría también haber llegado lejos sin sufrir nada de lo que sufrí”, reflexionó.

Eso sí, al día de hoy tiene claro el tipo de padre que sería en caso de darse la oportunidad: “Cuando yo tenga hijos no sé que tal padre voy a ser y todo cambia, pero asumo que voy a ser una persona que los va a meter en una burbuja”, detalló Goyso a Regina Carrot.

