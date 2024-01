Mauro Boselli volverá al Club León para su partido de despedida (Video)

El Club León anunció que el jugador argentino Mauro Boselli regresará al club para vestirse de nuevo con los colores de La Fiera, algo que hará ante los ojos de los aficionados de León, que sigue llenos de emoción por el fichaje de Andrés Guardado para el Torneo Clausura 2024 de la Liga Mexicana.

El club publicó un video en sus redes sociales para informar la noticia del regreso del delantero para su partido de despedida. En el audiovisual se muestra una rueda de prensa moderada por sus hijos en el que hacen un recuento del jugador.

“‘¡La felicidad es total! Gracias Club León por darme la posibilidad de poder organizar mi partido de despedida en el Glorioso #SerFieraEsUnOrgullo’””, dijo el jugador en el video.

Conferencia de Prensa 🔴🎤 pic.twitter.com/SOoYFcQ9Hb — Club León (@clubleonfc) January 25, 2024

Boselli comentó en el anuncio que en futuro cercano darán más información detallada sobre el juego de despedida.

Antes de que se hiciera el anuncio oficial por parte de León, Mauro Boselli adelantó en sus redes sociales que se venía algo importante y que no aguantaba la hora para que todos se enteraran.

Los fanáticos de La Fiera pensaron que el argentino regresaría al equipo para disputar el Clausura 2024 para lograr evitar, tal como ocurrió en el pasado, el bicampeonato del Club América.

El delantero argentino disputó 221 partidos con el equipo del Club León, anotó 130 goles, colaboró con 17 asistencias en 17,687,00 minutos jugados. Logró quedar bicampeón del fútbol mexicano y se llevó la corona de campeón de goleo en tres oportunidades.

Andrés Guardado estará con el Club León

La semana pasada el Club León anunció la llegada del mexicano Andrés Guardado, algo que significará el regreso al fútbol de México luego de una gran experiencia en el fútbol europeo.

“Me motiva ir con este proyecto a León y ayudar con todo lo que pueda. No soy consciente de todo lo que he podido conseguir a lo largo de mi carrera. Cuando pase mi carrera y volteé hacia atrás me sentiré muy orgulloso”, comentó.

PALABRA DE PRÍNCIPE 🤴@AGuardado18 y sus primeras palabras como jugador de nuestro equipo.



¡Bienvenido al Club León! 🦁#SerFieraEsUnOrgullo 💚 pic.twitter.com/mzb0suTMri — Club León (@clubleonfc) January 18, 2024

El mexicano se marchó del Real Betis luego de seis temporadas y media, sumando 218 partidos oficiales y convirtiéndose en el jugador extranjero con más juegos oficiales en el club.

“Todavía puedo ser útil, todavía puedo dar dentro de la cancha y en este caso León me ofreció sentirme útil y sentirme querido en una institución como León. Me fui con ellos porque me demostraron que me querían, pusieron todos los esfuerzos para que vaya. Me demostraron el cariño de sentirme importante”, comentó.

El Real Betis aseguró que Guardado fue una pieza clave en el crecimiento deportivo del club y agradeció sus servicios prestados durante las temporadas a las que perteneció a la plantilla.

