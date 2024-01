Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de enero de 2024

Piscis

Hoy en el trabajo, podrías encontrarte con una situación inesperada donde alguien del entorno laboral te exprese abiertamente su simpatía o incluso sus sentimientos hacia ti. Aunque esto pueda sorprenderte, recuerda actuar con prudencia y sensatez, especialmente si otros compañeros pueden notarlo. Evalúa tus sentimientos y responde de manera adecuada para mantener un ambiente laboral armonioso. En cuanto a tus relaciones personales, ya sea que estés conociendo a alguien nuevo o saliendo en un plan más formal, lo importante es sentirte relajada y en paz en su compañía. Si no te sientes así, puede ser un indicio de que la relación no está funcionando como debería, así que confía en tus instintos y haz lo que sea mejor para ti. Por último, un buen plan para hoy sería organizar una reunión divertida con amigos, ¡incluso si es en línea! Estarán encantados de compartir ese momento contigo y alegrarán tu día con su compañía. Vienen días muy perros para ti, pero deberás de ponerte las pilas si quieres conseguir eso que traes en mente. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos.

Acuario

Hoy puede que te sientas más asfixiada en el trabajo, especialmente cuando la semana laboral está llegando a su fin. Si sientes que se te exige demasiado y no disfrutas de tu trabajo, tal vez sea el momento de considerar otras opciones. ¿Has pensado en iniciar tu propio negocio? Podría ser la oportunidad perfecta para ser tu propio jefe y encontrar la libertad que tanto anhelas. Además, estate atenta porque alguien con quien pasas mucho tiempo podría mostrarte interés romántico. Esta situación puede ser inesperada, pero es importante manejarla con sensibilidad. Si tienes que rechazar a esta persona, hazlo de la manera más amable posible para no herir sus sentimientos. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tonterías y media que no necesitas.

Capricornio

Hoy es un día increíble para ti, gracias al influjo de la Luna Llena de enero. Siente el optimismo y el bienestar que esta energía te brinda y mira hacia el futuro con una sonrisa en el rostro. Aprovecha la salida del trabajo para hacer algo que te apetezca y llenar tu vida de alegría. En cuanto a tus relaciones personales, si sientes que hay dudas sobre el futuro con alguien, no temas hablar claramente. Es importante abordar cualquier preocupación para mantener una comunicación abierta y tomar decisiones que te beneficien a ti y a la otra persona. Recuerda que la honestidad es clave para construir relaciones sólidas y significativas. Por otro lado, podrías encontrarte con alguien que no te inspira confianza y que hará comentarios negativos sobre alguien cercano a ti. No prestes atención a sus palabras y sigue adelante con confianza. ¡No dejes que nada ni nadie empañe tu día lleno de optimismo y alegría! No te atontes, es necesario que mentalices hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida.

Sagitario

Hoy tienes la oportunidad de ganar dinero extra, pero debes estar atento y usar tu intuición para reconocer la oportunidad cuando se presente. Aunque te gusta resolver todo sola, no temas aceptar la ayuda que se te ofrece para completar una tarea pendiente. La colaboración puede llevar a un resultado más exitoso, ¡así que acepta la ayuda y saldrás ganando! En el amor, es importante que te abras a la fantasía y la diversión, incluso si a veces prefieres ser realista. Sigue el juego de tu pareja y disfruten juntos de la emoción del futuro. Tu capacidad para entender a los demás y sacar lo mejor de ellos fortalecerá tu relación. Aprovecha esta conexión positiva y disfruta de los momentos especiales juntos. Recuerda, Sagitario, la vida está llena de oportunidades, ¡así que mantén los ojos abiertos y disfruta del viaje! Este día tiene mucho que ofrecerte, ¡aprovéchalo al máximo! Debes aprender a creer un poco más en ti antes que las demás personas, tú eres el centro del universo y a nadie más que a ti le corresponde sacar adelante tu vida. Momentos en los cuales deberás soltar todo eso que ya ha dolido mucho pues está por llegar una persona de tu pasado que te enseñara nuevamente el verdadero sentido de la felicidad, solo llegará a sanar heridas para volver a irse de tu lado, aprovecha y vive el momento.

Escorpio

Hoy es un buen momento para ti, pero es importante que te tomes las cosas con más calma. Deja de lado la intensidad y permite que la vida fluya a otro ritmo. Tómate un tiempo de relax para observar a tu alrededor y sacar conclusiones que te ayuden a tener las ideas más claras. Esta pausa te brindará claridad y equilibrio en tu vida.

Además, podrías recibir un mensaje relacionado con oportunidades profesionales. No dudes en acudir a esta cita, ya que podría ser el comienzo de un nuevo proyecto emocionante. Por la noche, tómate un tiempo para socializar y charlar con amigos. Necesitas esa conexión y apoyo social para recargar energías y sentirte mejor.

Así que Escorpio, ¡tómate las cosas con calma, aprovecha las oportunidades profesionales y disfruta de la compañía de amigos! Este día tiene mucho que ofrecerte, ¡aprovéchalo al máximo! Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías exponerte algún virus. Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión. Puedes llegar amar hasta con el hueso, pero cuando eres traicionado o traicionada ese amor suele materializarse en odio muy perro, pues destruyen lo que encuentras a tu paso.

Libra

Hoy es un día importante en tu carrera, ya que estás muy bien valorado en tu trabajo. Aprovecha el influjo de la Luna Llena para solicitar un aumento o unas comisiones. Recuerda hacerlo con tacto y diplomacia, mostrando tu valía y tus logros. Aunque el aumento no llegue de inmediato, tu solicitud será valorada positivamente y podría abrir puertas en el futuro. En cuanto a tus dudas y necesidad de consejo, no temas pedir ayuda. Hay personas dispuestas a brindarte su apoyo y experiencia, especialmente aquellas de cierta edad que pueden tener la mejor respuesta para ti. No dudes en buscar orientación y seguir adelante con confianza.

Además, hoy podrías recibir un regalo inesperado o experimentar un gesto de cariño de alguien que tiene interés en ti. Aunque estos gestos tengan buenas intenciones, recuerda ser amable y delicado si la situación no te interesa. Siempre es importante manejar las relaciones con tacto y respeto. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón, eres muy de que requieres que te consientan, te chiqueen y te suban al mismo cielo con palabras y hechos.

Virgo

Hoy es el inicio de una nueva etapa en la que tendrás que tomar decisiones importantes que has estado posponiendo. Tómate un momento para reflexionar sobre las decisiones que has tomado en los últimos años. Reconoce tus aciertos y aprende de tus errores, especialmente aquellos que pudieron haber afectado a otros sin darte cuenta. Si hay alguna persona a la que perjudicaste en el pasado, hoy es el momento de contactarla, disculparte y ofrecer tu ayuda si es posible. Este acto de reparación te ayudará a cerrar ese capítulo y avanzar con mayor claridad en el futuro. En el amor, presta atención a las necesidades individuales de tu pareja. Si notas que está más distante de lo habitual, puede ser porque siente que no estás mostrando interés en lo que le ocurre. Es fundamental brindar apoyo y atención a diario en una relación. ¡Ponlo en práctica desde hoy mismo y verás cómo se fortalece el vínculo entre ustedes! Recuerda, cada día es una oportunidad para crecer, aprender y mejorar. Aprovecha este día para tomar las decisiones necesarias y fortalecer tus relaciones. ¡El futuro está en tus manos! Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en el mismo demonio, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti.

Leo

Hoy se presenta un día cargado de desafíos en el trabajo, pero no te preocupes, ¡tienes todo lo necesario para enfrentarlos con valentía y determinación! Es posible que te encuentres con complicaciones en áreas que suelen ser difíciles de manejar, y es probable que la jornada se extienda más allá de lo esperado. Pero recuerda, la satisfacción de ver que has podido con todo será inmensa. ¡No dejes nada a medias y sigue adelante con fuerza! Para aquellos que trabajan en actividades intelectuales, hoy será un día intenso pero excelente. Tu capacidad para implicarte en la vida de los demás y disfrutar de sus éxitos es un regalo del universo, así que agradécelo y disfrútalo plenamente. Tu apoyo y participación son invaluables, y hoy tendrás la oportunidad de demostrarlo una vez más. Con la Luna Llena en tu signo, disfrutarás de una claridad mental, imaginación y bienestar emocional que te permitirá enfrentar el día con una actitud positiva y optimista. Aprovecha esta energía para encontrar la felicidad en cada momento y disfrutar de esta jornada tan propicia a la alegría y el bienestar. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad en el cual podrías aflojarle las entrepiernas, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue.

Cancer

Tu dedicación y esfuerzo en el trabajo no pasan desapercibidos, y hoy podrías recibir una noticia emocionante: ¡tus superiores están considerando un aumento para ti! Sigue esforzándote como lo has estado haciendo, porque estás en el buen camino hacia el reconocimiento que mereces. Aunque tus actividades creativas pueden no ser económicamente rentables en este momento, no pierdas la fe. Tu talento y dedicación darán sus frutos pronto. Sigue persiguiendo tus pasiones a diario, el futuro te reserva grandes oportunidades. Una amiga cercana puede necesitar tu ayuda para encontrar un lugar para vivir, y tú eres la indicada para eso. Con tu habilidad para encontrar verdaderas joyas, podrás ayudarla a conseguir lo que tanto desea. Tu generosidad y apoyo serán muy apreciados. En el terreno sentimental, te esperan momentos románticos y emocionantes. Tu relación está alcanzando un nivel más profundo, y es posible que pronto te enfrentes a un compromiso o a una propuesta de convivencia. ¡Disfruta de estos instantes de amor y conexión! Una gastritis perra y dolores musculares podrían molestarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías irritar más tu estómago. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad.

Géminis

Prepárate para una emocionante etapa de cambios que se aproxima en tu vida. Aunque puede que aún no lo hayas notado por completo, hoy tienes la sensación de que algo grande está en camino. Aprovecha este fin de semana para reflexionar sobre tu valor, tus habilidades y tus sueños. ¡Tienes talentos únicos que te destacan, así que créetelo!

Hoy, tu creatividad estará en su punto más alto, lo que podría llevar a emocionantes oportunidades en el horizonte. Mantente abierto a recibir ofertas para participar en proyectos que te entusiasmen. ¡El universo está conspirando a tu favor, así que mantén los ojos abiertos para las oportunidades que se presenten! Aunque podrías notar cierta frialdad en tu relación de pareja, no te preocupes. Demuestra un poco más de cariño y atención hacia tu chico, especialmente hoy por la noche. Pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia en la conexión emocional. ¡Recuerda que el amor se cultiva día a día! Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. No permitas que la monotonía o rutina arruinen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra.

Tauro

Hoy te espera un día en el trabajo lleno de altibajos y desafíos, pero no te preocupes, ¡tienes todo bajo control! Aunque el volumen de trabajo puede ser abrumador, recuerda respirar profundo y tener paciencia. Tu capacidad para mantener la calma será clave para superar cualquier roce o discusión que pueda surgir con tus compañeros o superiores. ¡Confía en ti mismo y en tu habilidad para calmar los ánimos!

Después del trabajo, prepárate para disfrutar de momentos divertidos con tus colegas. A pesar de las tensiones del día, encontrarás la manera de relajarte y divertirte. ¡No pierdas la oportunidad de reír y compartir buenos momentos juntos! En el amor, las cosas van viento en popa, está floreciendo día a día, y eso es algo maravilloso. Sin embargo, recuerda ser discreto y prudente en tus interacciones. Algunos comentarios podrían ser malinterpretados, así que piensa antes de hablar. La discreción es la clave para mantener la armonía en tus relaciones. El verdadero rostro de las personas lo conocerás en la adversidad, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando estás en flor. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear.

Aries

Parece que la rutina ha estado robándote el tiempo para soñar a lo grande, ¿verdad? Pero no te preocupes, porque hoy es el día para reconectar con tus sueños y aspiraciones. Tómate un momento para visualizar lo que realmente deseas en la vida. ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace sentir viva? Recuerda, ¡nada es imposible si lo puedes imaginar! Además, tu creatividad está en su punto máximo, así que no dejes pasar la oportunidad de explorarla. ¿Tienes algún proyecto creativo en mente? ¡Es el momento perfecto para ponerlo en marcha! Confía en tu capacidad para generar nuevas ideas y soluciones innovadoras. ¡El éxito está al alcance de tus manos! Y aunque pueda haber preocupaciones económicas rondando tu cabeza, no permitas que eso te quite la alegría. Mantén una actitud optimista y abierta, porque hoy podría ser el día en que una oportunidad inesperada cambie completamente el juego. Estate atenta a las señales del universo y no dudes en tomar acción cuando se presente la oportunidad. ¡sueña en grande, confía en tu creatividad y ten una actitud positiva! El universo está de tu lado, y el futuro está lleno de posibilidades emocionantes. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones.