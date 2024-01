Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de enero de 2024

Piscis

Te sentirás satisfecha por el buen ambiente laboral que has logrado mantener durante la semana. Tu capacidad para relacionarte positivamente con tus colegas no solo te trae tranquilidad, sino también oportunidades para aprender y crecer profesionalmente. Presta atención a las lecciones que puedan ofrecerte, ya que podrían resultar muy útiles en tu crecimiento en el trabajo. Mantén esa energía positiva y contagiosa que has cultivado, ya que no solo beneficiará tu propio bienestar, sino también el de quienes te rodean. La alegría y la felicidad se propagan cuando se comparten, así que sigue esparciendo tu buen rollo a diario.

Acuario

Si hoy te encuentras en la situación de no poder ayudar a alguien que lo necesita, no te sientas culpable. Tus seres queridos valoran tu sinceridad y comprenderán tus limitaciones. Recuerda que es importante establecer límites saludables para cuidar tu bienestar emocional. En lo sentimental, es posible que enfrentes críticas o cuestionamientos sobre tu relación o la persona con la que compartes tu vida. No permitas que los juicios externos te afecten. Mantente fiel a ti misma y a tus sentimientos. Confía en tus decisiones y en la autenticidad de tu conexión con tu pareja. No dejes que la opinión de los demás opaque la felicidad que has encontrado. Recuerda ser siempre tú misma y seguir tu propio camino con confianza y determinación. Te van a llegar noticias que te pondrán de la mejor actitud sin embargo una verdad saldrá a la luz y dejarás de creer en una persona que para ti significaba mucho. No necesitas de nadie para salir adelante así que ponte las pilas y deja la hueva para otro día. Amores de una noche se presentarán sin embargo solo saldrás lastimado o lastimada. Es importante que pienses hacia dónde te diriges, hay días en que te desanimas mucho y sueles cambiar tu forma de ser al punto de herir a quien no lo merece. Un viaje en puerta y discusiones con amistades por puntos de vista distintos.

Podrías sentirte un poco abatida debido al clima y a ciertas preocupaciones personales que rondan tu mente. Sin embargo, recuerda que estos momentos difíciles son temporales y que tienes el poder de superarlos con una actitud positiva. Es importante no permitir que las preocupaciones te consuman y buscar maneras de encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Aprovecha este fin de semana para salir y disfrutar del mundo que te rodea. A veces, un cambio de escenario puede ayudar a cambiar tu perspectiva y levantar tu ánimo. Dedica tiempo a actividades que te traigan felicidad y te permitan desconectar de tus preocupaciones. En tus relaciones, es importante que valores y aprecies a aquellos que están cerca de ti, especialmente a tu pareja si tienes una relación reciente. Reconoce y agradece los gestos de amor y apoyo que recibes de ellos, ya que estas conexiones pueden ser una fuente invaluable de alegría y confort durante los momentos difíciles. Recuerda que tienes el poder de transformar tu día y tu estado de ánimo. Mantén la cabeza en alto, mantén una mentalidad positiva y recuerda que incluso en los días más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Cambios en tu trabajo, y subirás un poco de peso en estos días, no lo permitas y dale duro al gym antes de que sea demasiado tarde. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías meterte en camisa de once varas. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la tostada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio.

Capricornio

Hoy puede que te sientas un poco bajo de ánimo, especialmente debido al clima invernal y las bajas temperaturas. Sin embargo, recuerda que el estado de ánimo puede mejorar con pequeños cambios. Ponte en marcha y busca actividades que te hagan sentir bien, como tomar una taza de té caliente o hacer ejercicio en casa para elevar tu energía. Es posible que te sientas triste por algún motivo personal, ya sea real o imaginario. Si has tenido algún contratiempo en el trabajo que te afectó, es importante recordar que los malos momentos son temporales y que tienes la capacidad de superarlos. No permitas que un tropiezo te detenga. Aprovecha este fin de semana para relajarte y recargar energías. Si estás en una relación, es fundamental que reconozcas y valores los detalles y atenciones de tu pareja. Aprecia los momentos especiales juntos y no des por sentado el amor que te brindan. Dedica tiempo a cultivar la conexión emocional y muestra tu aprecio de manera activa y constante. Aprovecha este sábado para dejar atrás las preocupaciones y disfrutar de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Con una actitud positiva y gratitud hacia el amor y la atención que recibes, encontrarás la fuerza para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. No confundas lo que estas sintiendo en estos momentos y si sabes que no serás correspondido de la manera en que tu quieres aléjate de esa persona antes de que el sentimiento en ti crezca y sufras en el futuro.

Sagitario

¡Fin de semana lleno de actividad social! Tus amigos están ansiosos por pasar tiempo contigo, ya sea dando un paseo o disfrutando de un aperitivo juntos. Dedica tiempo a cada uno de ellos y verás lo bien que te lo pasas. Puedes organizar una salida con tus amigos para explorar un nuevo lugar en la ciudad o invítalos a tu casa para una cena informal. ¡La diversión está garantizada! Durante estos encuentros sociales, podrías tener la oportunidad de conocer a una persona muy especial. Estate atento a las señales y gestos que podrían indicar su interés. Por ejemplo, si notas que alguien te busca con la mirada constantemente o te hace preguntas personales, podría ser una señal de que le gustas. Mantén la mente abierta y disfruta del momento. No te olvides de reservar tiempo para tu familia, especialmente si has estado ocupado y sin contacto con ellos últimamente. Haz un esfuerzo por conectar con tus seres queridos y disfrutar de su compañía. Además, si tienes pareja, es importante que le des el protagonismo que se merece. Escucha sus preocupaciones y muestra interés en sus actividades. Un gesto sencillo puede marcar la diferencia y fortalecer la relación. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. No dañes a quien te busca, quiere y esta siempre para ti, recuerda que la vida es una rueda y tarde o temprano te tocará a ti. Una amistad será sacada del closet. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primer cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte pero necesitas ponerte las pilas.

Escorpión

¡No te rindas! Aunque parezca que otros están avanzando más rápido, recuerda que cada paso cuenta. Dedica tiempo cada día a trabajar en tu proyecto. Reserva al menos una hora después del trabajo para dedicarte a tu proyecto creativo o establece un objetivo diario, como investigar una nueva técnica o contactar a un mentor en tu campo.

Sé realista y planifica, es hora de poner tus metas en papel. Haz una lista de las acciones concretas que necesitas realizar para alcanzar tu sueño. Si estás trabajando en un proyecto artístico, establece metas semanales específicas, como completar un boceto cada dos días o inscribirte en un curso para mejorar tus habilidades. Establece plazos realistas y comprométete a seguirlos. Recuerda, cada pequeño paso te acerca un poco más a tu objetivo. No descuides tu bienestar físico mientras persigues tus sueños. Abrígate bien, incluso si hace buen tiempo, para protegerte de resfriados. Mantén tus pies calientes y tu garganta protegida. Asegúrate de llevar un abrigo extra cuando salgas por la noche o lleva contigo una botella de agua caliente para mantener tus pies calientes. Una buena salud te dará la energía que necesitas para seguir adelante. Tu dale vuelo a la hilacha y practica todo el camasutra recuerda que vida es una, mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Ya déjate de tonterías y no le flojees tanto, ponte las pilas, una amigo o amiga ha estado muy deprimido o deprimida y necesita mucho tu ayuda, trata de salir a pasear con él o ella y distraerla, recuerda que el día de mañana podría ser tu caso y necesitaras de ellos.

Libra

Mantén los ojos abiertos porque podrías encontrarte con alguien que despierte tu interés romántico. Aunque al principio pueda parecer extraño, no cierres la puerta a esta oportunidad. Mantén una mente abierta y date la oportunidad de conocer a esta persona, ¡podría ser algo especial que vale la pena explorar! Si estás en una relación, es posible que atraviesen un período de cambios o inestabilidad. Presta atención a tu pareja y dedica tiempo para fortalecer su vínculo. Recuerda cumplir las promesas que has hecho, incluso si han pasado desapercibidas. La comunicación abierta y el compromiso mutuo serán clave para superar cualquier desafío juntos. Hoy es un buen día para recordar las promesas que has hecho a tu pareja. Asegúrate de cumplir con lo que has prometido, ya que esto fortalecerá la confianza y la conexión entre ustedes. No dejes que los compromisos pasen desapercibidos, demuestra tu dedicación y amor a través de acciones concretas. En este mes te va llegar una lanita que te va sacar de esos apuros en los que has andado metido. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Días muy buenos se aproximan en tu vida entre ellos la llegada de una persona de piel blanca y entrada de buena lana que te debían desde hace ya un tiempo. Urge limpieza en tu casa y sobre todo en tu cuarto y cosas para desalojar la limpieza negativa, tira todo lo que este roto, dañado y no sirva.

Virgo

Es hora de soltar todo lo que te ha estado pesando. Deja atrás las malas vibras, los rencores y los líos emocionales que te han tenido enredado. Al hacerlo, te darás la oportunidad de empezar de nuevo y vivir nuevas aventuras. Tómate un momento para reflexionar, perdonar y seguir adelante con toda la fuerza. Es súper importante que le tengas fe a las personas que te rodean, especialmente a tu pareja. Deja de estar pensando en si te están engañando o no. Si tienes pareja, confía en que están siendo honestos contigo. Si estás soltero, mantén la mente abierta y no te cierres por malas experiencias anteriores. La confianza es clave en cualquier relación, así que trabaja en construirla. Prepárate para explorar cosas nuevas en tu vida. Mantén la mente abierta a nuevas amistades, proyectos y oportunidades en el trabajo. Si te invitan a hacer algo que te llame la atención, ¡anímate a probarlo! Estar dispuesto a nuevas experiencias te ayudará a crecer y expandirte. No tengas miedo de salir de tu zona de comodidad y perseguir tus sueños con todo el ánimo del mundo. Ponte bien buzo o buza en tu jale que te van a llegar propuestas indecorosas, te la van a querer dejar caer bien feo. Cambio de temperamento en familiar no aguantarás el carácter que se carga. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. No esperes ya más de esa persona a la que tanto le has mendigado cariño y amor, no le importas y solo te ha utilizado este tiempo, aprende a valorarte y quererte un mucho y sobre todo a darte cuenta que no necesitas de nadie para poder conseguir tu felicidad.

Leo

Es un día para celebrar y disfrutar de la compañía de aquellos que te rodean. Dedica tiempo a tus amigos, pareja y familia, y reconoce el valor que aportan a tu vida. Tu luz interior y calidez son apreciadas por quienes te rodean, así que comparte esa energía positiva y crea momentos memorables juntos. Organiza una reunión al aire libre con amigos y familiares, o simplemente pasa tiempo de calidad con tu pareja. Valora las relaciones que tienes y haz un esfuerzo por fortalecerlas aún más. No subestimes el impacto que tienes en los demás. Tu confianza y seguridad son admiradas por quienes te rodean, así que sigue siendo tú mismo y compartiendo tu sabiduría y talento con los demás. Tu habilidad para actuar bien enfocada, es una inspiración para aquellos que te conocen. Confía en tus habilidades y toma la iniciativa en cualquier situación que se te presente hoy. Comparte tus ideas y conocimientos con los demás, y demuestra por qué eres alguien a quien admirar. Aunque sea un día informal, no descuides tu apariencia, dale importancia a tu aspecto físico y cuida tu estilo, incluso si es deportivo. Sentirte bien contigo mismo te dará confianza y presencia, lo que te ayudará a destacar aún más entre tus amigos y colegas. Dedica un tiempo extra a elegir tu atuendo y asegúrate de lucir lo mejor posible. No se trata solo de cómo te ves, sino de cómo te sientes contigo mismo. ¡Confía en tu estilo y brilla con seguridad! Amores de una noche empezarán aparecer en tu vida, ten cuidado con enredarte con quien no debes. Posibilidades de reunirte con tus amigos o familia, ten cuidado de ciertas personas que vas o acabas de conocer, no confíes del todo porque te pueden salir con una puñalada en la espalda. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante.

Cáncer

Este fin de semana, es crucial que te enfoques en tu bienestar y recuperación. Dedica tiempo para descansar como se debe, disfrutar de actividades que te relajen y cuidar tu salud con buenos alimentos y cuidados personales. Recuerda que es muy importante recargar energías para afrontar los desafíos que puedan venir en la próxima semana. Planifica actividades que te brinden descanso y distracción, como un día de spa en casa, una caminata tranquila por la naturaleza o simplemente disfrutar de una buena película en tu hogar. Mantén la mente enfocada en tus metas profesionales. Es posible que el lunes se presente una oportunidad laboral importante, así que asegúrate de estar preparado para aprovecharla al máximo. Dedica tiempo este fin de semana a repasar tus habilidades y conocimientos relevantes para esta oportunidad. Actualiza tu currículum y repasa las habilidades y experiencias que te hacen destacar en tu campo profesional. Visualiza el éxito en la oportunidad laboral y mantente motivado para alcanzar tus metas. Escapa del ajetreo de la ciudad y disfruta de momentos de tranquilidad y conexión con tu pareja. Dedica tiempo a fortalecer su vínculo y crear recuerdos especiales juntos. No escatimes en gastos cuando se trata de disfrutar de la compañía de tu ser amado. Organiza una cena romántica en casa o reserva una escapada de fin de semana a un lugar tranquilo y pintoresco. Prioriza la intimidad y la complicidad en vuestra relación, y disfruten juntos del amor y la armonía. Es importante que no hagas caso a todo lo que escuchas o de lo contrario solo podrías estar pasándola mal sin sentido alguno. Cuídate de caídas y golpes y de pagos atrasados que te podrían llevar a problemas. Te binen cambios en tu carácter cambios que te van ayudar mucho a madurar y quitar de tu camino todo eso que te hace daño. Amistad del pasado retorna y una nueva pareja se visualiza en poco tiempo en caso de estar soltero o soltera. Ten cuidado de 2 amistades, te tienen envidia y están actuando a tus espaldas e independientemente para perjudicarte mediante chismes.

Géminis

Es un buen día para reconocer y valorar todo lo que tienes en tu vida. Toma un momento al despertar para reflexionar sobre tus bendiciones internas y externas. Apreciar lo que tienes te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y a disfrutar más del día. Haz una lista de las cosas y personas por las que estás agradecido. Dedica tiempo a expresar tu amor hacia aquellos que te rodean y te apoyan diariamente. Has comenzado una nueva etapa, llena de oportunidades para crecer y mejorar. Aprovecha esta energía de cambio para trabajar en tus metas y objetivos personales. Recuerda que cada paso que des hacia adelante te acerca más a la versión mejorada de ti mismo. Ubica las áreas de tu vida que deseas mejorar y establece pequeñas metas para alcanzarlas. Sé abierto a nuevas experiencias y oportunidades que te ayuden a evolucionar como persona. Hoy es un día perfecto para pasar tiempo con tus seres queridos. Si estás trabajando, aprovecha el buen ambiente laboral y la posibilidad de tener ventas exitosas. Después del trabajo, reúnete con tus amigos y tu pareja para disfrutar de una velada llena de amor, amistad y diversión. Organiza una cena o una salida con tus amigos y tu pareja para celebrar el día. Disfruta de la compañía de quienes te quieren y te hacen sentir bien. Aprovecha este momento para fortalecer tus relaciones y crear recuerdos inolvidables juntos. Es importante que comiences a pensar si lo que has hecho es lo correcto o solo has perdido tu tiempo. Recuerda que la vida es bien corta, no mal gastes tú tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte pero cuida tu actitud deja de criticar y buscarle defectos a esa persona, recuerda que hay que ver a las personas crudamente pero tampoco exagerar o de lo contrario será imposible lograr que nazca algo entre ambos.

Tauro

Es hora de liberarte del peso del pasado. Deja de martirizarte por errores anteriores y concéntrate en el presente. Las decisiones que tomes ahora no están determinadas por tus errores pasados, así que deja de preocuparte por ellos. Enfócate en el aquí y ahora para evitar más dolores de cabeza y avanzar hacia un futuro más prometedor. Dedica tiempo a reflexionar sobre las lecciones aprendidas de tus errores pasados, pero no te quedes atrapado en ellos. Practica el autocuidado y la compasión contigo mismo para seguir adelante con confianza.

Tu familia está esperando verte, una reunión familiar puede traerte beneficios emocionales y fortalecer tus lazos afectivos. Aprovecha esta oportunidad para conectarte con tus seres queridos, incluso si solo puedes hacerlo por un corto tiempo. Además, considera la posibilidad de involucrarte en proyectos de vivienda con tu pareja y brindar apoyo a amigos que estén en situaciones similares. Organiza una visita a tu familia o haz una llamada para ponerte al día. Comparte tus planes de futuro con tu pareja y discutan juntos la posibilidad de comprar una propiedad. Apoya a tus amigos en sus proyectos de vivienda y ofréceles tu ayuda y consejo. Este es un momento genial para tomar decisiones importantes y buscar nuevas oportunidades. Confía en ti mismo y en tu intuición para aprovechar al máximo esta influencia astral positiva y avanzar hacia tus metas con determinación. Mantén una actitud positiva y abierta a nuevas posibilidades. Confía en tus instintos al tomar decisiones importantes y sigue adelante con confianza en tus habilidades. Aprovecha esta fase favorable para perseguir tus sueños y aspiraciones con determinación. Cambios en tu trabajo para bien, debes aprender a tolerar más a las personas eso ayudará mucho a dar una buena imagen de ti, exploraras nuevas áreas en tu vida intima modo activa! Déjate de tonterías y atiende ya tu cuerpo criminal que muy descuidado lo has tenido, necesitas ponerte las pilas y darle duro al ejercicio y la dieta para poder estar en forma, no exijas más de lo que puedes ofrecer y mantén los pies en la tierra. Aléjate de personas que quieran estar contigo en secreto, recuerda que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo.

Aries

Es momento de mirar hacia adentro. ¿Sabes esas veces que te despiertas pensando más en los demás que en ti mismo? Bueno, es hora de cambiar eso. Tómate un rato para reflexionar sobre lo que realmente te hace feliz y lo que no. ¿Qué te está molestando? ¿Qué te hace sonreír de verdad? Date cuenta de tus propias necesidades y deseos. No te distraigas con lo que pasa a tu alrededor, ¡es momento de centrarte en ti! Hazte un té, ponte tu música favorita y siéntate a solas contigo mismo. Haz una lista de lo que te hace sentir bien y lo que te está sacando de quicio. ¡La introspección te ayudará a conocerte mejor! Te toca mimarte un poco más. Sí, has oído bien. No pasa nada por ser un poco egoísta de vez en cuando. ¿Recuerdas esa actividad que siempre quisiste hacer, pero siempre pospones? ¡Es el momento de hacerla! Prioriza tu bienestar y haz lo que te hace feliz. No te sientas mal por ponerte primero de vez en cuando. Las cosas que te hacen sonreír, asegúrate de hacer al menos una de ellas cada día. ¡Es tiempo de cuidarte a ti mismo! ¿Estás realmente satisfecho en tu relación? Es momento de cuestionarlo. Si tu pareja no te llena del todo, ¡no tengas miedo de pensar en ello! Es mejor abordar cualquier problema ahora que dejar que se vuelva más complicado después. Habla con tu pareja, sé honesto contigo mismo y toma decisiones difíciles si es necesario. ¡Tu felicidad es lo más importante! Si estas soltero o soltera posibilidades de conocer a una persona con la que has estado en contacto mediante una red social o celular; te va agradar mucho. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Llévate las cosas despacio si te apresuras podrías echar todo a perder. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Ten cuidado con lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad sobre todo cuestiones negativas.