Julio César Chávez contento con el triunfo de Jaime Munguía: “Dio un golpe de autoridad”

Julio César Chávez dijo estar contento con la victoria por nocaut técnico de Jaime Munguía sobre John Ryder en el noveno asalto y cree que el mexicano dio un golpe de autoridad el pasado sábado en Phoenix, Arizona.

Durante la transmisión de Box Azteca, Chávez expresó que la pelea no fue tan fácil para Munguía, pero abrió el camino con su mano derecha para acabar con el aguerrido Ryder, aunque admitió que el nativo de Tijuana debe seguir mejorando.

“Fue una pelea difícil, no fue tan fácil como muchos piensan. Fue duro, pero muy bien, encontró ese camino con esa derecha que le abrió el camino”, dijo el Gran Campeón Mexicano.

Jaime Munguía derribó cuatro veces a John Ryder y se acercó a una pelea con Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Contento, la verdad. Creo que dio un golpe de autoridad. Tiene que seguir mejorando, pero la verdad bien, muy bien”, comentó a Fight Hub TV.

Cabe destacar que Jaime Munguía dominó ampliamente a John Ryder y lo derribó cuatro veces durante la pelea que terminó por nocaut técnico en el noveno asalto luego que la esquina del inglés tirara la toalla. Tras su victoria, el mexicano declaró estar muy feliz por el triunfo y que se siente motivado para su próximo combate.

“Quería hacer la pelea más controlada. La pelea anterior fui a rifarme. Tengo todavía que manejar mis tiempos arriba del ring. Ryder es un gran boxeador. Tiene una pegada respetable, por eso tuve mucho cuidado. Estoy muy feliz de haber logrado esta victoria por nocaut. Este triunfo va para mi gente de México. Me siento muy bien. Muy motivado para la próxima pelea”, expresó.

El peleador de Tijuana se acercó con esta victoria a una posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el cinco de mayo, pero de no concretarse este duelo está dispuesto a enfrentar a David Benavídez, David Morrell o cualquiera de los mejores de la división para seguir consolidándose en las 168 libras.

Canelo Álvarez podría elegir a Jaime Munguía como su próximo rival para el cinco de mayo. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“En caso de que no se llegue a hacer la pelea con Canelo, igual me gustaría tomar la pelea con David Benavídez. Vamos a ver qué pasa. Muy bien (la división), la verdad es que es una división con grandes peleadores, con muchas habilidades. Y la verdad que estoy emocionado por eso, a mí me gustaría pelear ante cualquiera de ellos, cualquiera que sea”, afirmó en una entrevista con Izquierdazo.

Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto a John Ryder. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, John Ryder, de 34 años, sumó su segunda derrota consecutiva ante el de Tijuana tras ser superado por Canelo Álvarez el pasado mes de mayo. El británico posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 7 reveses como profesional.

