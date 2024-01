Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian con alegría su embarazo

La pareja formada por Michelle Renaud y Matías Novoa ha decidido poner fin a las especulaciones y confirmar la emocionante noticia de su embarazo. La feliz revelación se hizo a través de las redes sociales, donde ambos compartieron su entusiasmo por la próxima llegada de su primer hijo en común. La confirmación llega apenas unas semanas después de que celebraran su boda, consolidando así la hermosa familia que han construido junto a los hijos de relaciones anteriores, Marcelo y Axel.

En una serie de fotografías compartidas en Instagram, Michelle Renaud se mostró desde la playa junto a Matías Novoa, dejando ver su pancita de embarazo. En las imágenes, la pareja irradia felicidad, y el mensaje de Michelle, “Enamorada de estos dos”, deja claro el amor que sienten por su futuro bebé y por cada uno.

Las reacciones no se hicieron esperar, con mensajes de felicitaciones de amigos famosos como Claudia Martín y Dulce María. La noticia confirma los rumores que surgieron desde la boda de la pareja, donde la atención se centró en el atuendo de novia de Michelle y las especulaciones sobre un posible embarazo.

La actriz, que anteriormente había abogado por su privacidad, prefirió en esta ocasión compartir la feliz noticia con sus seguidores. Aunque en su boda hizo frente a los rumores con humor, destacando la importancia de la privacidad en su vida, en esta ocasión decidieron compartir abiertamente la dicha de la futura paternidad.

Este anuncio pone fin a las dudas y confirma la ilusión de la pareja por expandir su familia. Michelle Renaud había expresado previamente su deseo de ser madre junto a Matías Novoa, revelando que estaban trabajando y deseando con entusiasmo la llegada de un nuevo miembro a la familia.

La noticia ha generado una ola de felicitaciones y buenos deseos por parte de los seguidores de la pareja, quienes celebran la llegada de este nuevo integrante que sin duda llenará de amor y alegría a Michelle Renaud y Matías Novoa.

Danilo Carrera rompe el silencio sobre la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa

Luego de que Michelle Renaud y Matías Novoa contrajeran matrimonio en diciembre, Danilo Carrera ha decidido hablar sobre los rumores que sugieren que su exnovia está esperando un hijo.

Tras el enlace matrimonial entre Michelle Renaud y Matías Novoa a principios de diciembre, Danilo Carrera dio su postura en ese momento sobre los rumores de un posible embarazo de su exnovia el cuál hoy fue confirmado por la pareja.

Danilo Carrera, expareja de Michelle, ha roto su silencio sobre los rumores en torno a la boda y los posibles planes familiares de la actriz. Recordemos que Danilo y Michelle fueron pareja durante dos años, anunciando su separación en enero de 2021. A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron contacto y la actriz reveló su relación con Matías Novoa en octubre de 2022, expresando su disposición a formar una familia con el actor.

Recientemente, Danilo Carrera asistió a la alfombra roja de la película ‘El Roomie’, donde tuvo un encuentro con la prensa y respondió preguntas sobre la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa. Con un toque de humor, Danilo Carrera mencionó que no fue invitado a la boda y, por lo tanto, no puede opinar sobre cómo fue el evento.

“No me invitaron, así que no sé (cómo estuvo), no lo vi”, bromeó. Luego, en un tono más serio, expresó sus mejores deseos para Michelle Renaud y Matías Novoa en esta nueva etapa de sus vidas. “Pero les deseo lo mejor, les deseo mucha paz y que les vaya muy bien”, concluyó Danilo Carrera, dejando en claro su actitud positiva hacia la felicidad de su exnovia y su esposo.

