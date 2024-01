Portero de Curazao se sorprendió al saber la razón por la que Lionel Messi le cambió su camiseta

Cada vez que Lionel Messi disputa un partido sea a nivel de clubes con el Inter Miami o con la Selección de Argentina es habitual que los rivales se peleen por quedarse con la camiseta del astro argentino como un recuerdo. Sin embargo, en un partido amistoso que disputó la Albiceleste en marzo pasado ante Curazao, fue el ’10’ el que pidió cambiar la camiseta con un jugador particular: el portero.

Eloy Room es el guardameta del combinado curazoleño y fue quien terminó cambiando la camiseta con Lionel Messi. Recientemente, el portero del Vitesse en la Eredivisie de Países Bajos, reconoció que le sorprendió gratamente conocer cuál había sido la razón que le llevó al campeón del mundo en Qatar 2022 a querer quedarse con su camiseta de recuerdo.

“Todo el mundo quiere la camiseta de Messi, claro. Así que en realidad perdí la esperanza de antemano”, recordó Room aquel episodio durante una entrevista con el portal Voetbal’zone, en la que el guardameta aseguró que tenía pensado hacer le intercambio con Emiliano Martínez, portero del combinado argentino.

El argentino Lionel Messi se encuentra en la pretemporada con el Inter Miami preparando lo que será su segunda temporada con el cuadro de la Major League Soccer. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Sin embargo, con el transcurrir del encuentro las cosas cambiaron y el jugador de Curazao vio una oportunidad de intentar quedarse con la camiseta de Lionel Messi y no dudó en lanzarse: “Ya le había hecho algunas paradas y en el descanso, yendo al vestuario lo veo al lado mí y le pregunté: ‘¿Podrías darme tu camiseta después del partido?’ y me dijo que sí”.

Al final del partido que terminó con una victoria para la Albiceleste (7-0), la ahora estrella del Inter Miami recordó la promesa que le había hecho a Eloy Room y terminó dándole su camiseta con el dorsal ’10’. Lo que le causó curiosidad al jugador de Curazao fue que el argentino le pidió la camiseta del combinado curazoleño para quedársela como un recuerdo.

“Al final del encuentro estaba frente a mí en el área. Le dije: ‘¿Me puedes dar tu camiseta?’ Él dijo: ‘¡Sí, claro!’ Se dio la vuelta y se quitó la camisa. Pensé: ¿Así de fácil?. Se acercó y me dijo: ‘Bien jugado. Eres un buen portero’. Cuando ya me iba, Messi me dijo: ‘¿Pero puedo tener tu camiseta también?’ Y pensé: ¿Qué hará Messi con mi camiseta? Se la di y nos dimos la mano”. recordó.

Lionel Messi conquistó recientemente su tercer premio FIFA The Best como Mejor Jugador del Año, en esta ocasión del año 2023. (Daniel Ramallo/AFP vía Getty images) Crédito: DANIEL RAMALHO | AFP / Getty Images

La curiosidad le duró poco a Eloy Room quien posteriormente reveló que se terminó enterando de la particular razón por la que Lionel Messi le pidió quedarse con camiseta.

“No entendía qué iba a hacer él con mi camiseta. Después lo entendí al escuchar de un compañero argentino del Columbus Crew que Messi guarda camisetas que para él tienen un significado especial”, rememoró Room.

“Tiene toda una colección de camisetas de sus rivales en casa. Probablemente por eso quería la mía, la del portero al que marcó su gol 100 como internacional. Quizás mi camisa esté en algún lugar de su colección”, cerró el jugador.

Sigue leyendo:

– Luis Tejada, goleador histórico de la Selección de Panamá, falleció a los 41 años

– Lionel Scaloni explicó las razones por las que casi deja de ser técnico de la Selección de Argentina

– Capturan a ex futbolista hondureño Óscar ‘Pescado’ Bonilla acusado por narcotráfico