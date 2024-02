Justin Timberlake no descarta lanzar nueva música con NSYNC

Pronto podría haber nueva música de NSYNC, así lo insinuó Justin Timberlake. Recientemente, el cantante y exintengrante de la boyband dijo que no descarta la posibilidad que él y sus excompañeros de grupo publiquen nuevas canciones.

En una entrevista en The Kelly Clarkson Show, Timberlake habló sobre su experiencia en el proceso de grabación de su más reciente canción, “Selfish”.

“Al crecer en la industria y tener acceso a tantas cosas en el estudio, me convertí en una rata de estudio. Me encantó estar allí y me encantó el proceso creativo y también lo que se refiere a las armonías”, dijo.

El cantante luego lanzó una indirecta sobre un posible reencuentro del grupo para hacer nuevas canciones. “Pasé algún tiempo con otros cuatro chicos haciendo muchas armonías”, dijo Timberlake en referencia a sus excompañeros de banda JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el grupo se reúna de nuevo para hacer más música, el cantante respondió que sí. “Es un poco loco, hay tantas cosas que continúan justo donde lo dejaron en cuanto a la química. Hemos estado en el estudio, así que puede haber algo”, dijo.

En diciembre, Lance Bass, ex integrante la agrupación, también insinuó que pronto podría haber una posible reunión con sus excompañeros de banda.

En una entrevista en el programa de juegos en línea Rent Free, el cantante le dijo al presentador Ankur Jain que él y los demás ex integrantes de NSYNC han conversado sobre la posibilidad de hacer un reencuentro.

“Mira, estamos hablando de eso y espero tener buenas noticias en algún momento”, aseguró Bass.

Ante la respuesta del cantante, el presentador de Rent Free le pidió que adelantara una fecha para el posible reencuentro y le propuso que fuera el 1° de enero. “Danos un poco más de tiempo”, respondió Lance Bass entre risas.

Música nueva de NSYNC

En septiembre, Justin Timberlake anunció que la banda volvió a reunirse en el estudio para grabar música nueva, dos décadas después del último lanzamiento del grupo: Celebrity.

“Cuando las estrellas se alinean. Reuní a mis hermanos de nuevo en el estudio para trabajar en algo divertido y la energía fue especial. ‘Better Place’ saldrá el 29 de septiembre. Los quiero a todos”, escribió Timberlake en Instagram junto al video, en el que pueden escucharse fragmentos del nuevo tema.

La canción fue producida por Shellback, que anteriormente colaboró con Timberlake para el éxito de 2016 “Can’t Stop the Feeling”.

Además de suponer el reencuentro de este grupo, que no hace música con todos sus miembros desde 2001 y se separó oficialmente en 2007, la canción también forma parte del repertorio musical de la tercera película de la franquicia Trolls (DreamWorks Animation).

La canción llegó 22 años después de Celebrity, el último disco que sacaron a la venta y que dio paso a la carrera en solitario de Timberlake de la mano de su proyecto Justified, que le valió un Grammy.

Desde entonces, la banda no había vuelto a colaborar, aunque se reunió en 2018 para celebrar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Previo a esto, la última aparición de NSYNC juntos fue en 2013 en unos MTV VMAs, en los que interpretaron una mezcla de sus éxitos antes de que Timberlake recibiera el premio Michael Jackson Video Vanguard Award.

