Padre de David Benavídez dice que Jaime Munguía solo ha enfrentado a peleadores mayores y acabados

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, expresó que Jaime Munguía solo ha enfrentado a peleadores mayores y acabados, por lo que cree que ya es hora de que pelee con oponentes más jóvenes y de nivel en las 168 libras.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. felicitó a Munguía por su triunfo ante John Ryder, pero indicó que el inglés ya estaba retirado y lo regresaron para pelear con Canelo Álvarez y el nativo de Tijuana. Por eso, el entrenador quiere que el mexicano demuestre su talento ante peleadores ranqueados.

“No me quedé muy sorprendido. Felicidades, ganó una pelea más, pero creo yo que ya es tiempo de que enfrente a peleadores un poco más o menos del nivel y peleadores un poco más jóvenes también. Yo no recuerdo cuándo peleó él con un peleador invicto, con un peleador que no tenga más de 35 años, con un peleador que se pueda probar. Ha peleado con puros peleadores ya mayores, peleadores ya acabados, peleadores que no están ahí en el nivel como para ver si de veras trae”, dijo.

Jaime Munguía quiere enfrentar a los mejores de la división y también retó a Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Yo pensaba 100% que Munguía hasta lo iba a parar (a John Ryder) y que iba a lucir espectacular y así es como pasó, pero para mí no es gran cosa. Para mí sería una muy buena pelea pareja que peleara con David Benavídez, con Caleb Plant, con David Morrell o hasta con Diego Pacheco, con peleadores así más o menos de peligro. Ellos dicen que son la nueva cara del boxeo y pues creo yo que para demostrar eso tiene que pelear a otros peleadores invictos, peleadores que están ranqueados de pérdida del 1 al 4 para darle ese título. Y el muchacho lo tiene, está joven, está fuerte, tiene talento y creo yo que solo ahí podríamos ver si de veras es el peleador que dice que es”, agregó.

En sus dos peleas en las 168 libras, Jaime Munguía venció al veterano de 38 años Sergiy Derevyanchenko, quien le dio la pelea más dura de su carrera, y luego noqueó a John Ryder (de 35 años) en una dominante actuación el pasado fin de semana. Por ello, José Benavídez Sr. cree que el de Tijuana debería en su próximo combate buscar mayores retos.

Cabe destacar que Munguía se demostró que llegó al peso supermediano para quedarse tras derribar cuatro veces a Ryder durante la pelea que terminó por nocaut técnico en el noveno asalto luego de que la esquina del inglés tirara la toalla. Después de su victoria, el mexicano declaró estar muy feliz por el triunfo y retó a Canelo Álvarez como a los mejores de la división porque dice que se siente listo para las 168 libras.

Jaime Munguía derribó cuatro veces a John Ryder en una emocionante pelea que terminó por nocaut técnico. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto a John Ryder. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

