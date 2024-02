Ariana Grande presentó entre lágrimas su nuevo álbum a su equipo de trabajo

Ariana Grande está emocionada por el lanzamiento su próximo álbum. Este jueves, la cantante compartió un video en el que, notablemente conmovida, le presenta su nuevo disco Eternal Sunshine al equipo de su disquera Republic Records.

“Hola a todos, gracias por venir hoy. Quería involucrar a mi equipo, a todos en Republic Records, lo antes posible porque las cosas están sucediendo muy rápido como suele suceder. Ya saben cómo soy y saben cómo son estas cosas”, comienza Grande.

En el video la cantante continúa hablando sobre las canciones de Eternal Sunshine, que estará disponible a partir de 8 de marzo en plataformas digitales. “Son todas piezas diferentes y realzadas de la misma historia, de la misma experiencia”, afirma.

“Algunas de ellas son realmente vulnerables, otras son como interpretar el papel que la gente espera que yo haga a veces y divertirme con eso, y el resto también es realmente vulnerable”, agrega.

Durante su discurso la cantante tuvo que hacer una pausa para respirar y contener las lágrimas de felicidad. “Maldita sea, cálmate, perra”, se dijo a sí misma antes de empezar a llorar.

Ariana también reveló que comenzó a trabajar en el disco cuando comenzó la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos, en julio.

A mediados de enero la cantante publicó “Yes, and?”, la primera canción de Eternal Sunshine.

En ese momento, Grande publicó a través de su cuenta de Instagram una foto borrosa en la que se ve parte de su rostro y que acompañó con el nombre y la fecha de lanzamiento de su nueva canción. “Yes, and? ♡ 1.12”, escribió.

El nombre de la canción, “Yes, and?”, ya se conocía. En diciembre, la cantante fue fotografiada por un paparazzi luciendo un suéter con el nombre del tema en el pecho; sin embargo, en ese momento no se había confirmado que ese sería el nombre de la canción.

Anuncio del nuevo álbum

En diciembre, Ariana Grande anunció a través de sus redes sociales que lanzará su séptimo álbum de estudio en 2024. “Nos vemos en 2024”, escribió la cantante en una publicación de Instagram en la que también compartió una serie de fotografías y videos.

En las imágenes se puede observar a la cantante en el estudio de grabación junto al productor Ilya Salmanzadeh o haciendo una videollamada con su amiga con la leyenda.

La cantante de “7 Rings” no lanza un álbum desde 2020, cuando publicó Positions.

El año pasado, la cantante sacó la versión del décimo aniversario de su disco debut Yours Truly. Además, la última colaboración musical que había tenido fue junto a The Weeknd en el remix “Die For You”.

En los últimos años, la cantante había estado alejada de la música para dedicarse a su faceta como empresaria con su marca R.E.M. Beauty.

Ariana Grande saltó a la fama por interpretar a Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat.

