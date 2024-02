Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de febrero de 2024

Piscis

Deja que la vida te sorprenda y muéstrate quien eres y de lo que eres capaz de conseguir, hay personas muy perras que quisieran acabar con tu felicidad, pero cuando ellos van por la leche tu ya vienes con los quesos. Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta que no es tan malo pues aprendes a encontrarte y conocerte mucho más. Hoy podrías sentirte más sensible de lo habitual y todo podría parecerte un poco abrumador. Trata de recordar que este estado emocional pasará pronto y no dejes que las pequeñas cosas arruinen tu día. Si te encuentras en una situación tensa o conflictiva, intenta mantener la calma y evitar una discusión. Es importante recordar que no siempre es necesario tener la última palabra y que a veces es mejor ceder para mantener la armonía en las relaciones cercanas. En cuanto a tus relaciones sentimentales, si estás considerando tomar una decisión importante, como comprometerte o terminar una relación, es mejor esperar a que estés en un estado emocional más equilibrado. Las decisiones tomadas en momentos de agitación suelen ser impulsivas y podrían llevarte a arrepentirte más tarde. Tómate tu tiempo para reflexionar y asegúrate de entender tus propios sentimientos antes de actuar. Recuerda que eres capaz de superar cualquier desafío emocional que se te presente. Confía en ti mismo y en tu capacidad para manejar las situaciones difíciles con gracia y comprensión.

Acuario

Hay días en los cuales no te encuentras y no sabes qué camino elegir, piensa todo lo que has pasado y comprende el cómo y por qué has llegado hasta dónde hoy te encuentras. Es momento que tomes el toro por los cuernos y enfrentes cualquier situación que no te esté saliendo como tu deseas. Manda a la fregada a esa gente que solo pone trabas en tu vida y no te deja avanzar, algunas veces hay que ser muy culeis para no permitir que nadie te pise y pase por encima de ti. Hoy podría surgir un problema social que te tome por sorpresa. Aunque eres muy admirado y tienes buenas relaciones, es posible que algunas personas se sientan distanciadas de ti sin que te des cuenta. Tal vez no percibas las señales sutiles que indican que algunos están celosos o resentidos contigo. Es importante que prestes atención a tus encuentros sociales y te asegures de no descuidar a aquellos que te rodean. Si sientes que alguien se siente excluido o celoso, no dudes en abordar el problema de frente. Habla con esa persona y aclara cualquier malentendido que pueda existir. La comunicación abierta y honesta puede ayudar a resolver conflictos antes de que se conviertan en problemas más grandes.

Recuerda también que es natural que despiertes admiración en los demás, pero trata de mantener un equilibrio en tus relaciones para evitar generar envidias o resentimientos innecesarios. Mantente receptivo a las necesidades y sentimientos de los demás, y busca formas de fortalecer tus lazos con quienes te rodean.

Capricornio

La vida te va enseñar que debes detenerte y no vivir tan aprisa. El amor ya no es tu prioridad, pues comprenderás que puedes ser feliz tengas o no una persona contigo a tu lado. Grandes amores del pasado retornan ya lo has superado ni te mortifiques. Vienen cuestiones muy perras para ti pero ten cuidado con querer comerte el mundo de a fregazo, todo con calma y a su debido tiempo y lograrás cuanto te propongas. Podrías sentirte pendiente de encontrar a tu alma gemela, pero es posible que la persona que esté contigo actualmente no comparta tus mismas aspiraciones sentimentales. Si notas que hay diferencias en cuanto a planes futuros, no pelees por eso, mejor busca distracciones positivas como salir con amigos, hacer ejercicio o dedicar tiempo a actividades que te gusten. El desencanto puede aliviarse mejor cuando te mantienes ocupado y enfocado en tu bienestar emocional. Si sientes que la situación sentimental te está afectando demasiado, es importante evitar discutir en momentos de tensión. Mejor relájate y reflexiona sobre la situación de manera objetiva. Tomate un tiempo para ti mismo y realiza actividades que te hagan sentir bien. También las soluciones a los problemas sentimentales suelen surgir cuando estás en calma y puedes ver las cosas con claridad. Si en el trabajo las cosas no están fluyendo como quieres tomate el tiempo de reflexionar y pensar realmente qué es lo que quiere y qué te hace feliz.

Sagitario

Momento de desprendimientos, quita de tu vida todas esas personas que afectan tu entorno o de alguna manera te dañan con comentarios tontos. Hay días en los cuales te cuesta levantarte y piensas que la vida ha sido injusta, si tú no vas por lo que quieres nadie la va hacer por ti. Vienen movimientos muy perros en tu economía, te beneficiarán de alguna manera, pero debes procurar no andar gastando en tonterías que ni necesitas. Experimentarás una oleada de energía y determinación que te impulsará a perseguir tus metas con más fuerza que nunca. Hoy, en particular, podrías encontrarte con una oportunidad que has estado anhelando desde hace tiempo, un momento decisivo para ti.

Durante el día, conocerás a alguien que, a primera vista, parece ser muy diferente a ti, pero que sorprendentemente complementa tus habilidades y visión. Esta persona podría jugar un papel crucial en la realización de uno de tus proyectos más importantes. Es importante que aproveches esta conexión y compartas abiertamente tus objetivos con esta persona, ya que podrías recibir el apoyo y la comprensión que necesitas para avanzar. Mantén la comunicación abierta y busca oportunidades para colaborar juntos. A pesar de los desafíos que puedan surgir, mantén la determinación y la paciencia. Recuerda que el éxito a menudo requiere tiempo y esfuerzo continuo. Con perseverancia, verás cómo tus sueños se hacen realidad en un futuro cercano. Confía en ti mismo y en el proceso.

Escorpión

Deja que cada persona se haga responsable de sus actos, te gusta ser el centro de atención y resolverles sus problemas olvidándote de los tuyos. No descuides el cuerpo pues subes rápido de peso y batallas pa´ enflacar. Haz aprendido bien de cada uno de tus errores, es complicado que te vuelvan a ver la cara y eso es muy bueno. Gracias a esas situaciones has madurado demasiado al punto de ya saber qué necesitas en tu vida para tu tranquilidad. Amistad se embaraza, una noticia que tiene que ver con compras y ventas o con una fiesta se aproxima. Pueden llegar algunas sorpresas en el trabajo. Mantén los ojos abiertos ante cualquier situación inesperada que se presente en tu entorno laboral. Es posible que recibas muestras de simpatía o incluso sentimientos de alguien en tu equipo. Sin embargo, sé prudente al manejar estas situaciones, especialmente si no estás interesado o si ya estás comprometido emocionalmente. Recuerda que lo más importante en cualquier relación es sentirte relajado y en armonía emocionalmente. En cuanto a tu vida amorosa, prioriza tu bienestar emocional. Si sientes que algo no está funcionando bien en tu relación actual, tómate el tiempo necesario para analizar tus sentimientos y necesidades. No tengas miedo de tomar decisiones difíciles si eso significa asegurar tu propia felicidad a largo plazo. Recuerda que mereces estar en una relación que te haga sentir pleno y satisfecho emocionalmente.

Libra

Caíste al suelo más de una vez y nadie te dio la mano, tuviste que levantarte por tu propia cuenta y gracias a eso nadie más volverá a pisotearte ni a meterse en tus terrenos. Vienen días muy perros de reflexionar demasiado, de entender y comprender el por qué han sucedido ciertos acontecimientos que te han hecho la persona tan dura que eres en estos momentos. El día viene cargado de buena onda para ti. Con Venus en tu área de relaciones, es hora de fortalecer esos lazos, tanto en el amor como en el trabajo. Usa tu encanto natural para resolver cualquier drama con estilo, pero no te olvides de cuidarte a ti mismo en el proceso. En el trabajo, la creatividad es tu mejor amiga. No tengas miedo de compartir tus ideas y colaborar con tus colegas. Juntos, pueden lograr cosas asombrosas. Solo no te pierdas en lo que piensan los demás y mantén la vista en tus propias metas. Y en lo personal, ¡cuida ese equilibrio! No te tires al trabajo sin descanso, porque al final, tu bienestar es lo más importante. Tómate un tiempo para relajarte, meditar o simplemente pasear. Escucha a tu cuerpo y date un respiro cuando lo necesites. Recuerda, el verdadero éxito viene cuando estás en paz contigo mismo y con el mundo. ¡Así que vive en armonía y disfruta al máximo!

Virgo

Cuida el entorno que te rodea pues muchas veces eres parte de chismes y de dimes y diretes. No permitas que la vida te de una nueva sorpresa con jalón de orejas, cumple lo que has prometido y no cometas los mismos errores que te han hecho perder a personas verdaderamente importante. Vienen días en los que entenderás porque estas dónde estás y porque no has conseguido ese sueño que has traído en mente, recuerda que no son días ni momentos para lograr esas cuestiones. Sentirás la tentación de romper las normas o de actuar impulsivamente, pero es importante que pienses cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Aunque puede resultar tentador, recuerda que tus acciones pueden tener consecuencias negativas tanto para ti como para los demás. Antes de actuar, tómate un momento para considerar cómo te sentirías después y busca un plan alternativo que no cause arrepentimientos. Valora detenidamente cómo tus decisiones afectarán tu vida diaria y la de aquellos que te rodean.

Si sientes la tentación de romper las normas o de actuar de manera impulsiva, tómate un momento para reflexionar sobre las posibles consecuencias. ¿Realmente vale la pena arriesgarse a enfrentar problemas o sentirte mal después? Antes de tomar cualquier decisión, considera cómo te sentirías después y cómo afectaría tu vida diaria. Siempre es mejor prevenir que lamentar, así que piensa detenidamente antes de actuar. Si sientes que la tentación es demasiado fuerte, busca un plan alternativo que te permita divertirte sin causar problemas a ti mismo o a los demás. Recuerda que siempre hay otras opciones que pueden hacerte sentir bien sin tener que arrepentirte después.

Leo

Aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. Tienes muchas oportunidades en el área de los negocios, algo de venta de alimentos te vendrá perfecto. Es preciso que tomes decisiones que te conduzcan a acciones positivas, ha cuestiones que te dejen algo de provecho, en el amor hay muchas dudas y pensamientos negativos, mucha desconfianza de quien se te acerca y con mucha razón pues ya antes te dañaron y mintieron de muchas maneras. Se te advierte sobre tu tendencia a mostrarte sensible en ciertos temas, lo que puede resultar difícil de manejar para quienes son más realistas. Es importante que reconozcas esta faceta emocional y evites expresar impulsivamente tus emociones. Antes de reaccionar ante una situación que te molesta, tómate un momento para reflexionar sobre tus sentimientos y considerar una respuesta más equilibrada porque eres bien perra y puedes regar el tepache. Tienes una gran capacidad para ver las cosas con claridad y objetividad, aprovecha esta habilidad hoy en lugar de dejarte llevar por tus emociones. Recuerda que eres capaz de analizar las situaciones de manera racional y llegar a soluciones prácticas sin que te gane el demonio que vive en ti. Evita confrontaciones innecesarias y no permitas que pensamientos poco realistas afecten tus relaciones, especialmente con personas cercanas, a veces te haces ideas que no existen en tu cabeza y provocas bombas de tiempo. En el ámbito sentimental, es importante que te comuniques claramente con tu pareja, Leo. Evita confrontaciones innecesarias y malentendidos al expresar tus sentimientos de manera comprensiva y respetuosa. Si te sientes especialmente sensible hoy, tómate un tiempo para reflexionar antes de responder impulsivamente. Recuerda que la comunicación abierta y honesta es clave para mantener la armonía en la relación.

Cancer

Pon los pies en la tierra y vive tu presente que te estás olvidando de él. Hay días buenos y malos pero lo más importante es que aprendas de cada caída para que no vuelvas a cometer el mismo error. Cuida mucho tu manera de ver hacia el futuro o podrías perderte con ilusiones falsas que nunca serán posible. Se aproxima un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Viene un cambio en el cual tendrás que involucrar o tomar en cuenta a tu familia sin hacer nada a sus espaldas. Hoy los ánimos están alterados debido a una conjunción astral que genera agitación en general. Aunque esta situación puede resultar desafiante, es importante recordar que pasará pronto. Mantén la calma y no te dejes llevar por la tensión del momento. Practica técnicas de relajación como la meditación o el yoga para mantener tu equilibrio emocional.

Tu signo, se caracteriza por su naturaleza pacífica y compasiva. Por lo tanto, es importante evitar discusiones y conflictos, ya que podrías sentirte mal después de involucrarte en confrontaciones. Sé consciente de cómo tus acciones pueden afectar a quienes te rodean, especialmente a tu familia y tu entorno cercano. En lugar de entrar en una discusión acalorada, busca soluciones pacíficas y trata de mantener la armonía en tus relaciones. Hoy, es crucial que controles cualquier impulso repentino de confrontación y que mantengas tu carácter afable y positivo. Si sientes que estás a punto de discutir con alguien, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre la situación antes de responder. Recuerda que la paz y la armonía son más importantes que ganar una discusión. En lugar de provocar conflictos, busca formas de resolver los problemas de manera pacífica y constructiva.

Géminis

Vienen días muy intensos de mucho trabajo sin embargo deberás de llevarte las cosas con calma para que no caigas en problemas de estrés. Momento de madurar muchísimo para que no te pierdas en tu camino y no haya necesidad de que regreses al pasado. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás agarrarle el hilo a muchas cuestiones que te preocupaban. Etapa nueva en tu vida que te enseñará a ser más responsable y a cuidar tus gastos. Los astros están en una posición que puede causar una sensación de nerviosismo o inquietud en ti. Aunque puede parecer que no hay una razón específica para tu estado de ánimo, es importante reconocer que esta energía especial está en juego. Trata de aceptar estos sentimientos sin juzgarte a ti misma y recuerda que pasará. Por ejemplo, lleva contigo una piedra de cuarzo transparente, conocida por su capacidad para absorber energías negativas y promover la claridad mental. Puede que te resulte difícil mantener la concentración en tus actividades habituales hoy, además, es posible que te encuentres mostrando un lado de tu personalidad que normalmente permanece oculto, como un mal genio repentino. No te preocupes si esto desconcierta a las personas que te rodean; simplemente reconoce que es parte de la influencia astral de hoy y trata de manejarlo con calma. Toma pausas cortas durante el día para practicar la respiración profunda y recargar tu energía, un baño con albahaca, romero y ruda podrían ayudar a quitar las malas energías que te andas cargando. Para ayudarte a sobrellevar este día, te recomiendo que busques formas de relajarte y disipar cualquier tensión o irritabilidad que puedas sentir, de qué manera? Pues que te vaya tres hectáreas de reata el mundo, pero si lo prefieres pues una infusión relajante o un baño de espuma pueden ser excelentes opciones para calmar tus nervios. Además, intenta realizar actividades que te traigan alegría y te ayuden a mantener la calma, salte de antro, al café, a la lotería, al casino o lo que desees. Recuerda que mañana será otro día, y es probable que te sientas mucho mejor entonces. Dedica tiempo a actividades creativas como dibujar, pintar o escribir en un diario para liberar emociones y reducir el estrés.

Tauro

Hay posibilidades de un viaje el cual se hará en no más de 2 meses. Grandes oportunidades para ti, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarte al suelo y ser como los demás. Tu capacidad para expresarte de manera clara y comprensible será destacada, lo que te permitirá comunicarte de manera efectiva con los demás. Aprovecha este momento para transmitir tus ideas y pensamientos de manera convincente, ya que todos estarán receptivos a tus palabras. Embarazos no deseados en puerta qué sucederá en cualquier momento. Si estás en una reunión, no dudes en compartir tus opiniones de manera directa y respetuosa. Tu claridad mental te ayudará a llegar a acuerdos buenos para todos. Eres el pacificador ideal en un día lleno de tensiones y conflictos. Ten cuidado con amistades las cuales muchas de ellas buscaran la manera de afectarte de distintas maneras. Tu habilidad para suavizar peleas y evitar confrontaciones innecesarias será importante para mantener la paz y la armonía a tu alrededor. En una discusión entre amigos, puedes intervenir y buscar puntos en común para llegar a un acuerdo. Tu capacidad para encontrar el equilibrio será clave para calmar los ánimos y restaurar la armonía. Aunque puedas sentirte más tensa de lo habitual, tu actitud comprensiva y conciliadora te permite ayudar a otros a superar sus problemas. Si notas que tu pareja está estresada o distante, ofrécele tu apoyo incondicional y ayúdala a relajarse. No te desanimes si no recibes muestras de cariño en respuesta; recuerda que las influencias astrales pueden afectar el comportamiento de todos hoy.

Aries

Hoy el universo te anima a ser consciente de tus palabras y acciones. Aunque a veces sientas que la ira hierve en tu interior, es importante evitar las peleas o discusiones que no conducen a nada positivo. Recuerda que morderse la lengua no significa que estés siendo débil, sino que estás demostrando madurez y sabiduría. Si sientes la necesidad de desahogarte, busca una salida constructiva, como salir o reunirte con tu familia o hablar con alguien de confianza.

Además, es probable que recientemente hayas experimentado un cambio significativo en tu vida que te ha llevado a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Este evento o situación puede haber sido desafiante, pero te ha brindado un crecimiento personal del que puedes sentirte orgulloso. Aprovecha este momento para reflexionar sobre tu progreso y celebrar tus logros. Por último, es fundamental que cuides tu bienestar físico y emocional. Estás haciendo esfuerzos para mejorar tu alimentación y cuidar tu salud en general, pero es importante rodearte de personas que te apoyen en este proceso. Este fin de semana que viene, busca actividades que te permitan relajarte y recargar energías. Planifica algo especial con alguien cercano a ti y aleja a aquellos que solo buscan apagarte. Tu felicidad y tu bienestar son lo más importante. ¡Que tengas un día lleno de luz y cosas bellas! No tengas miedo de decir lo que sientes, ya no te calles y en su geta para que no haya malos entendidos. Un amor importante seguirá creciendo en tu vida solo es cuestión de que sigas cultivándolo. Momento que empieces a preocuparte por tu vida. Ha darte cuenta que nadie te va hacer feliz más que tu mism@. Un viaje se aproxima y será fuera del país probablemente. Recuerda de qué estás hecho y ve por ese sueño que habías idealizando desde hace muchos años.