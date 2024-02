Soluciones para los problemas más comunes del cabello a medida que envejeces

¿Cabellos debilitados? ¿Textura encrespada? Aquí te decimos qué puedes hacer.

By Sally Wadyka

Las formas en que el cabello cambia a medida que envejecemos no siempre son bienvenidas. Tampoco están completamente bajo nuestro control.

“Se cree que muchos de los cambios que hombres y mujeres notan en su pelo son el resultado de una actividad reducida de las células madre en el folículo piloso”, comenta el dermatólogo Neelam Vashi, MD, director del Centro de Láser y Cosméticos de la Universidad de Boston en el Centro Médico de Boston. “A medida que envejecemos, esas células madre no funcionan tan bien ni tan rápido como antes”, agrega.

Los cambios hormonales (que afectan más a las mujeres que a los hombres) en etapas posteriores de la vida también influyen mucho. Si bien no puedes retroceder en el tiempo, sí es posible tomar medidas para ayudar a que tu cabello recupere parte de su plenitud y brillo juvenil. A continuación, te contamos cómo manejar los 3 problemas más típicos que enfrentan tanto hombres como mujeres.

El problema: El color

Aunque todo el mundo habla de que el cabello “se vuelve gris”, los mechones que ya están en tu cabeza en realidad no están cambiando de color. Más bien, los nuevos crecen en gris o blanco, debido a la pérdida de melanocitos relacionada con el paso de los años: “las células productoras de pigmento en la base del folículo piloso”, dice Vashi.

La solución: Por supuesto, puedes usar tinte para el cabello, pero cuantas más canas tengas, más a menudo tendrás que teñirlas y más difícil será ocultarlas. No obstante, dejar que tu pelo se vuelva gris puede ser una opción atractiva, usando el tipo de champú adecuado.

“Lavarse el cabello con champú morado una o dos veces por semana elimina los matices amarillos para ayudar a mantener el pelo gris o blanco con un aspecto vibrante”, explica Renee Cohen, estilista sénior de Blandi Salon en el Hotel Plaza en la ciudad de Nueva York. (No lo uses todos los días o el cabello podría adquirir un tono lila).

La “mezcla de grises” también proporciona una manera eficaz de realizar una transición gradual a un nuevo tono de aspecto natural. Un colorista agregaría algunos tonos más claros y más oscuros a tu pelo para que los mechones grises se mezclen adecuadamente. Esta técnica funciona mejor en las personas que tengan al menos un 25% de canas.

El problema: Estás perdiendo cabello

La caída del cabello es increíblemente común. A edades más avanzadas, en un momento dado, “se encuentran más pelos en las etapas de reposo o caída y menos pelos en la etapa de crecimiento”, dice Vashi. Y “el diámetro de los mechones individuales también se vuelve más pequeño, lo que hace que el cabello parezca menos voluminoso”, añade el experto.

La solución: Es poco probable que los champús, acondicionadores y mousses que aportan volumen tengan mucho efecto, como asegura Cohen. Pero un espray en seco que añada textura “agregará espesor y hará que el cabello parezca que está momentáneamente más lleno”, dice.

Para frenar la caída del cabello y estimular un nuevo crecimiento, el minoxidil es una buena opción. El minoxidil tópico está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para la caída del pelo en hombres y mujeres y “produce muy buenos resultados”, declara la doctora Elise A. Olsen, MD, fundadora y directora del Centro de Tratamiento e Investigación de Trastornos del Cabello del Centro Médico de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte. Una reseña de 2017 publicada en el Journal of the American Academy of Dermatology encontró que aumentaba la plenitud en aproximadamente 15 cabellos por centímetro cuadrado para los hombres y aproximadamente 12 cabellos por centímetro cuadrado para las mujeres. Aunque debes aplicarlo en el cuero cabelludo dos veces al día, lo que puede resultar complicado.

Las pastillas de minoxidil están aprobadas por la FDA para la hipertensión, pero se usan fuera de etiqueta en dosis mucho más bajas para la caída del cabello. En dosis de hasta 2.5 mg por día para las mujeres y 5 mg por día para los hombres, alcanza niveles sanguíneos más altos que los productos tópicos, lo que puede convertirlo en una opción más efectiva, asegura Olsen. Pero, advierte que puede haber efectos secundarios (como cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial), por lo que es aconsejable comenzar con la dosis más baja posible y tomarla bajo supervisión médica.

El problema: Cabello encrespado y áspero

“Las canas a veces crecen más ásperas, lo que puede hacer que el cabello luzca encrespado e indomable”, afirma Cohen. Puede que sea solo la edad, pero los factores ambientales también influyen. Los productos químicos y el calor pueden afectar el envejecimiento del cabello. Y el tiempo de exposición al sol “puede degradar las proteínas del pelo y también provocar cambios que afectan la textura de los nuevos mechones”, expone Vashi.

La solución: Para el cabello áspero y encrespado, Cohen sugiere probar un tratamiento profesional de queratina. Un estilista aplicará una solución de queratina usando calor para sellarla en la capa externa del cabello, haciendo que la melena luzca más lisa y suave. (Asegúrate de buscar salones que utilicen fórmulas sin formaldehído ya que es potencialmente tóxico).

El procedimiento puede durar unas horas y costar varios cientos de dólares, pero los resultados duran meses. En casa, puedes utilizar un espray o suero antihumedad/anti-frizz que contenga polímeros activados por calor. “Repelen la humedad del aire”, dice Cohen, “y si el cabello no absorbe esa humedad, se encrespa menos”, finaliza.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de enero de 2024 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.