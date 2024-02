Cristian “Chicote” Calderón envía mensaje que ilusiona a los aficionados del América

Cristian “Chicote” Calderón recibió su primera titularidad con el América en el empate 1-1 ante Rayados de Monterrey y el ex-Chivas se mostró muy feliz de la confianza que ha tenido en el equipo.

Calderón recibió aplausos de la fanaticada del América luego de los abucheos en el Azteca durante su debut que refleja que ha comenzado a ganarse la afición de las Águilas.

“Desde que llegué me he sentido bien y me han recibido bien en el grupo, es algo que pedía yo para mí y para mi familia, hoy me siento feliz y contento de jugar. Sé que hay mucha competencia en mi posición pero trabajo para jugar, la oportunidad que se me está dando y la tengo que seguir aprovechando y estoy agradecido con la afición, tengo que partirme el alma y dar lo mejor de mí para que puedan seguir aplaudiendo”, comentó el mexicano.

Cristian Calderón reconoció el duro nivel de Rayados de Monterrey y afirmó que “lo mejor está por venir” para el América que está en el primer puesto de la tabla empatado con Tigres UANL y Monterrey.

“Sabíamos que Rayados era un rival muy difícil, vinieron y se plantaron muy bien y no se nos dio el resultado, trabajamos para ganar, hoy no pudo ser eso, seguimos invictos, vamos paso a paso y lo mejor está por venir”, señaló el lateral izquierdo.

“Rayados es un quipo importante, en este partido se vio que nos compitieron, tiene muy buen plantel, al final pudimos concretar más jugadas y no fue así, vamos de menos a más, el equipó se vio bien, y ahora hay que darle vuelta a la página, nos toca un viaje complicado a Nicaragua (contra Real Estelí)”.

El club América se enfrentará como visitante al Real Estelí este martes en el debut de la Concacaf Champions League.

El brasileño André Jardine, entrenador del América, vigente campeón del fútbol mexicano, aseveró que las rotaciones que ha planeado en este inicio del Clausura 2024 potenciarán el nivel de su equipo.

“Cada movimiento es para fortalecernos. Hacemos rotaciones con varios objetivos; cuidar las cargas de trabajo para no sufrir tantas lesiones, mirar a todos en un nivel real de competencia, que el rival nunca sepa cómo vamos a jugar y para tener a un América más fuerte que el torneo pasado”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

