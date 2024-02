Cristian “Chicote” Calderón agradece a la afición americanista por no abuchearlo

Si bien es cierto que en la historia de América y Chivas, los jugadores que han vestido ambas camisetas supera la media centena de casos, lo cierto es que a varios se les ha cargado demasiado la mano como el reciente caso del defensa Cristian “Chicote” Calderón, quien en el juego contra los ‘Gallos Blancos’ de Querétaro en la fecha dos del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Por esa razón, después del reciente duelo donde las ‘Águilas’ empataron con Monterrey 1-1 en la jornada 5, el zaguero nacido en Tepic, agradeció públicamente al finalizar las acciones que los aficionados americanistas ya no fueran tan hostiles con su presencia en el terreno de juego del Estadio Azteca donde vio acción en los 90 minutos y ahora los seguidores del equipo de Coapa, inclusive le dieron su apoyo.

“Estaban en su derecho, pero trabajo para mejorar, quiero ser mejor jugador, mejor persona y obviamente trabajo para eso. Agradezco a la afición que hoy no me abucheó y mejor me aplaudió. Creo que ellos han visto el trabajo que he hecho y al final no me queda más que seguir trabajando para que sigan los aplausos y las alegrías para todos”, destacó.

Calderón consciente de las reglas de este negocio, de que el ánimo de los aficionados responde al esfuerzo que muestres en el terreno de juego, dijo estar listo para seguir trabajando y tratar de cambiar los reclamos por aplausos.

“No me queda más que agradecer a la afición y partirme el alma por los colores, dar mi mejor versión para seguir aportando”, precisó.

Calderón se une a una larga lista de jugadores que han cruzado la línea del antagonismo de ambos equipos vistiendo las dos camisetas como el caso de Oswaldo Sánchez, Ramón Ramírez, Luis García, Carlos Hermosillo, Joel Sánchez, Oribe Peralta y Francisco ‘Maza’ Rodríguez, entre los casos más sonados y que tuvieron que soportar la presión y la rivaiidad de estos colores en el futbol mexicano.

Quizá uno de los casos más sonados fue el de Ramón Ramírez, quien en la década de los 90s nunca se sintió a gusto con la playera americanista después de una brillante etapa en Chivas y los aficionados de las ‘Águilas’ se lo hicieron notar en las tribunas para terminar siendo negociado a Tigres.

Ramírez tuvo un paso tan fugaz con los llamados millonetas como lo demuestran sus números con 18 partidos disputados y solo tres goles, cifras tan distantes a las que registró en el ‘Rebaño Sagrado’ con 257 partidos y 31 goles.

André Jardine. técnico del América da instrucciones a Cristian Calderón durante el duelo contra Monterrey de la fecha 5 del Clausura 2024 de la Liga MX. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez.

Seguir leyendo:

–Cristian Calderón fue abucheado en su primer partido con América en el Estadio Azteca

-El ‘Chicote’ Calderón se estrena con gol en partido de preparación del América

–El nuevo refuerzo de las ‘Águilas’ Cristian Calderón advierte que callará bocas