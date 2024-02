Fallece a los 62 años el cantante de música country Toby Keith

El cantante Toby Keith, uno de los más exitosos exponentes del género country, falleció la noche del 5 de febrero, a causa del cáncer de estómago que padecía. Entre sus mayores éxitos destacan “Who’s That Man”, “American Soldier” y “Should’ve Been a Cowboy”.

Nacido el 8 de julio de 1961 en Clinton, Oklahoma, Keith siempre quiso ser músico profesional; en su adolescencia formó una banda con sus amigos, presentándose en bares locales. Cuando tenía 21 años llegó su gran oportunidad, pues le pidió a una azafata entregar el demo que había grabado a Harold Shedd, de la compañía Mercury Records. En 1993 lanzó su álbum debut, que contenía “Should’ve Been a Cowboy”, la canción country más programada en esa década.

Toby generó muchos otros sencillos de éxito, como “You Shouldn’t Kiss Me Like This”, “American Soldier”, “Courtesy Of The Red, White And Blue (The Angry American)” y “I’m So Happy I Can’t Stop Crying”, este último un dueto con Sting. Casi cada año lanzaba una nueva producción musical, y cuatro de sus álbumes fueron número 1 en la lista Billboard 200. Él fue uno de los artistas que ayudó a fundar la compañía Big Machine Records, en la que comenzó Taylor Swift.

En junio de 2022 el artista recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que le había sido diagnosticado cáncer de estómago, con un mensaje en el que destacaba lo siguiente: “He pasado los últimos seis meses recibiendo quimioterapias, radiación y cirugía. Hasta ahora, todo bien. Necesito tiempo para respirar, recuperarme y relajarme”. En septiembre del año pasado Keith recibió el Country Icon Award por su destacada trayectoria.

A Toby Keith le sobreviven su esposa Tricia Lucus y sus hijos Shelley, Krystal y Stelen. En la cuenta de Instagram del cantante fue publicado un mensaje con la triste noticia: “Toby Keith falleció la noche del 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó con gracia y valor. Por favor respeten la privacidad de su familia en este momento”.

