Claudio Suárez dice que el ‘Chicharito’ tiene que justificar su fichaje con goles

Consciente del peso mediático que ha generado en el futbol mexicano el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, el ex campeón de ‘Pumas’ de la UNAM y ‘Chivas’ del Guadalajara, Claudio ‘Emperador’ Suárez resaltó en entrevista telefónica para La Opinión, que para el futbol mexicano es positivo el regreso del ex delantero del Manchester United y Real Madrid, pero al mismo tiempo puso énfasis en que las críticas deben ser por su trabajo en las canchas y no por su actitud ante los medios.

“Sin duda el regreso de un jugador de esta categoría es importante para el futbol mexicano, le da un plus a la competencia, así quedó demostrado en su presentación al generar tal impacto ante los aficionados, porque sin duda fue espectacular la presentación”, dijo.

Pero al mismo tiempo, con ese colmillo largo y retorcido el tres veces mundialista en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006, expuso que “la otra cara de la moneda del regreso del ‘Chicharito’, es que este impacto mediático lo condiciona a meter goles desde el primer momento. Las ‘Chivas’ esperan que les resuelva la carencia de goles que han tenido desde hace varios torneos y eso sin duda generará mucha presión sobre él”, aseguró.

Un error hablar con groserías

Respecto a su actitud ante los medios, Claudio expuso que “lo entiendo, pero creo que cuando se fue a Europa era uno y ahora que regreso otro. Comprendo que tiene muchos argumentos para sentirse así, un ganador, de que uno debe ser chingón y que los mexicanos deberían ser así, pero no comparto como se expresa con tantas groserías, mucho menos la forma como le ha respondido a los periodistas en las entrevistas’, destacó.

El ex jugador profesional que también defendiera los colores de Chivas USA, dijo que “eso está pasando con los futbolistas actuales que no soportan las críticas de los ex jugadores y creo que deben entender que es parte del negocio. Se les critica por su rendimiento en la cancha, no por lo que hacer fuera de ella. Eso está claro, pero de todo se sienten afectados y es donde se está generado un ambiente de tensión”, precisó.

Destacó que “está claro que quiere mentalizar a todos con su pensamiento, pero insisto, su labor en la cancha es lo que debe importarnos y lo dejamos dejarlo de lado, creo que al final, si no anota goles, las cosas se pondrán más tensas por todo lo que ha pasado”, finalizó.

El ex campeón con Pumas, Claudio Suárez no comparte el comportamiento del ‘Chicharito’ en su regreso a ‘Chivas. Foto: Imago7.

