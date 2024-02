La Casa Blanca califica como inapropiadas a las críticas sobre la agudeza mental de Joe Biden

Iam Sams, portavoz de la oficina del asesor legal de la Casa Blanca, definió como inapropiadas a las observaciones sobre la agudeza mental de Joe Biden presentadas por Robert Kyoung Hur, fiscal especial a cargo de la investigación relacionada con el manejo indebido de documentación oficial descubierta en la residencia del actual presidente de la nación.

El abogado neoyorquino analizó los 90 documentos, 50 de ellos con marcas clasificadas, encontrados por las autoridades en el rincón de una oficina ubicada en la casa de Joe Biden, con sede en Wilmington, Delaware, y a partir de ello concluyó que el demócrata de 81 años retuvo “intencionalmente” dicho material cuando fungía como vicepresidente, pero no presentó ningún cargo en su contra pues lo definió como un individuo víctima de problemas de memoria.

“Basándonos en nuestras interacciones directas y observaciones de él, es alguien sobre quien muchos jurados querrán identificar dudas razonables. Sería difícil convencer a un jurado de que debería condenarlo (para entonces un expresidente de más de 80 años) por un delito grave que requiere un estado mental de obstinación.

También hemos considerado que, en el juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria“, señala el informe final dado a conocer por el fiscal Hur.

La descripción del fiscal especial Robert Kyoung sobre Joe Biden pone en duda su capacidad de continuar gobernando al país durante cuatro años más. (Crédito: Julia Nikhinson / EFE)

Al respecto, en conferencia de prensa, el portavoz de la Casa Blanca calificó de “inexactos” los comentarios del fiscal, pero coincidió en que la decisión de no fincarle cargos al presidente había sido correcta.

“Desafortunadamente, los comentarios gratuitos de los que habló el exfiscal general naturalmente han llamado la atención de todos los titulares. Están equivocados y son inexactos”, indicó.

De hecho, Iam Sams enfatizó que en el informe del fiscal se descarta cualquier posibilidad de que los documentos clasificados sobre política militar y exterior en Afganistán, así como otros relacionados con la seguridad nacional y la política exterior, hayan sido compartidos por el actual jefe de la nación.

“El informe expone ejemplo tras ejemplo de cómo el presidente no tomó intencionalmente documentos clasificados. El informe expone cómo el presidente no compartió documentos clasificados con nadie. El informe expone cómo el presidente no compartió información clasificada con nadie.

En la página dos, el informe sostiene que el presidente retuvo intencionalmente materiales, pero los enterró mucho más tarde. En la página 215, el informe dice, y cito: de hecho, hay ‘una escasez de pruebas sobre estos puntos’. En pocas palabras, este caso está cerrado”, concluyó.

