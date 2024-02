Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de febrero de 2024

Piscis

Una amistad te jugará chueco y podrías ser víctima de chismes. Hay días en los cuales no te encuentras o no sabes qué camino debes de seguir. Vienen días muy buenos, pero antes de todo deberás de meditar sobre las cosas que estás haciendo en tu vida, muchos cambios se aproximan y con ellos deberás de aprender de cada uno de tus errores cometidos en tu pasado para no volver a caer y cometerlos.

Mira, visita a la familia, aunque sea un ratito, no necesitas quedarte horas, con solo hacer acto de presencia los vas a hacer súper felices. Es importante mantener ese contacto, aunque no sea todos los días, así que de vez en cuando date una vuelta para mantener esos lazos familiares bien apapachados.

Ahora, hablemos de cuidarte. Sé que a veces tienes esos días en los que sientes que todo te sobrepasa, por eso es importante que empieces a cuidarte más, tanto física como mentalmente. Si tienes asuntos que te traen de cabeza, tómate un tiempito para meditar en soledad. Te ayudará a valorar la situación y a encontrar la paz que necesitas. ¡Tú vales mucho, no lo olvides!

Y para cerrar con broche de oro, te traigo este consejito: enfócate en el presente, no te preocupes tanto por lo que pueda pasar en el futuro. Hoy es el día para pisar firme y corregir esas cositas que no te gustan de tu vida. Y si cometes algún error, no te martirices. Todos nos equivocamos, lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con más fuerza. ¡Tú puedes, chula!

Acuario

Si tienes pareja y esta ha estado distante, revisa cual es la razón de eso y entenderás el porqué de muchas situaciones. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues estarás muy sensible al punto de que te afecte cualquier cosa que suceda en tu alrededor. Momento de despabilarte y ponerte las pilas en todos esos proyectos y metas que has tenido en mente pero que no has logrado materializar. Un viaje se podría planear, pero hay personas que lo arruinarán con su flojera y falta de decisión.

Hoy tienes una oportunidad de oro para conquistar al que te trae de cabeza. Sí, así como lo oyes. Ese galán que te vuelve loca está más susceptible de caer rendido a tus pies hoy, así que no pierdas la chance. Ponte las pilas y acércate con inteligencia, ¡que las estrellas están de tu lado! Ahora bien, hablemos de relaciones. Es posible que ese bombón que te trae suspirando esté medio negado a comprometerse por alguna mala experiencia pasada. Pero tranquilo, tú tienes la magia para cambiar esa onda. Con un acercamiento sincero y lleno de buena vibra, puedes hacerle ver que contigo es diferente. ¡Dale, que tú puedes!

En otro rollo, si alguien que en su momento te echó la mano te pide un favor hoy, no te hagas la que la Virgen te habla y ayuda. Aunque te cueste sacrificarte un ratito de tu tiempo libre, es importante tenderle la mano a quienes nos han apoyado. Ya sabes cómo es la vida, el universo siempre devuelve lo que das. Así que hoy es un buen día para mostrar gratitud y reconocer todo lo que has logrado hasta ahora. ¡A darle con todo, reina!

Capricornio

Cuidado con confiar tanto en una amistad que se acercará a ti con intenciones disque buenas, te meterá en un gran problema y más si tienes pareja. Ten cuidado con ir tan aprisa en tu vida, has dejado pasar muchas cosas y dejado de vivir momentos increíbles por quien no lo vale. Hay días en los cuales no te encuentras o no te hayas es porque no le has encontrado sabor y destino a tu vida. Vienen dos amores importantes que te podrían poner tu mundo de cabeza, aguas con arriesgar demás.

Este día promete estar de lujo si te sabes adaptar a lo que traigan los demás. No te rayes si tus planes no son los que se eligen, ¿sabes? A veces lo que sale de improvisto resulta ser la bomba. Si tienes alguna idea padre para el grupo, échala al aire, pero sin pelearte si prefieren otro rollo. Al rato te das cuenta de que también la pasaste bien. Y si no, pues qué pedo, ellos se lo pierden. Lo importante es fluir y pasársela bien con los amigos. En el amor, ¿te acuerdas de esa persona que te dejó boquiabierta hace unos días? Pues el destino te la va a poner de nuevo enfrente. Así que abre bien los ojos y no dejes pasar la oportunidad de conocerla mejor. Si llevas rato solo, esta puede ser la señal que estabas esperando. No te cierres a la posibilidad de encontrar algo bonito.

Pero ojo, también es importante que no te quieras poner de perra todo el tiempo. En las juntas con los amigos, procura no imponerte ni querer llevar la batuta siempre. Si te pasas de la raya, lo único que vas a ganar son malas vibras. Mejor relájate y deja que cada quien aporte su opinión al plan, la armonía es la clave, mi chula.

Sagitario

Nunca trates de esperar nada de nadie porque las decepciones duelen mucho y te podrías llevar un gran golpe al ver la cruda realidad. Si te vas a caer que sea porque te vas a levantar con más fuerza, ya no des segundas oportunidades ni des pie a que vuelvan a jugar contigo, el amor es incierto y en tu camino pocas veces se ha mostrado sin embargo a estas mendigas alturas de la vida ya sabes cuando alguien no es leal o tiene secretos ocultos.

Te veo bien en la onda de buscar la paz interior y la tranquilidad mental. Sabes bien cuáles son esas broncas que te sacan de quicio y te dejan en modo “¿qué pedo?”. Hoy es el día de ponerle un alto a todo eso que te trae de cabeza. Corta de raíz lo que te intranquiliza y te deja con el corazón en un puño. Acepta que hay cosas que no puedes cambiar y mejor aléjate de la mala vibra.

En el billete, pues ve con calma, mi reina. Sí, sé que a veces te quema la feria en la bolsa y quieres tirarla toda, pero agarra este consejo sagitariano y no te vayas por la calle de la amargura. Gasta con cabeza y no te dejes llevar por el impulso. Así podrás disfrutar de lo que realmente importa, sin andar remando contra la corriente. En el amor, mira, si tienes pareja, valora lo bueno que tienen juntos. No te atasques en reproches ni en rollos del pasado. Hazle caso a tu vocecita interna que te dice cómo mejorar la onda con ella. Pero ojo, si alguien te falla, no te quedes con la boca callada. Aclara las cosas y pon límites. Con las amistades, este es el momento perfecto para juntarte con tus amigos. Reúnete con la familia o sal a echar el chisme con las amigas. Disfruta de esos momentos de buena onda y apapacho que te dan fuerzas para seguir adelante. Y si alguien te traiciona, ni modo, no le des más vueltas, mejor enfócate en quienes sí te valoran de verdad.

Escorpión

El amor te dará una sorpresa y mensaje de texto o noticias inesperada de una persona importante aparecerán. Es preciso que cierres ese ciclo vicioso en el que has caído y que no te ha dejado avanzar y te ha mantenido estancado, es cierto que lo que quieres lo logras, pero del corazón sueles ser demasiado débil, así como de tu familia. Vienen cambios muy buenos a los cuales les deberás de poner mucha atención pues si los haces de manera correcta podrías tener algo de ganancia.

Hoy te traigo el chisme estelar del día. Si por casualidad te llega una invitación pa’ algún lado o alguien te tira la onda de juntarse en grupo, no le hagas el feo, aunque a lo mejor te dé como cosa, acepta sin pensarla dos veces. Porque mira, esas juntas pueden ser el inicio de algo bien chido. Igual y conoces a unas personas que luego te echan la mano en algo o te enteras de una oportunidad que ni te imaginas. Así que no te hagas la difícil y lánzate, ¡a lo mejor hasta sales de la rutina y disfrutas un poco! Ah, pero mira, tampoco te vayas a emocionar tanto que después andes como una changa en feria. Sí, sé que quizás ahorita estés nadando en lana, pero no te avientes al gasto desmedido. Hoy en día, tener dinero en la bolsa es como tener una inche tentación constante, ¿verdad? Pero relájate un poco, no te vayas a gastar todo en una noche loca de compras. Mejor piénsalo bien antes de desembolsar la lana, porque luego no queremos que andes más triste que que Marisela. Y ahí va la última onda, escucha esto: si tienes un enredo con tu pareja, ya es hora de sacarlo a la luz, ¿sabes? No te la pases pensando todo el día en lo mismo sin hacer nada. Si hay un asunto importante que resolver, ¡ponte las pilas y resuélvelo! No te quedes en el mismo cotorreo de siempre. Ya sabes, la comunicación es clave en todo esto. Así que échale la charla a tu galán, sin tanto rodeo. Si se resuelven las cosas, mejor que mejor.

Libra

Cuidado con amores de una noche, no te enredes en esos problemas que bastante tienes con la vida que llevas para meterte en esos asuntos donde no solo terminarías enamorado sino también, dejado y lastimado. Deja que el mundo ruede, tu vive y disfruta y sobre todo se feliz, la vida es corta pa seguir lamentándose o quejándose de algo que ya pasó o no tiene solución.

Parece que estás con el alma en un hilo, dándole vueltas a un asunto que te tiene muy enredada, no te quedes ahí sentada lamentándote, la vida es una sola y hay que ponerle onda. Si tienes un rollo en la cabeza, encáralo de una vez. Si es un trabajo que te tiene con la cabeza loca, habla con tu jefe, lanza algunas ideas y busca soluciones, deja de hacer la vista gorda y ponte en acción, ¡sino nunca va a cambiar la cosa!

Déjame echarte un consejito: el miedo es como ese camarada que te invita al pozole, pero luego no pone ni el chile. No te sirve de nada quedarte congelada pensando en todo lo que puede salir mal. ¿Qué tal si en lugar de quedarte ahí haciendo caldo de cabeza, te echas un tiro y le entras con todo? Claro que puedes dar la caguama, pero también puedes darle al clavo y encontrar la solución que buscas. ¡No te amarres con ese miedo al fracaso, porque si no, estás más al pedo que tamales sin hoja!

Y hablando de relaciones, ¿cómo ves tú y tu pareja? Parece que están en la misma: cada quien con sus rollos y nadie suelta prenda. Pero mira, la comunicación es clave en cualquier relación, ¿o crees que las parejas se entienden por telepatía? ¡Nel pastel! Si sientes que tu chavo está más callado que mudo en el cine, échale la charla, ¿va? No lo aprietas como si fuera una olla express, pero sí muéstrale que estás ahí para apoyarlo en las buenas y en las malas. Si cada quien jala pa’el mismo lado, juntos van a ser más fuertes. ¡te lo aseguro!

Virgo

Deja de pensar en personas que no te aportan nada, y pon tu tiempo y energía en quienes se preocupan por ti. Andarás en un ambiente muy animado lleno de sueños y metas los cuales comenzarán a materializarse en las próximas semanas, alégrate pues algo que estabas buscando lo encontrarás. Vienen días algo confusos pues tus pensamientos podrían estar un poco en el pasado y en quien eras, si sigues pensando de esa manera seguirás estancado y no podrás avanzar.

No te quedes de brazos cruzados, es momento de sacudir el morral y ver qué onda con tus billetes, revisa bien esas oportunidades de inversión que se te crucen, porque hoy puede ser el día de las ganancias. Pero ojo, no te lances a lo loco, calcula bien tus movidas y no te vayas a dejar llevar por las apariencias. La lana no cae del cielo, así que agarra las riendas y pon manos a la obra.

En el amor, la cosa está que arde. Si tienes pareja, échale más ganas a esa relación, no dejes que se te escape de las manos como el agua entre los dedos. Si andas buscando a tu media naranja, abre bien los ojos porque hoy podrías topar con alguien que te haga tilín. Pero, claro, no te pongas muy exigente, tampoco estás buscando un príncipe azul, ¿eh? Dale chance a esa personita que tiene un toque especial.

En el trabajo, échale los kilos. No te duermas porque la competencia está dura y si te descuidas, te pueden comer el mandado. Si tienes proyectos en mente, es momento de sacarlos del cajón y poner manos a la obra. Tienes la chispa necesaria para destacar, así que no te quedes en el molote. Y si estás pensando en cambiar de chamba, hoy es un buen día para echarle un ojo a esas ofertas que están rondando. Quién sabe, quizás encuentres el jale de tus sueños justo a la vuelta de la esquina.

Leo

La vida te dará segundas oportunidades en el amor, pero tienes que ponerte las pilas y bajarle unas rayitas a tu carácter porque muchas veces ni tú te aguantas. Cuida mucho tu parte sentimental, a pesar de tener un carácter muy duro sabes que te cuelgas mucho al no ver tus sueños materializados. Cuidado con ir tan deprisa en sueños y metas, recuerda que es paso a paso para lograr tus metas y objetivos pues si te brincas escalones podrías caer y regresar desde el principio.

¡Pon atención a esto! Es hora de echarle un buen ojo a tu relación, quizás tu pareja no valora todo el esfuerzo que le echas día tras día y tu valor como persona. Aunque en el trabajo te lluevan alabanzas por tu manera de enfrentar los retos, puede que a tu pareja no le siente bien y le dé envidia. Toma las riendas de tu vida amorosa, no te quedes esperando que las cosas se arreglen solas. Si algo no funciona, ¡a darle vuelta a la página, mi reina!

En el trabajo, date cuenta de tu propio brillo, tu estilo único para abordar los asuntos ha sido la clave de tu éxito laboral, ¡y eso no se puede negar! Aunque te encuentres rodeada de la envidia de algunos, sigue adelante sin mirar atrás. Es momento de romper la rutina y explorar nuevos caminos y oportunidades que están ahí fuera esperándote. ¡Tú puedes más de lo que imaginas! No te conformes con migajas, ya es tiempo de abrirte al mundo y ampliar tus horizontes. No te quedes atrapada en una situación que no te llena. Toma las riendas y busca esas experiencias y oportunidades que te harán sentir plena y satisfecha. ¡Empieza hoy mismo, porque mereces lo mejor, mi reina!

Cancer

Deja que el mundo sepa quién eres, no permitas que nadie se interponga en tus planes y ve tras tus objetivos. Es importante que no vayas tan aprisa en tu vida y que comprendas que nadie puede estar contigo a la fuerza sino por tu forma de ser. Aprende a decir que NO. No siempre tienes que decir que si para quedar bien con las personas que te rodean, no naciste pa complacer a medio mundo. La vida te va dar grandes sorpresas y con ellas un acontecimiento importante te va enseñar que la vida es maravillosa.

¡Órale! Es hora de echarle gasolina a esa idea que traes en la cabeza. No la dejes guardada en el cajón del olvido, es momento de ponerla en marcha y hacerla realidad. Confía en tus instintos y ni se te ocurra voltear para atrás, porque esta movida puede ser el empujón que necesitas para levantar vuelo en tu carrera.

No dejes que la mala vibra de la gente te arruine el día, mi bella, si alguien te tira mala onda o te echa carrilla por detrás, no malgastes ni un segundo de tu tiempo en preocuparte por esa bronca. Manda esa energía negativa a volar y enfócate en lo tuyo, en tus metas y en mantener la calma en tu corazón. Aprovecha este momento para tener una plática sincera con tu pareja, pero desde el cariño y el respeto, sal del modo perra y háblale claro sobre tus preocupaciones y lo que crees que podrían mejorar en la relación. Las críticas constructivas son como el chile en el pozole, le dan el toque perfecto. Y si tu pareja de verdad te respeta, tomará tus palabras con madurez y estará dispuesta a hacer cambios para mejor.

Géminis

Vienen amores muy importantes, pero ya estas arto de lidiar con amores baratos ancina que pasarás desapercibido. Es momento de empezar desde cero en todo, cierra ciclos pendientes y comienza a vivir como nunca. Dios nunca se equivoca y te van a llegar grandes sorpresas, pero llévate las cosas con calma. Muchas oportunidades laborales y cambios de conducta que te llevarán por un camino más efectivo para conseguir lo que quieres y deseas.

Es tiempo de poner los pies en la tierra. Controlen esos gastos como si estuvieran contando frijoles en la cocina. Si quieren evitar que su cartera se convierta en un desierto, háganse un presupuesto y péguense a él como chicle en la banqueta y mantengan los ojos bien abiertos y no se dejen llevar por las ofertas tentadoras que les harán los amigos o la familia. ¡No tiren su dinero como si fuera confeti en Carnaval! En el amor, dejen de buscar el príncipe azul en un mar de sapos. No se conformen con menos de lo que merecen solo por miedo a estar solitas. Exijan respeto y amor verdadero, porque ustedes valen más que una bolsa de billetes, dejen de perseguir a ese tipo que solo les causa dolores de cabeza. Si no les da bola, a otra cosa mariposa. No se merecen estar detrás de alguien que no valora su tiempo ni sus sentimientos. Y en el trabajo, es momento de levantar la voz y decir “aquí estoy yo”. No se escondan detrás de los escritorios, prepárense para demostrar de qué están hechas. No permitan que nadie las pase por encima, defiendan su lugar y verán cómo el respeto les llueve.

Tauro

Vienen grandes cambios laborales los cuales te van a dejar dinerito pa el mayate, digo pa los gastos extras que tienes y deudas. Es momento de que festejes a lo grande la vida, es momento también de reflexionar y ver más por ti sin miedo al qué dirán, exprésate de la manera que mejor te sientas y haz a un lado a todas esas personas que te causan conflicto y estrés.

No te andes por las ramas este mes, es momento de sacudirte la flojera y ponerle el cascabel al gato en cuestión de finanzas. No te compliques la existencia con gastos innecesarios, mejor ahorra para esos días de lluvia que sabemos que siempre llegan. Y si de repente te entra la tentación de comprar algo que no necesitas, mejor respira hondo y piénsalo dos veces antes de sacar la tarjeta. Tú puedes ser más lista que el hambre, así que no te hagas la ciega frente a tu situación económica. Ya es hora de dejar las mamadas atrás y ser más sincera contigo misma. Si estás en una relación, no te andes haciendo la desentendida si algo no te cuadra. Exprésate y resuelve tus broncas en lugar de hacer drama como telenovela mexicana. Y si estás soltera, no te desanimes, la vida está llena de oportunidades y seguro que pronto llegará alguien que te haga sentir maripositas en el estómago. Solo ten paciencia y no te conformes con menos de lo que mereces.

Es momento de dejar de ser la sombra en la oficina y brillar con luz propia. No te conformes con ser una más del montón, demuestra lo que vales y saca a relucir tus habilidades. No tengas miedo de tomar riesgos y buscar nuevas oportunidades laborales si es necesario. Recuerda que el éxito no cae del cielo, así que ponte las pilas y ve por él con todo lo que tienes. ¡Tú eres una chingona y nada ni nadie puede detenerte!

Aries

Hay días en los cuales no tienes ganas de levantarte, el amor te va ser un mejor ser humano, si tienes pareja entrarás en una etapa de mucha maduración y entenderás que quien te quiera se quedará sin necesidad de pedírselo. Momento de reflexionar, estas por entrar a tu etapa de cumpleaños el mes siguiente y eso lejos de alegrarte suele causarte cierta tristeza al recordar quienes ya no están contigo, meditas mucho sobre lo que has hecho y lo que no en tu vida y te entra cierto sentimentalismo el cual muchas veces te deprime demasiado.

Mira, hoy es el momento perfecto para cambiar esos hábitos que sabes que no te están ayudando en nada. Date un tiempito para reflexionar y verás que con un poco de esfuerzo puedes mejorar tu situación diaria un montón. ¿Qué tal si dejas de postergar las cosas y te pones manos a la obra? ¡Tú puedes, chula! Ahora, hablemos de sinceridad. Es posible que te encuentres en una situación en la que te cuesta decirle a alguien lo que realmente piensas, ¿verdad? Pero tranquila, ser honesta no significa ser grosera. Es importante expresar tus pensamientos de manera clara pero respetuosa. Recuerda que ocultar la verdad siempre sale más caro a la larga. ¡Sé sincero, pero sin perder el estilo!

Y en el amor, ¿qué tal va la cosa con ese chico con el que estabas saliendo? Puede ser que hoy te des cuenta de que quizás no son tan compatibles como pensabas. Pero no te preocupes, no todas las conexiones son para siempre. Si descubres que no están en la misma sintonía, no te desanimes. Mejor sigue adelante con la cabeza en alto y mantén los ojos abiertos para nuevas oportunidades. ¡Tú vales mucho, Aries!