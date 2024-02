Kylie Minogue recibirá un premio de honor en la entrega de los BRIT Awards

La cantante australiana Kylie Minogue recibirá el premio especial Global Icon por su destacada trayectoria en la música, en la ceremonia de entrega de los BRIT Awards, que se llevará a cabo el 3 de marzo en la Arena O2 de Londres, Inglaterra.

Minogue, de 55 años, ha nominado en múltiples ocasiones al BRIT, resultando ganadora en 2002 (por Mejor Artista Internacional y Mejor Álbum Internacional –Fever-) y en 2008 (por Artista Solista Femenino Internacional). El Global Icon reconoce también su exitosa carrera en las listas de popularidad británicas, con éxitos como “Cant’ Get You Out Of My Head”, “Hand On Your Heart”, “Slow” y “Spinning Around”.

En un comunicado Kylie expresó sus ansias por presentarse en la ceremonia en entrega de premios, en la que también cantará: “Estoy más que emocionada de ser honrada con el Global Icon Award y de unirme a una lista de artistas tan increíbles. El Reino Unido siempre ha sido un hogar lejos de casa, por lo que los BRIT tienen un lugar muy especial en mi corazón. Tengo algunos increíbles recuerdos de los premios a lo largo de los años y no puedo esperar a volver al escenario de los BRIT. ¡Nos vemos en la O2!”

El año pasado la cantante lanzó Tension, un álbum centrado en el género dance que obtuvo buenas críticas. El sencillo “Padam Padam” fue un éxito a nivel mundial, marcando su regreso a las listas en Estados Unidos y por el que ganó hace unos días el premio Grammy, en la categoría de Mejor Grabación Pop de Baile.

Luego de que inaugurara en 2023 el teatro Voltaire – Belle de Nuit, ubicado dentro del resort Venetian de Las Vegas, Kylie ofrecerá otra serie de conciertos ahí, comenzando el 9 de marzo. En su espectáculo (dividido en tres actos) interpreta tanto sus temas clásicos como su cover de “The Loco-Motion”.

