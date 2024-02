Leonard Ellerbe asegura que pelea de Canelo con David Benavídez en más grande que la de Crawford

Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, aseguró que una posible pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con David Benavídez sería mucho más grande a nivel de negocio que con Terence Crawford.

En una entrevista con Fight Hype, Ellerbe indicó que su opinión no se basa en quién merezca más la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez, sino en quién generará más números y en ese caso Benavídez tiene ventaja sobre Crawford.

“Realmente no he pensado en eso (quién ganaría en un posible duelo de Canelo con Crawford). Pero si me preguntas del negocio, ¿el negocio de cuál pelea es más grande? La pelea contra Benavídez es más grande, es una pelea mucho más grande”, dijo el ejecutivo.

David Benavidez ha esperado por más de años recibir una oportunidad para pelear con Canelo Álvarez. Foto: John Locher/AP.

“Conozco los números, conozco el negocio. No, no es (más grande la pelea entre Canelo y Crawford). No tiene nada que ver con si alguien merece o no la pelea o si debería pelear; solo estamos hablando del negocio. La pelea Benavídez vs. Canelo y Crawford vs. Canelo, no tienen comparación”, agregó.

Luego de su dominante victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade en noviembre, David Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, ya que desde hace más de dos años ha sido el retador oficial del tapatío por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Pero, el campeón indiscutido mexicano aseguró en su visita a TV Azteca que su próximo rival será estadounidense, por lo que podría enfrentar a Jermall Charlo o Terence Crawford el 4 de mayo en Las Vegas.

A pesar de que Leonard Ellerbe piensa que el duelo con el Monstruo Mexicano daría mejores números y es con quien los fanáticos quieren que pelee, el tapatío al parecer no tiene interés alguno en enfrentarlo y prefiere exponer sus títulos frente a otros rivales.

Cabe destacar que tanto Jermall Charlo como Terence Crawford no militan en las 168 libras y este hecho ha sido duramente criticado, ya que los fanáticos y algunos expertos del deporte no ven con buenos ojos que Canelo Álvarez enfrente a peleadores de categorías más bajas teniendo a David Benavídez, David Morrell y Jaime Munguía como contendientes en su categoría.

Jermall Charlo es el nombre que más suena entre los estadounidenses para enfrentar a Canelo Álvarez. Foto: Amanda Wetscott/Showtime.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano, de 27 años, cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

