Edgar Berlanga cree que David Benavídez podría vencer a Canelo si no deja que el momento lo afecte

Edgar Berlanga cree que David Benavídez podría vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una posible pelea entre ambos si no deja que el momento lo afecte como le pasó a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre.

En una entrevista con BoxingScene, Berlanga explicó que como Canelo Álvarez ya no es el mismo boxeador de hace cinco años, Benavídez puede aprovechar su defensa y capacidad de golpeo para salir victorioso siempre y cuando no se intimide frente al tapatío.

“Creo que (Benavídez) podría vencerlo (a Canelo) por el simple hecho de su acondicionamiento, buena defensa, capacidad de golpeo y que puede asimilar un golpe. Si puede aguantar los golpes de Canelo, posiblemente pueda superarlo. Canelo no es ese tipo que era hace cinco o seis años y que lanzaba combinaciones. Canelo es un tipo que ya solo busca un golpe para buscar noquearte o busca desgastarte los brazos, finta y lanza. Benavídez sí deja ir sus manos”, dijo.

David Benavídez quiere conseguir la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez este año. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

“Creo que será una buena pelea si Benavídez no deja que el momento lo afecte. Muchos se ponen frente a Canelo y sienten su presencia. No pelean como se supone que deben pelear. Es diferente. Lo mismo (pasó) con Jermell Charlo. Se veía increíble en sus peleas y tan pronto como subió al ring, corría en círculos. Se hizo ver como un maldi** payaso. No puedes subir allí y acobardarte”, agregó.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y le da la oportunidad que tanto ha buscado el Bandera Roja.

Cabe destacar que luego de su dominante victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade en noviembre, Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según el periodista Salvador Rodríguez de ESPN- el campeón indiscutido mexicano podría enfrentar a Jermall Charlo o Jaime Munguía el cinco de mayo y a Terence Crawford en septiembre, aunque el tapatío aún no ha confirmado ningún oponente para su regreso este 2024.

Jermell Charlo fue muy criticado porque pareció que solo fue a cobrar su cheque frente a Canelo Álvarez y no a pelear. Foto: John Locher/AP.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

