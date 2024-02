Revelan primera imagen de Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson

‘Michael’, la biopic de la estrella del pop Michael Jackson, reveló la primera imagen de Jaafar Jackson interpretando a su fallecido tío, la primera película autobiográfica del ‘Rey del Pop’, autorizada por la familia Jackso, dirigida por Antoine Fuqua.

Este martes fue publicada una nueva fotografía de Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson, esto con motivo del rodaje de la biopic del ‘Rey del Pop’, la cual retratará diversos aspectos de la vida de uno de los ídolos más grande de la historia.

Recordemos que esta es la segunda foto que se publica referente a la película autorizada por la familia Jakcson, la primera la dio a conocer el mismo Jaafar a través de su cuenta de Instagram hace un mes y también rompió las redes sociales por el gran parecido con el intérprete de “Billie Jean”.

La imagen corresponde a la interpretación de la canción Man in the mirror, durante la gira Dangerous World Tour que Michael Jackson realizó entre 1992 y 1993. De acuerdo con la publicación, esta imagen fue tomada por el renombrado fotógrafo Kevin Mazur, quien además fue el encargado de documentar los últimos ensayos del ‘Rey del Pop’ cuando se preparaba para sus conciertos de la gira This is it.

En una entrevista para el portal Deadline, el fotógrafo compartió su experiencia al fotografiar a Jaafar Jackson, y afirmó que al ver al actor interpretar a su fallecido tío, sintió que “retrocedió en el tiempo”. “Cuando entré en el set, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo y estuviera entrando para filmar la gira. Al ver actuar a Jaafar pensé: ‘guau, ¡es Michael!’”.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Michael Jackson se compartió la segunda foto en la que se puede ver a Jaafar Jackson caracterizado como su tío, Michael Jackson. En la imagen aparece el sobrino del ‘Rey del Pop’ luciendo un pantalón negro, una camiseta blanca y una camina del mismo color, tal y como solía usarlas el Rey del Pop, como lo hizo en el videoclip de “Black or White”.

Se prevé que la cinta Michael llegue a cines el 18 de abril de 2025.

En la imagen publicada podemos ver al hijo de Jermaine Jackson cantando y luciendo los tradicionales chinos de Michael Jackson en su etapa de “Beat it”, esto elevó las expectativas de sus fans sobre la nueva película, la cual está anunciada para abril de 2025.

Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza son los padres de Jaafar Jackson, quien desde los 12 años había mostrado interés en la música, pero también en el baile, lo cual lo llevó en 2017 a debutar en los escenarios.

Jaafar Jackson no será el único en dar vida a Michael, en la biopic veremos otras etapas tempranas de la carrera artística de Jackson. De tal manera, la productora encargada del proyecto sobre el “Rey del Pop” confirmó que Juliano Krue Valdi, un joven imitador de Michael de tan solo 9 años, fue seleccionado para interpretar al legendario cantante en su infancia. El joven actor revivirá los momentos en los que el músico, a la edad de 11 años, formaba parte de The Jackson 5 junto a sus hermanos.

Sigue leyendo:

Nia Long interpretará a Katherine, madre de Michael Jackson, en la biopic del cantante

Colman Domingo interpretará a Joe Jackson en biopic de Michael Jackson

Publicaron la primera foto de Jaafar Jackson como Michael Jackson en la biopic del cantante

Comienza la producción de “Rey del Pop”, Biopic de Michael Jackson