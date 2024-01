Comienza la producción de “Rey del Pop”, Biopic de Michael Jackson

La biopic de Michael Jackson, titulada “Rey del Pop”, está tomando forma con el anuncio de Jaafar Jackson, sobrino del fallecido ícono musical, como el encargado de interpretar al legendario artista. La película, producida por Graham King, buscará contar la historia del ídolo que dejó su huella con éxitos como “Thriller”, “Billie Jean” y “Smooth Criminal”.

Jaafar Jackson, de 27 años e hijo de Jermaine Jackson, compartió recientemente en sus redes sociales la primera imagen oficial de su caracterización como Michael Jackson para la película. La fotografía en blanco y negro lo muestra ejecutando el icónico paso del intérprete de “You Rock My World”, vestido con la característica indumentaria de pantalones a los tobillos y sombrero, aparentemente ensayando en un salón de baile.

En la foto, Jaafar expresó: “El viaje comienza el lunes”, señalando el inicio del rodaje programado para el 22 de enero. La película, dirigida por Antoine Fuqua y con el guion a cargo de John Logan, abordará tanto los momentos positivos como los desafíos que Michael Jackson experimentó a lo largo de su carrera.

“Rey del Pop” tiene su estreno anunciado para abril de 2025 en Estados Unidos, marcando un hito cinematográfico que explorará la vida del fenómeno musical. Jaafar Jackson, además de su parecido físico con su tío, es conocido por su incursión en la música, debutando en los escenarios a la temprana edad de 12 años y lanzando su álbum “Famous” en 2017, que incluyó la canción “Got Me Singing”.

El videoclip de esta canción es una referencia al famoso “They don’t Care About Us” que Michael Jackson filmó en Río de Janeiro, Brasil. Jaafar ha demostrado un impresionante parecido vocal con su tío, consolidando su papel en la biopic como un homenaje al legado musical de Michael Jackson.

Herederos de Michael Jackson impiden subasta de grabaciones inéditas

Los representantes legales de los herederos del fallecido Michael Jackson han intervenido para evitar la subasta de grabaciones inéditas del Rey del Pop, anunció la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll. La subasta, que pretendía ofrecer más de dos docenas de cintas grabadas por Jackson en 1994 en el estudio The Hit Factory de Nueva York, tenía como objetivo recaudar hasta 4 mil dólares por cada grabación.

Los abogados de los herederos emitieron un comunicado amenazando con demandas, argumentando que las cintas eran “incuestionablemente robadas”. En un documento legal, el abogado Jonathan Steinsapir exigió a la casa de subastas que cesara sus esfuerzos para vender las cintas y las devolviera de inmediato, sosteniendo que pertenecían a los herederos de Jackson.

A pesar de la amenaza inicial, la subasta continuó, pero finalmente se detuvo después de la intervención legal, que incluyó la amenaza de una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar. Las cintas fueron retiradas de la venta.

Las grabaciones, etiquetadas como “artefacto solo sin derechos de autor” con reproducción “estrictamente prohibida”, presentan títulos como “Oh Love”, “New Jelly” y “Doing What My Heart”. Su valor radica en su rareza, siendo material inédito del icónico artista.

En paralelo, la compañía cinematográfica Lionsgate tiene planes para una película biográfica sobre Michael Jackson llamada “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua. La cinta abordará la vida del artista desde su infancia hasta las demandas civiles y penales antes de su fallecimiento. Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, expresó su gratitud por conseguir el papel a través de su cuenta en las redes sociales.

Sigue leyendo:

Netflix estrenará un documental sobre la canción “We Are The World”, del proyecto USA For Africa

Película biográfica de Michael Jackson llegará a los cines en 2025

La primera grabación de estudio que hizo Michael Jackson será lanzada el 7 de diciembre

El documental “Thriller 40”, sobre el álbum de Michael Jackson, se estrenará el 2 de diciembre